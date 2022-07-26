《異動股》長飛光纖光纜漲近１１％破２０天線，報１４﹒４２元

《經濟通通訊社２６日專訊》長飛光纖光纜（０６８６９）升１０﹒５８％，報１４﹒４２
元，升穿２０天線（１３﹒３４元），最高價１４﹒４２元，創１個月新高，最低價１３﹒０２
元；成交１８５﹒４５萬股，成交金額２６１３﹒３４萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨
主動買入１１４２﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額５１﹒０６萬元，加
權平均成交價１４﹒０５３元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１３８﹒９３萬
元，加權平均成交價１４﹒１２１元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１１﹒６１％。
現時，恒生指數報２０８２１，升２５８點或１﹒２６％；恒生中國企業指數報７１６５，
升８８點或１﹒２５％；恒生科技指數報４５８４，升５０點或１﹒１１％；主板成交
４０９﹒３６億元。
上證綜合指數報３２６８，升１７點或０﹒５５％，成交１８１４﹒３７億元人民幣。
深證成份指數報１２３９６，升１０５點或０﹒８６％，成交１１９３﹒２４億元人民幣。
基本資料
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現價 １４﹒４２０ 變動 ＋１０﹒５８％
最高價 １４﹒４２０ 最低價 １３﹒０２０
成交股數 １８５﹒４５萬股 成交金額 ２６１３﹒３４萬
１０天平均 １３﹒５７６ 歷史波幅％ ４０﹒２２４
２０天平均 １３﹒３４０ 加權平均價 １４﹒０９２
５０天平均 １２﹒２０７ ＲＳＩ１４ ６７﹒９４８
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股份狀態：升穿２０天線，創１個月新高；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入
１１４２﹒３萬元；暫連升２日，累計升幅１１﹒６１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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長飛光纖光纜（０６８６９） １４﹒４２ ＋１０﹒５８
比亞迪電子（００２８５） ２０﹒２０ ＋０﹒５０
偉易達（００３０３） ５５﹒２５ ＋０﹒２７
中國通信服務（００５５２） ３﹒２５ －０﹒３１
中興（００７６３） １７﹒３２ ＋０﹒３５
中國鐵塔（００７８８） １﹒０１ －０﹒９８
俊知集團（０１３００） ０﹒７２ 無升跌
富智康集團（０２０３８） １﹒０４ －０﹒９５
京信通信（０２３４２） １﹒４９ －１﹒３２
鴻騰（０６０８８） １﹒２９ －１﹒５３
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（ｅｄ）
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