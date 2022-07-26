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01167 加科思－Ｂ
即時 按盤價 跌4.790 -0.100 (-2.045%)
大手異動

26/07/2022 10:30

《異動股》加科思－Ｂ跌逾４％創新低，報４﹒６８元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》加科思－Ｂ（０１１６７）跌４﹒２９％，報４﹒６８元，最
低價４﹒６８元，創上市新低，最高價４﹒９３元；成交１１﹒６４萬股，成交金額５５﹒３２
萬元；主動買沽比率１７：８３，資金淨主動賣出３５﹒４７萬元。現時最大淨被動買入券商為
花旗環球金融亞洲，金額５﹒３萬元，加權平均成交價４﹒７５６元；現時最大淨被動賣出券商
為巴克萊亞洲，金額１﹒７２萬元，加權平均成交價４﹒７８元。以現價計，該股暫連跌３日，
累計跌幅７﹒５１％。
　　現時，恒生指數報２０７２０，升１５７點或０﹒７７％；恒生中國企業指數報７１２５，
升４８點或０﹒６９％；恒生科技指數報４５５１，升１７點或０﹒３９％；主板成交
３１６﹒８８億元。
　　上證綜合指數報３２６８，升１８點或０﹒５７％，成交１４９０﹒５４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４０１，升１１０點或０﹒９％，成交９８９﹒９６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　４﹒６８０　變動　　　　－４﹒２９％
　　最高價　　　　　４﹒９３０　最低價　　　　４﹒６８０
　　成交股數　　１１﹒６４萬股　成交金額　　５５﹒３２萬
　　１０天平均　　　４﹒９６１　歷史波幅％　４４﹒１１８
　　２０天平均　　　５﹒４６９　加權平均價　　４﹒７５２
　　５０天平均　　　６﹒５６４　ＲＳＩ１４　２２﹒１４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１７：８３，資金淨主動賣出３５﹒４７萬元；暫連跌３
日，累計跌幅７﹒５１％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　加科思－Ｂ（０１１６７）　　　　　４﹒６８　－４﹒２９
　　金斯瑞生物科技（０１５４８）　　２９﹒２０　－０﹒５１
　　信達生物（０１８０１）　　　　　３３﹒７０　－２﹒４６
　　君實生物（０１８７７）　　　　　３６﹒６５　＋０﹒２７
　　騰盛博藥－Ｂ（０２１３７）　　　　８﹒９２　－４﹒８０
　　藥明生物（０２２６９）　　　　　８０﹒００　＋１﹒３９
　　泰格醫藥（０３３４７）　　　　　８４﹒００　－１﹒９３
　　百濟神州（０６１６０）　　　　１０８﹒６０　－２﹒５１
　　康希諾（０６１８５）　　　　　　７０﹒６５　－２﹒８２
　　開拓藥業（０９９３９）　　　　　１５﹒５２　－６﹒５１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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