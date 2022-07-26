  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01928 金沙中國有限公司
即時 按盤價 升18.700 +0.820 (+4.586%)
大手異動

26/07/2022 10:39

《異動股》金沙（０１９２８）升逾５％，報１８﹒７８元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》金沙（０１９２８）升５﹒０３％，報１８﹒７８元，最高價
１８﹒７８元，最低價１８元；成交６４３﹒４６萬股，成交金額１﹒１９億元；主動買沽比率
７４：２６，資金淨主動買入５５４９﹒０７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，
金額３９８﹒７４萬元，加權平均成交價１８﹒５１５元；現時最大淨被動賣出券商為法國興業
證券，金額９７９﹒４５萬元，加權平均成交價１８﹒５４９元。以現價計，該股暫連升３日，
累計升幅９﹒１９％。
　　現時，恒生指數報２０８２０，升２５７點或１﹒２５％；恒生中國企業指數報７１６５，
升８８點或１﹒２５％；恒生科技指數報４５８１，升４７點或１﹒０５％；主板成交
３４７﹒７７億元。
　　上證綜合指數報３２６８，升１８點或０﹒５６％，成交１５９９﹒１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９１，升１００點或０﹒８２％，成交１０５７﹒８５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１８﹒７８０　變動　　　　＋５﹒０３％
　　最高價　　　　　１８﹒７８０　最低價　　　１８﹒０００
　　成交股數　　６４３﹒４６萬股　成交金額　　　１﹒１９億
　　１０天平均　　　１７﹒５７０　歷史波幅％　６２﹒４４６
　　２０天平均　　　１７﹒８０２　加權平均價　１８﹒５２２
　　５０天平均　　　１６﹒１９８　ＲＳＩ１４　６４﹒４８２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入５５４９﹒０７萬元；暫連升３日，累計
升幅９﹒１９％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙（０１９２８）　　　１８﹒７８０　　＋５﹒０３
　　銀娛（０００２７）　　　４６﹒５５０　　＋２﹒０８
　　凱升控股（００１０２）　　０﹒１８５　－１７﹒４１
　　新濠（００２００）　　　　５﹒５５０　　－０﹒７２
　　信德集團（００２４２）　　１﹒４９０　　－０﹒６７
　　澳博（００８８０）　　　　３﹒３９０　　　　無升跌
　　永利澳門（０１１２８）　　５﹒０６０　　－０﹒５９
　　澳門勵駿（０１６８０）　　０﹒３６５　　　　無升跌
　　美高梅（０２２８２）　　　４﹒３００　　＋０﹒７０
　　金界控股（０３９１８）　　７﹒２９０　　＋０﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰26/07/2022 09:31  《異動股》中基長壽科學等６家公司上午９：３０異動

其他大手異動
More

22/07/2022 14:20  《異動股》金沙升逾３％突破２０天線，報１７﹒７４元

22/07/2022 10:25  《大手成交》金沙一手２００萬股交叉盤，涉資３５１２萬元

21/07/2022 09:48  《異動股》金沙跌近４％失守１００天線，報１６﹒８６元

21/07/2022 09:27  《異動股》金沙高開近１％，惟次季虧損增至４﹒２億美元

18/07/2022 11:23  《異動股》申洲國際等２家公司上午１１：２２異動

備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金