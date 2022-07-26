《異動股》招行（０３９６８）升逾３％，報４４﹒４５元

《經濟通通訊社２６日專訊》招行（０３９６８）升３﹒０１％，報４４﹒４５元，最高價
４４﹒５元，最低價４３﹒５元；成交５８５﹒４８萬股，成交金額２﹒５８億元；主動買沽比
率６６：３４，資金淨主動買入６９００﹒３９萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券
香港，金額６４３﹒０６萬元，加權平均成交價４４﹒０７２元；現時最大淨被動賣出券商為摩
根大通，金額１０７９﹒２２萬元，加權平均成交價４３﹒９２９元。以現價計，該股暫連升３
日，累計升幅５﹒３３％。
現時，恒生指數報２０８７７，升３１４點或１﹒５３％；恒生中國企業指數報７１８７，
升１１０點或１﹒５６％；恒生科技指數報４６０７，升７２點或１﹒６％；主板成交
４５４﹒０４億元。
上證綜合指數報３２７７，升２７點或０﹒８４％，成交２００１﹒０９億元人民幣。
深證成份指數報１２４３０，升１３９點或１﹒１３％，成交１３０１﹒４９億元人民幣。
基本資料
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現價 ４４﹒４５０ 變動 ＋３﹒０１％
最高價 ４４﹒５００ 最低價 ４３﹒５００
成交股數 ５８５﹒４８萬股 成交金額 ２﹒５８億
１０天平均 ４２﹒８２５ 歷史波幅％ ４０﹒５４４
２０天平均 ４５﹒８９２ 加權平均價 ４４﹒０６２
５０天平均 ４６﹒２８２ ＲＳＩ１４ ４６﹒２０１
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股份狀態：主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入６９００﹒３９萬元；暫連升３日，累計
升幅５﹒３３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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招行（０３９６８） ４４﹒４５ ＋３﹒０１
建行（００９３９） ５﹒０２ ＋０﹒２０
中信銀行（００９９８） ３﹒３０ ＋０﹒６１
農行（０１２８８） ２﹒５９ 無升跌
工行（０１３９８） ４﹒１５ ＋０﹒７３
郵儲行（０１６５８） ５﹒２９ ＋０﹒３８
交銀（０３３２８） ４﹒６４ ＋０﹒４３
中金（０３９０８） １４﹒６６ ＋１﹒５２
中行（０３９８８） ２﹒７７ －０﹒３６
中信証券（０６０３０） １６﹒３８ ＋１﹒８７
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（ｅｄ）
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