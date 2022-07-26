  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
09988 阿里巴巴－ＳＷ
即時 按盤價 升104.400 +4.800 (+4.819%)
大手異動

26/07/2022 10:38

《中概異動》阿里升逾５％突破１００天線，報１０４﹒８元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》阿里（０９９８８）升５﹒２２％，報１０４﹒８元，較
ＡＤＲ收市高出５﹒７％，升穿１００天線（１００﹒００７元），最高價１０４﹒８元，最低
價１０２﹒５元；成交２１８９﹒２８萬股，成交金額２２﹒６１億元；主動買沽比率
５８：４２，資金淨主動買入２﹒６５億元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額
６５８７﹒２８萬元，加權平均成交價１０３﹒２６３元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金
額１﹒０８億元，加權平均成交價１０３﹒３２１元。
　　現時，恒生指數報２０８１１，升２４８點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報７１６１，
升８４點或１﹒１９％；恒生科技指數報４５７５，升４１點或０﹒９２％；主板成交
３４３﹒４５億元。
　　上證綜合指數報３２６７，升１７點或０﹒５４％，成交１５８６﹒７１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３８８，升９６點或０﹒７９％，成交１０５１﹒６４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１０４﹒８００　變動　　　　　＋５﹒２２％
　　最高價　　　　　１０４﹒８００　最低價　　　１０２﹒５００
　　成交股數　　２１８９﹒２８萬股　成交金額　　　２２﹒６１億
　　１０天平均　　　１０３﹒４８０　歷史波幅％　　４６﹒９０５
　　２０天平均　　　１０９﹒２１０　加權平均價　１０３﹒２５６
　　５０天平均　　　１０２﹒３９６　ＲＳＩ１４　　４８﹒６９４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入２﹒６５億元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　１０４﹒８０　＋５﹒２２
　　騰訊（００７００）　　　３２７﹒４０　＋０﹒３１
　　快手（０１０２４）　　　　８５﹒１０　＋２﹒１６
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒７４　－０﹒７８
　　理想汽車（０２０１５）　１３６﹒００　＋２﹒１０
　　美團（０３６９０）　　　１８９﹒７０　＋０﹒８０
　　京東集團（０９６１８）　２５０﹒６０　＋１﹒４６
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９７﹒５０　＋０﹒８３
　　百度（０９８８８）　　　１３９﹒６０　＋１﹒１６
　　網易（０９９９９）　　　１５２﹒３０　＋１﹒３３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰26/07/2022 10:07  《大手成交》阿里一手約３８萬股交叉盤，涉資３９２６萬元

其他大手異動
More

26/07/2022 09:25  《異動股》商湯低開近４％，ＣＣＡＳＳ增１４％股份料為軟銀持有

26/07/2022 09:23  《中概異動》阿里巴巴高開３％，擬申請在港改為主要上市

26/07/2022 09:21  《異動股》阿里等２家公司開市競價異動

25/07/2022 09:34  《中概異動》科技股受挫，阿里巴巴低開２％；京東跌１％

22/07/2022 09:23  《中概異動》科技股反彈，美團、嗶哩嗶哩高開近２％，騰訊升１％

備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金