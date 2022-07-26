《異動股》加科思－Ｂ跌逾４％創新低，報４﹒６８元

《經濟通通訊社２６日專訊》加科思－Ｂ（０１１６７）跌４﹒２９％，報４﹒６８元，最

低價４﹒６８元，創上市新低，最高價４﹒９３元；成交１１﹒６４萬股，成交金額５５﹒３２

萬元；主動買沽比率１７：８３，資金淨主動賣出３５﹒４７萬元。現時最大淨被動買入券商為

花旗環球金融亞洲，金額５﹒３萬元，加權平均成交價４﹒７５６元；現時最大淨被動賣出券商

為巴克萊亞洲，金額１﹒７２萬元，加權平均成交價４﹒７８元。以現價計，該股暫連跌３日，

累計跌幅７﹒５１％。

現時，恒生指數報２０７２０，升１５７點或０﹒７７％；恒生中國企業指數報７１２５，

升４８點或０﹒６９％；恒生科技指數報４５５１，升１７點或０﹒３９％；主板成交

３１６﹒８８億元。

上證綜合指數報３２６８，升１８點或０﹒５７％，成交１４９０﹒５４億元人民幣。

深證成份指數報１２４０１，升１１０點或０﹒９％，成交９８９﹒９６億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒６８０ 變動 －４﹒２９％

最高價 ４﹒９３０ 最低價 ４﹒６８０

成交股數 １１﹒６４萬股 成交金額 ５５﹒３２萬

１０天平均 ４﹒９６１ 歷史波幅％ ４４﹒１１８

２０天平均 ５﹒４６９ 加權平均價 ４﹒７５２

５０天平均 ６﹒５６４ ＲＳＩ１４ ２２﹒１４５

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１７：８３，資金淨主動賣出３５﹒４７萬元；暫連跌３

日，累計跌幅７﹒５１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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加科思－Ｂ（０１１６７） ４﹒６８ －４﹒２９

金斯瑞生物科技（０１５４８） ２９﹒２０ －０﹒５１

信達生物（０１８０１） ３３﹒７０ －２﹒４６

君實生物（０１８７７） ３６﹒６５ ＋０﹒２７

騰盛博藥－Ｂ（０２１３７） ８﹒９２ －４﹒８０

藥明生物（０２２６９） ８０﹒００ ＋１﹒３９

泰格醫藥（０３３４７） ８４﹒００ －１﹒９３

百濟神州（０６１６０） １０８﹒６０ －２﹒５１

康希諾（０６１８５） ７０﹒６５ －２﹒８２

開拓藥業（０９９３９） １５﹒５２ －６﹒５１

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（ｅｄ）

