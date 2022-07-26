《異動股》中海外升近３％突破１０天線，報２２﹒５５元

《經濟通通訊社２６日專訊》中海外（００６８８）升２﹒７３％，報２２﹒５５元，升穿

１０天線（２２﹒３９５元），最高價２２﹒６５元，最低價２１﹒４元；成交１５８７﹒０６

萬股，成交金額３﹒４９億元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１﹒７９億元。現時

最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額７３１﹒９３萬元，加權平均成交價

２２﹒２６７元；現時最大淨被動賣出券商為華泰金融控股，金額６６９１﹒５１萬元，加權平

均成交價２２元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅５﹒６２％。

現時，恒生指數報２０６９６，升１３３點或０﹒６５％；恒生中國企業指數報７１１９，

升４２點或０﹒６％；恒生科技指數報４５４０，升６點或０﹒１４％；主板成交２８６﹒６２

億元。

上證綜合指數報３２６７，升１６點或０﹒５２％，成交１３５０﹒９６億元人民幣。

深證成份指數報１２３８９，升９８點或０﹒８％，成交８９７﹒８９億元人民幣。



基本資料

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現價 ２２﹒５５０ 變動 ＋２﹒７３％

最高價 ２２﹒６５０ 最低價 ２１﹒４００

成交股數 １５８７﹒０６萬股 成交金額 ３﹒４９億

１０天平均 ２２﹒３９５ 歷史波幅％ ３６﹒９５６

２０天平均 ２３﹒４３８ 加權平均價 ２２﹒００６

５０天平均 ２２﹒７８９ ＲＳＩ１４ ４７﹒３５８

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１﹒７９億元；暫連升３

日，累計升幅５﹒６２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海外（００６８８） ２２﹒５５ ＋２﹒７３

越地（００１２３） ９﹒６８ ＋３﹒４２

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒３１ ＋７﹒４４

龍湖（００９６０） ２９﹒３０ ＋３﹒１７

新城發展（０１０３０） ２﹒９６ ＋５﹒７１

潤地（０１１０９） ３４﹒５０ ＋４﹒２３

碧桂園（０２００７） ３﹒５１ ＋７﹒０１

萬科企業（０２２０２） １５﹒６４ ＋１﹒９６

綠城（０３９００） １６﹒３６ ＋２﹒２５

鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８２ ＋３﹒４１

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（ｅｄ）

