《異動股》中海外升近３％突破１０天線，報２２﹒５５元

《經濟通通訊社２６日專訊》中海外（００６８８）升２﹒７３％，報２２﹒５５元，升穿
１０天線（２２﹒３９５元），最高價２２﹒６５元，最低價２１﹒４元；成交１５８７﹒０６
萬股，成交金額３﹒４９億元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１﹒７９億元。現時
最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額７３１﹒９３萬元，加權平均成交價
２２﹒２６７元；現時最大淨被動賣出券商為華泰金融控股，金額６６９１﹒５１萬元，加權平
均成交價２２元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅５﹒６２％。
現時，恒生指數報２０６９６，升１３３點或０﹒６５％；恒生中國企業指數報７１１９，
升４２點或０﹒６％；恒生科技指數報４５４０，升６點或０﹒１４％；主板成交２８６﹒６２
億元。
上證綜合指數報３２６７，升１６點或０﹒５２％，成交１３５０﹒９６億元人民幣。
深證成份指數報１２３８９，升９８點或０﹒８％，成交８９７﹒８９億元人民幣。
基本資料
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現價 ２２﹒５５０ 變動 ＋２﹒７３％
最高價 ２２﹒６５０ 最低價 ２１﹒４００
成交股數 １５８７﹒０６萬股 成交金額 ３﹒４９億
１０天平均 ２２﹒３９５ 歷史波幅％ ３６﹒９５６
２０天平均 ２３﹒４３８ 加權平均價 ２２﹒００６
５０天平均 ２２﹒７８９ ＲＳＩ１４ ４７﹒３５８
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１﹒７９億元；暫連升３
日，累計升幅５﹒６２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中海外（００６８８） ２２﹒５５ ＋２﹒７３
越地（００１２３） ９﹒６８ ＋３﹒４２
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒３１ ＋７﹒４４
龍湖（００９６０） ２９﹒３０ ＋３﹒１７
新城發展（０１０３０） ２﹒９６ ＋５﹒７１
潤地（０１１０９） ３４﹒５０ ＋４﹒２３
碧桂園（０２００７） ３﹒５１ ＋７﹒０１
萬科企業（０２２０２） １５﹒６４ ＋１﹒９６
綠城（０３９００） １６﹒３６ ＋２﹒２５
鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８２ ＋３﹒４１
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（ｅｄ）
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