《異動股》東方海外（００３１６）升３％，報２６１元

《經濟通通訊社２６日專訊》東方海外（００３１６）升３％，報２６１元，最高價
２６１﹒８元，最低價２５２﹒６元；成交３２﹒９萬股，成交金額８４８１﹒２４萬元；主動
買沽比率７０：３０，資金淨主動買入３０８６﹒７５萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士
丹利，金額２２２﹒５８萬元，加權平均成交價２５８﹒２７６元；現時最大淨被動賣出券商為
中國投資信息，金額１５１４﹒４萬元，加權平均成交價２５８﹒３６５元。
現時，恒生指數報２０７２５，升１６２點或０﹒７９％；恒生中國企業指數報７１３０，
升５３點或０﹒７５％；恒生科技指數報４５５２，升１８點或０﹒４％；主板成交
３０９﹒３７億元。
上證綜合指數報３２６７，升１６點或０﹒５１％，成交１４５３﹒８１億元人民幣。
深證成份指數報１２３９１，升１００點或０﹒８２％，成交９６７﹒５６億元人民幣。
基本資料
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現價 ２６１﹒０００ 變動 ＋３﹒００％
最高價 ２６１﹒８００ 最低價 ２５２﹒６００
成交股數 ３２﹒９萬股 成交金額 ８４８１﹒２４萬
１０天平均 ２４６﹒５００ 歷史波幅％ ４７﹒５０９
２０天平均 ２３０﹒６００ 加權平均價 ２５７﹒７８８
５０天平均 ２３４﹒６４４ ＲＳＩ１４ ６３﹒５９４
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股份狀態：主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入３０８６﹒７５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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東方海外（００３１６） ２６１﹒００ ＋３﹒００
招商局港口（００１４４） １３﹒０８ －０﹒１５
中遠海能（０１１３８） ５﹒７３ ＋３﹒８０
中遠海運港口（０１１９９） ５﹒８８ ＋０﹒６８
中遠海控（０１９１９） １１﹒５４ ＋１﹒２３
太平洋航運（０２３４３） ３﹒４２ ＋４﹒５９
中遠海發（０２８６６） １﹒５７ －０﹒６３
遼港股份（０２８８０） ０﹒７４ ＋１﹒３７
廈門港務（０３３７８） ２﹒１４ 無升跌
天津港（０３３８２） ０﹒６１ 無升跌
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（ｅｄ）
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