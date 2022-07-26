《異動股》東方海外（００３１６）升３％，報２６１元

《經濟通通訊社２６日專訊》東方海外（００３１６）升３％，報２６１元，最高價

２６１﹒８元，最低價２５２﹒６元；成交３２﹒９萬股，成交金額８４８１﹒２４萬元；主動

買沽比率７０：３０，資金淨主動買入３０８６﹒７５萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士

丹利，金額２２２﹒５８萬元，加權平均成交價２５８﹒２７６元；現時最大淨被動賣出券商為

中國投資信息，金額１５１４﹒４萬元，加權平均成交價２５８﹒３６５元。

現時，恒生指數報２０７２５，升１６２點或０﹒７９％；恒生中國企業指數報７１３０，

升５３點或０﹒７５％；恒生科技指數報４５５２，升１８點或０﹒４％；主板成交

３０９﹒３７億元。

上證綜合指數報３２６７，升１６點或０﹒５１％，成交１４５３﹒８１億元人民幣。

深證成份指數報１２３９１，升１００點或０﹒８２％，成交９６７﹒５６億元人民幣。



基本資料

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現價 ２６１﹒０００ 變動 ＋３﹒００％

最高價 ２６１﹒８００ 最低價 ２５２﹒６００

成交股數 ３２﹒９萬股 成交金額 ８４８１﹒２４萬

１０天平均 ２４６﹒５００ 歷史波幅％ ４７﹒５０９

２０天平均 ２３０﹒６００ 加權平均價 ２５７﹒７８８

５０天平均 ２３４﹒６４４ ＲＳＩ１４ ６３﹒５９４

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股份狀態：主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入３０８６﹒７５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東方海外（００３１６） ２６１﹒００ ＋３﹒００

招商局港口（００１４４） １３﹒０８ －０﹒１５

中遠海能（０１１３８） ５﹒７３ ＋３﹒８０

中遠海運港口（０１１９９） ５﹒８８ ＋０﹒６８

中遠海控（０１９１９） １１﹒５４ ＋１﹒２３

太平洋航運（０２３４３） ３﹒４２ ＋４﹒５９

中遠海發（０２８６６） １﹒５７ －０﹒６３

遼港股份（０２８８０） ０﹒７４ ＋１﹒３７

廈門港務（０３３７８） ２﹒１４ 無升跌

天津港（０３３８２） ０﹒６１ 無升跌

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（ｅｄ）

