《異動股》碧桂園服務（０６０９８）漲逾５％，報２１﹒８元

《經濟通通訊社２６日專訊》碧桂園服務（０６０９８）升５﹒０６％，報２１﹒８元，最
高價２１﹒８５元，最低價２０﹒２元；成交１７５３﹒５６萬股，成交金額３﹒６７億元；主
動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入６８９６﹒８１萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛
亞洲證券，金額６６１﹒６８萬元，加權平均成交價２０﹒７６４元；現時最大淨被動賣出券商
為摩根大通，金額３２０８﹒９２萬元，加權平均成交價２０﹒９２４元。以現價計，該股暫連
升２日，累計升幅７﹒１３％。
現時，恒生指數報２０８４３，升２８０點或１﹒３６％；恒生中國企業指數報７１７６，
升９９點或１﹒４％；恒生科技指數報４５９５，升６０點或１﹒３４％；主板成交
３９６﹒９２億元。
上證綜合指數報３２７０，升２０點或０﹒６２％，成交１７６４﹒０９億元人民幣。
深證成份指數報１２４０９，升１１７點或０﹒９６％，成交１１６２﹒３９億元人民幣。
基本資料
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現價 ２１﹒８００ 變動 ＋５﹒０６％
最高價 ２１﹒８５０ 最低價 ２０﹒２００
成交股數 １７５３﹒５６萬股 成交金額 ３﹒６７億
１０天平均 ２２﹒６０５ 歷史波幅％ ７８﹒４６９
２０天平均 ２７﹒５５７ 加權平均價 ２０﹒９４５
５０天平均 ２９﹒０７３ ＲＳＩ１４ ３３﹒２７７
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股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入６８９６﹒８１萬元；暫連升２日，累計
升幅７﹒１３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園服務（０６０９８） ２１﹒８０ ＋５﹒０６
世茂服務（００８７３） ２﹒８６ ＋３﹒６２
華潤萬象生活（０１２０９） ３６﹒０５ ＋１﹒１２
融創服務（０１５１６） ３﹒６０ ＋２﹒８６
旭輝永升服務（０１９９５） ６﹒３６ ＋６﹒００
中海物業（０２６６９） ８﹒４８ ＋２﹒５４
綠城服務（０２８６９） ７﹒５１ ＋３﹒３０
雅生活（０３３１９） １０﹒３４ ＋４﹒８７
美的置業（０３９９０） ９﹒８８ ＋２﹒６０
金科服務（０９６６６） １５﹒９４ ＋３﹒３７
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（ｅｄ）
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