《經濟通通訊社２６日專訊》中國平安（０２３１８）於１０：２２ａｍ錄得１手
８７﹒８５萬股交叉盤，每股造４７﹒７７５元，較上日收市價高０﹒６８％，涉資
４１９７﹒０３萬元。
中國平安現價升０﹒７４％，報４７﹒８元；成交４９９﹒９４萬股，成交金額２﹒３８億
元，主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入１１９７﹒７萬元。（ｒｗ）
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26/07/2022 10:23
《大手成交》中國平安一手約８８萬股交叉盤，涉資４１９７萬元
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８７﹒８５萬股交叉盤，每股造４７﹒７７５元，較上日收市價高０﹒６８％，涉資
４１９７﹒０３萬元。
中國平安現價升０﹒７４％，報４７﹒８元；成交４９９﹒９４萬股，成交金額２﹒３８億
元，主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入１１９７﹒７萬元。（ｒｗ）
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18/07/2022 10:02 《異動股》中國宏橋等２家公司上午１０：０１異動
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|備註：
|即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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