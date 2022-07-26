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02318 中國平安
即時 按盤價 升48.800 +1.350 (+2.845%)
大手異動

26/07/2022 10:23

《大手成交》中國平安一手約８８萬股交叉盤，涉資４１９７萬元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國平安（０２３１８）於１０：２２ａｍ錄得１手
８７﹒８５萬股交叉盤，每股造４７﹒７７５元，較上日收市價高０﹒６８％，涉資
４１９７﹒０３萬元。
　　中國平安現價升０﹒７４％，報４７﹒８元；成交４９９﹒９４萬股，成交金額２﹒３８億
元，主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入１１９７﹒７萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
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