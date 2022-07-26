《異動股》長飛光纖光纜漲近１１％破２０天線，報１４﹒４２元

《經濟通通訊社２６日專訊》長飛光纖光纜（０６８６９）升１０﹒５８％，報１４﹒４２

元，升穿２０天線（１３﹒３４元），最高價１４﹒４２元，創１個月新高，最低價１３﹒０２

元；成交１８５﹒４５萬股，成交金額２６１３﹒３４萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨

主動買入１１４２﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額５１﹒０６萬元，加

權平均成交價１４﹒０５３元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１３８﹒９３萬

元，加權平均成交價１４﹒１２１元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１１﹒６１％。

現時，恒生指數報２０８２１，升２５８點或１﹒２６％；恒生中國企業指數報７１６５，

升８８點或１﹒２５％；恒生科技指數報４５８４，升５０點或１﹒１１％；主板成交

４０９﹒３６億元。

上證綜合指數報３２６８，升１７點或０﹒５５％，成交１８１４﹒３７億元人民幣。

深證成份指數報１２３９６，升１０５點或０﹒８６％，成交１１９３﹒２４億元人民幣。



基本資料

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現價 １４﹒４２０ 變動 ＋１０﹒５８％

最高價 １４﹒４２０ 最低價 １３﹒０２０

成交股數 １８５﹒４５萬股 成交金額 ２６１３﹒３４萬

１０天平均 １３﹒５７６ 歷史波幅％ ４０﹒２２４

２０天平均 １３﹒３４０ 加權平均價 １４﹒０９２

５０天平均 １２﹒２０７ ＲＳＩ１４ ６７﹒９４８

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股份狀態：升穿２０天線，創１個月新高；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入

１１４２﹒３萬元；暫連升２日，累計升幅１１﹒６１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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長飛光纖光纜（０６８６９） １４﹒４２ ＋１０﹒５８

比亞迪電子（００２８５） ２０﹒２０ ＋０﹒５０

偉易達（００３０３） ５５﹒２５ ＋０﹒２７

中國通信服務（００５５２） ３﹒２５ －０﹒３１

中興（００７６３） １７﹒３２ ＋０﹒３５

中國鐵塔（００７８８） １﹒０１ －０﹒９８

俊知集團（０１３００） ０﹒７２ 無升跌

富智康集團（０２０３８） １﹒０４ －０﹒９５

京信通信（０２３４２） １﹒４９ －１﹒３２

鴻騰（０６０８８） １﹒２９ －１﹒５３

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（ｅｄ）

