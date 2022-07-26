《中概異動》阿里升逾５％突破１００天線，報１０４﹒８元

《經濟通通訊社２６日專訊》阿里（０９９８８）升５﹒２２％，報１０４﹒８元，較

ＡＤＲ收市高出５﹒７％，升穿１００天線（１００﹒００７元），最高價１０４﹒８元，最低

價１０２﹒５元；成交２１８９﹒２８萬股，成交金額２２﹒６１億元；主動買沽比率

５８：４２，資金淨主動買入２﹒６５億元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額

６５８７﹒２８萬元，加權平均成交價１０３﹒２６３元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金

額１﹒０８億元，加權平均成交價１０３﹒３２１元。

現時，恒生指數報２０８１１，升２４８點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報７１６１，

升８４點或１﹒１９％；恒生科技指數報４５７５，升４１點或０﹒９２％；主板成交

３４３﹒４５億元。

上證綜合指數報３２６７，升１７點或０﹒５４％，成交１５８６﹒７１億元人民幣。

深證成份指數報１２３８８，升９６點或０﹒７９％，成交１０５１﹒６４億元人民幣。



基本資料

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現價 １０４﹒８００ 變動 ＋５﹒２２％

最高價 １０４﹒８００ 最低價 １０２﹒５００

成交股數 ２１８９﹒２８萬股 成交金額 ２２﹒６１億

１０天平均 １０３﹒４８０ 歷史波幅％ ４６﹒９０５

２０天平均 １０９﹒２１０ 加權平均價 １０３﹒２５６

５０天平均 １０２﹒３９６ ＲＳＩ１４ ４８﹒６９４

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入２﹒６５億元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） １０４﹒８０ ＋５﹒２２

騰訊（００７００） ３２７﹒４０ ＋０﹒３１

快手（０１０２４） ８５﹒１０ ＋２﹒１６

小米（０１８１０） １２﹒７４ －０﹒７８

理想汽車（０２０１５） １３６﹒００ ＋２﹒１０

美團（０３６９０） １８９﹒７０ ＋０﹒８０

京東集團（０９６１８） ２５０﹒６０ ＋１﹒４６

小鵬汽車（０９８６８） ９７﹒５０ ＋０﹒８３

百度（０９８８８） １３９﹒６０ ＋１﹒１６

網易（０９９９９） １５２﹒３０ ＋１﹒３３

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（ｅｄ）

