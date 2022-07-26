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06869 長飛光纖光纜
即時 按盤價 升14.780 +1.740 (+13.344%)
大手異動

26/07/2022 10:58

《異動股》長飛光纖光纜漲近１１％破２０天線，報１４﹒４２元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》長飛光纖光纜（０６８６９）升１０﹒５８％，報１４﹒４２
元，升穿２０天線（１３﹒３４元），最高價１４﹒４２元，創１個月新高，最低價１３﹒０２
元；成交１８５﹒４５萬股，成交金額２６１３﹒３４萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨
主動買入１１４２﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額５１﹒０６萬元，加
權平均成交價１４﹒０５３元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１３８﹒９３萬
元，加權平均成交價１４﹒１２１元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１１﹒６１％。
　　現時，恒生指數報２０８２１，升２５８點或１﹒２６％；恒生中國企業指數報７１６５，
升８８點或１﹒２５％；恒生科技指數報４５８４，升５０點或１﹒１１％；主板成交
４０９﹒３６億元。
　　上證綜合指數報３２６８，升１７點或０﹒５５％，成交１８１４﹒３７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９６，升１０５點或０﹒８６％，成交１１９３﹒２４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１４﹒４２０　變動　　　　　＋１０﹒５８％
　　最高價　　　　　１４﹒４２０　最低價　　　　　１３﹒０２０
　　成交股數　　１８５﹒４５萬股　成交金額　　２６１３﹒３４萬
　　１０天平均　　　１３﹒５７６　歷史波幅％　　　４０﹒２２４
　　２０天平均　　　１３﹒３４０　加權平均價　　　１４﹒０９２
　　５０天平均　　　１２﹒２０７　ＲＳＩ１４　　　６７﹒９４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線，創１個月新高；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入
１１４２﹒３萬元；暫連升２日，累計升幅１１﹒６１％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長飛光纖光纜（０６８６９）　１４﹒４２　＋１０﹒５８
　　比亞迪電子（００２８５）　　２０﹒２０　　＋０﹒５０
　　偉易達（００３０３）　　　　５５﹒２５　　＋０﹒２７
　　中國通信服務（００５５２）　　３﹒２５　　－０﹒３１
　　中興（００７６３）　　　　　１７﹒３２　　＋０﹒３５
　　中國鐵塔（００７８８）　　　　１﹒０１　　－０﹒９８
　　俊知集團（０１３００）　　　　０﹒７２　　　　無升跌
　　富智康集團（０２０３８）　　　１﹒０４　　－０﹒９５
　　京信通信（０２３４２）　　　　１﹒４９　　－１﹒３２
　　鴻騰（０６０８８）　　　　　　１﹒２９　　－１﹒５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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