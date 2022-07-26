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00688 中國海外發展
即時 按盤價 升22.750 +0.800 (+3.645%)
大手異動

26/07/2022 10:21

《異動股》中海外升近３％突破１０天線，報２２﹒５５元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中海外（００６８８）升２﹒７３％，報２２﹒５５元，升穿
１０天線（２２﹒３９５元），最高價２２﹒６５元，最低價２１﹒４元；成交１５８７﹒０６
萬股，成交金額３﹒４９億元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１﹒７９億元。現時
最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額７３１﹒９３萬元，加權平均成交價
２２﹒２６７元；現時最大淨被動賣出券商為華泰金融控股，金額６６９１﹒５１萬元，加權平
均成交價２２元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅５﹒６２％。
　　現時，恒生指數報２０６９６，升１３３點或０﹒６５％；恒生中國企業指數報７１１９，
升４２點或０﹒６％；恒生科技指數報４５４０，升６點或０﹒１４％；主板成交２８６﹒６２
億元。
　　上證綜合指數報３２６７，升１６點或０﹒５２％，成交１３５０﹒９６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３８９，升９８點或０﹒８％，成交８９７﹒８９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　２２﹒５５０　變動　　　　＋２﹒７３％
　　最高價　　　　　　２２﹒６５０　最低價　　　２１﹒４００
　　成交股數　　１５８７﹒０６萬股　成交金額　　　３﹒４９億
　　１０天平均　　　　２２﹒３９５　歷史波幅％　３６﹒９５６
　　２０天平均　　　　２３﹒４３８　加權平均價　２２﹒００６
　　５０天平均　　　　２２﹒７８９　ＲＳＩ１４　４７﹒３５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１﹒７９億元；暫連升３
日，累計升幅５﹒６２％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒５５　＋２﹒７３
　　越地（００１２３）　　　　　　９﹒６８　＋３﹒４２
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒３１　＋７﹒４４
　　龍湖（００９６０）　　　　　２９﹒３０　＋３﹒１７
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒９６　＋５﹒７１
　　潤地（０１１０９）　　　　　３４﹒５０　＋４﹒２３
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒５１　＋７﹒０１
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒６４　＋１﹒９６
　　綠城（０３９００）　　　　　１６﹒３６　＋２﹒２５
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　１﹒８２　＋３﹒４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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