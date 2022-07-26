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03690 美團－Ｗ
即時 按盤價 升190.700 +2.500 (+1.328%)
大手異動

26/07/2022 10:30

《大手成交》美團一手約２１萬股交叉盤，涉資３８８６萬元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美團（０３６９０）於１０：２９ａｍ錄得１手２０﹒６９萬
股交叉盤，每股造１８７﹒８元，較上日收市價低０﹒２１％，涉資３８８５﹒５８萬元。
　　美團現價跌０﹒１６％，報１８７﹒９元；成交３０４﹒０９萬股，成交金額５﹒７億元，
主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入５６２４﹒８６萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
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