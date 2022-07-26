《異動股》碧桂園服務（０６０９８）漲逾５％，報２１﹒８元

《經濟通通訊社２６日專訊》碧桂園服務（０６０９８）升５﹒０６％，報２１﹒８元，最

高價２１﹒８５元，最低價２０﹒２元；成交１７５３﹒５６萬股，成交金額３﹒６７億元；主

動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入６８９６﹒８１萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛

亞洲證券，金額６６１﹒６８萬元，加權平均成交價２０﹒７６４元；現時最大淨被動賣出券商

為摩根大通，金額３２０８﹒９２萬元，加權平均成交價２０﹒９２４元。以現價計，該股暫連

升２日，累計升幅７﹒１３％。

現時，恒生指數報２０８４３，升２８０點或１﹒３６％；恒生中國企業指數報７１７６，

升９９點或１﹒４％；恒生科技指數報４５９５，升６０點或１﹒３４％；主板成交

３９６﹒９２億元。

上證綜合指數報３２７０，升２０點或０﹒６２％，成交１７６４﹒０９億元人民幣。

深證成份指數報１２４０９，升１１７點或０﹒９６％，成交１１６２﹒３９億元人民幣。



基本資料

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現價 ２１﹒８００ 變動 ＋５﹒０６％

最高價 ２１﹒８５０ 最低價 ２０﹒２００

成交股數 １７５３﹒５６萬股 成交金額 ３﹒６７億

１０天平均 ２２﹒６０５ 歷史波幅％ ７８﹒４６９

２０天平均 ２７﹒５５７ 加權平均價 ２０﹒９４５

５０天平均 ２９﹒０７３ ＲＳＩ１４ ３３﹒２７７

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股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入６８９６﹒８１萬元；暫連升２日，累計

升幅７﹒１３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） ２１﹒８０ ＋５﹒０６

世茂服務（００８７３） ２﹒８６ ＋３﹒６２

華潤萬象生活（０１２０９） ３６﹒０５ ＋１﹒１２

融創服務（０１５１６） ３﹒６０ ＋２﹒８６

旭輝永升服務（０１９９５） ６﹒３６ ＋６﹒００

中海物業（０２６６９） ８﹒４８ ＋２﹒５４

綠城服務（０２８６９） ７﹒５１ ＋３﹒３０

雅生活（０３３１９） １０﹒３４ ＋４﹒８７

美的置業（０３９９０） ９﹒８８ ＋２﹒６０

金科服務（０９６６６） １５﹒９４ ＋３﹒３７

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（ｅｄ）

