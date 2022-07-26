《經濟通通訊社２６日專訊》蒙牛乳業（０２３１９）於１０：５８ａｍ錄得１手１７５萬
股交叉盤，每股造３５﹒３７５元，較上日收市價低３﹒２１％，涉資６１９０﹒６３萬元。
蒙牛乳業現價跌３﹒２８％，報３５﹒３５元；成交５６９﹒９４萬股，成交金額２﹒０３
億元，主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出１３９６﹒８５萬元。（ｒｗ）
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26/07/2022 10:59
《大手成交》蒙牛乳業一手１７５萬股交叉盤，涉資６１９１萬元
《經濟通通訊社２６日專訊》蒙牛乳業（０２３１９）於１０：５８ａｍ錄得１手１７５萬
股交叉盤，每股造３５﹒３７５元，較上日收市價低３﹒２１％，涉資６１９０﹒６３萬元。
蒙牛乳業現價跌３﹒２８％，報３５﹒３５元；成交５６９﹒９４萬股，成交金額２﹒０３
億元，主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出１３９６﹒８５萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
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