《中概異動》阿里升逾５％突破１００天線，報１０４﹒８元

《經濟通通訊社２６日專訊》阿里（０９９８８）升５﹒２２％，報１０４﹒８元，較
ＡＤＲ收市高出５﹒７％，升穿１００天線（１００﹒００７元），最高價１０４﹒８元，最低
價１０２﹒５元；成交２１８９﹒２８萬股，成交金額２２﹒６１億元；主動買沽比率
５８：４２，資金淨主動買入２﹒６５億元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額
６５８７﹒２８萬元，加權平均成交價１０３﹒２６３元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金
額１﹒０８億元，加權平均成交價１０３﹒３２１元。
現時，恒生指數報２０８１１，升２４８點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報７１６１，
升８４點或１﹒１９％；恒生科技指數報４５７５，升４１點或０﹒９２％；主板成交
３４３﹒４５億元。
上證綜合指數報３２６７，升１７點或０﹒５４％，成交１５８６﹒７１億元人民幣。
深證成份指數報１２３８８，升９６點或０﹒７９％，成交１０５１﹒６４億元人民幣。
基本資料
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現價 １０４﹒８００ 變動 ＋５﹒２２％
最高價 １０４﹒８００ 最低價 １０２﹒５００
成交股數 ２１８９﹒２８萬股 成交金額 ２２﹒６１億
１０天平均 １０３﹒４８０ 歷史波幅％ ４６﹒９０５
２０天平均 １０９﹒２１０ 加權平均價 １０３﹒２５６
５０天平均 １０２﹒３９６ ＲＳＩ１４ ４８﹒６９４
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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入２﹒６５億元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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阿里（０９９８８） １０４﹒８０ ＋５﹒２２
騰訊（００７００） ３２７﹒４０ ＋０﹒３１
快手（０１０２４） ８５﹒１０ ＋２﹒１６
小米（０１８１０） １２﹒７４ －０﹒７８
理想汽車（０２０１５） １３６﹒００ ＋２﹒１０
美團（０３６９０） １８９﹒７０ ＋０﹒８０
京東集團（０９６１８） ２５０﹒６０ ＋１﹒４６
小鵬汽車（０９８６８） ９７﹒５０ ＋０﹒８３
百度（０９８８８） １３９﹒６０ ＋１﹒１６
網易（０９９９９） １５２﹒３０ ＋１﹒３３
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（ｅｄ）
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