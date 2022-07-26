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00316 東方海外國際
即時 按盤價 升256.400 +3.000 (+1.184%)
大手異動

26/07/2022 10:28

《異動股》東方海外（００３１６）升３％，報２６１元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》東方海外（００３１６）升３％，報２６１元，最高價
２６１﹒８元，最低價２５２﹒６元；成交３２﹒９萬股，成交金額８４８１﹒２４萬元；主動
買沽比率７０：３０，資金淨主動買入３０８６﹒７５萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士
丹利，金額２２２﹒５８萬元，加權平均成交價２５８﹒２７６元；現時最大淨被動賣出券商為
中國投資信息，金額１５１４﹒４萬元，加權平均成交價２５８﹒３６５元。
　　現時，恒生指數報２０７２５，升１６２點或０﹒７９％；恒生中國企業指數報７１３０，
升５３點或０﹒７５％；恒生科技指數報４５５２，升１８點或０﹒４％；主板成交
３０９﹒３７億元。
　　上證綜合指數報３２６７，升１６點或０﹒５１％，成交１４５３﹒８１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９１，升１００點或０﹒８２％，成交９６７﹒５６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　２６１﹒０００　變動　　　　　　＋３﹒００％
　　最高價　　　２６１﹒８００　最低價　　　　２５２﹒６００
　　成交股數　　　３２﹒９萬股　成交金額　　８４８１﹒２４萬
　　１０天平均　２４６﹒５００　歷史波幅％　　　４７﹒５０９
　　２０天平均　２３０﹒６００　加權平均價　　２５７﹒７８８
　　５０天平均　２３４﹒６４４　ＲＳＩ１４　　　６３﹒５９４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入３０８６﹒７５萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東方海外（００３１６）　　　２６１﹒００　＋３﹒００
　　招商局港口（００１４４）　　　１３﹒０８　－０﹒１５
　　中遠海能（０１１３８）　　　　　５﹒７３　＋３﹒８０
　　中遠海運港口（０１１９９）　　　５﹒８８　＋０﹒６８
　　中遠海控（０１９１９）　　　　１１﹒５４　＋１﹒２３
　　太平洋航運（０２３４３）　　　　３﹒４２　＋４﹒５９
　　中遠海發（０２８６６）　　　　　１﹒５７　－０﹒６３
　　遼港股份（０２８８０）　　　　　０﹒７４　＋１﹒３７
　　廈門港務（０３３７８）　　　　　２﹒１４　　　無升跌
　　天津港（０３３８２）　　　　　　０﹒６１　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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