《經濟通通訊社２６日專訊》海豐國際（０１３０８）於１１：０３ａｍ錄得１手４５﹒９
萬股交叉盤，每股造２６﹒６５元，較上日收市價高１﹒７２％，涉資１２２３﹒２４萬元。
海豐國際現價升１﹒７２％，報２６﹒６５元；成交１２２﹒７萬股，成交金額
３２６５﹒３８萬元，主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３６１﹒３萬元。（ｒｗ）
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26/07/2022 11:04
《大手成交》海豐國際一手約４６萬股交叉盤，涉資１２２３萬元
《經濟通通訊社２６日專訊》海豐國際（０１３０８）於１１：０３ａｍ錄得１手４５﹒９
萬股交叉盤，每股造２６﹒６５元，較上日收市價高１﹒７２％，涉資１２２３﹒２４萬元。
海豐國際現價升１﹒７２％，報２６﹒６５元；成交１２２﹒７萬股，成交金額
３２６５﹒３８萬元，主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３６１﹒３萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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