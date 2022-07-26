《異動股》金沙（０１９２８）升逾５％，報１８﹒７８元

《經濟通通訊社２６日專訊》金沙（０１９２８）升５﹒０３％，報１８﹒７８元，最高價

１８﹒７８元，最低價１８元；成交６４３﹒４６萬股，成交金額１﹒１９億元；主動買沽比率

７４：２６，資金淨主動買入５５４９﹒０７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，

金額３９８﹒７４萬元，加權平均成交價１８﹒５１５元；現時最大淨被動賣出券商為法國興業

證券，金額９７９﹒４５萬元，加權平均成交價１８﹒５４９元。以現價計，該股暫連升３日，

累計升幅９﹒１９％。

現時，恒生指數報２０８２０，升２５７點或１﹒２５％；恒生中國企業指數報７１６５，

升８８點或１﹒２５％；恒生科技指數報４５８１，升４７點或１﹒０５％；主板成交

３４７﹒７７億元。

上證綜合指數報３２６８，升１８點或０﹒５６％，成交１５９９﹒１億元人民幣。

深證成份指數報１２３９１，升１００點或０﹒８２％，成交１０５７﹒８５億元人民幣。



基本資料

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現價 １８﹒７８０ 變動 ＋５﹒０３％

最高價 １８﹒７８０ 最低價 １８﹒０００

成交股數 ６４３﹒４６萬股 成交金額 １﹒１９億

１０天平均 １７﹒５７０ 歷史波幅％ ６２﹒４４６

２０天平均 １７﹒８０２ 加權平均價 １８﹒５２２

５０天平均 １６﹒１９８ ＲＳＩ１４ ６４﹒４８２

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股份狀態：主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入５５４９﹒０７萬元；暫連升３日，累計

升幅９﹒１９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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金沙（０１９２８） １８﹒７８０ ＋５﹒０３

銀娛（０００２７） ４６﹒５５０ ＋２﹒０８

凱升控股（００１０２） ０﹒１８５ －１７﹒４１

新濠（００２００） ５﹒５５０ －０﹒７２

信德集團（００２４２） １﹒４９０ －０﹒６７

澳博（００８８０） ３﹒３９０ 無升跌

永利澳門（０１１２８） ５﹒０６０ －０﹒５９

澳門勵駿（０１６８０） ０﹒３６５ 無升跌

美高梅（０２２８２） ４﹒３００ ＋０﹒７０

金界控股（０３９１８） ７﹒２９０ ＋０﹒１４

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（ｅｄ）

