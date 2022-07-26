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01308 海豐國際
即時 按盤價 升26.450 +0.250 (+0.954%)
大手異動

26/07/2022 11:04

《大手成交》海豐國際一手約４６萬股交叉盤，涉資１２２３萬元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》海豐國際（０１３０８）於１１：０３ａｍ錄得１手４５﹒９
萬股交叉盤，每股造２６﹒６５元，較上日收市價高１﹒７２％，涉資１２２３﹒２４萬元。
　　海豐國際現價升１﹒７２％，報２６﹒６５元；成交１２２﹒７萬股，成交金額
３２６５﹒３８萬元，主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３６１﹒３萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
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