《經濟通通訊社２６日專訊》美團（０３６９０）於１０：２９ａｍ錄得１手２０﹒６９萬
股交叉盤，每股造１８７﹒８元，較上日收市價低０﹒２１％，涉資３８８５﹒５８萬元。
美團現價跌０﹒１６％，報１８７﹒９元；成交３０４﹒０９萬股，成交金額５﹒７億元，
主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入５６２４﹒８６萬元。（ｒｗ）
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26/07/2022 10:30
《大手成交》美團一手約２１萬股交叉盤，涉資３８８６萬元
《經濟通通訊社２６日專訊》美團（０３６９０）於１０：２９ａｍ錄得１手２０﹒６９萬
股交叉盤，每股造１８７﹒８元，較上日收市價低０﹒２１％，涉資３８８５﹒５８萬元。
美團現價跌０﹒１６％，報１８７﹒９元；成交３０４﹒０９萬股，成交金額５﹒７億元，
主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入５６２４﹒８６萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
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