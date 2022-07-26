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03968 招商銀行
即時 按盤價 升44.450 +1.300 (+3.013%)
大手異動

26/07/2022 11:17

《異動股》招行（０３９６８）升逾３％，報４４﹒４５元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》招行（０３９６８）升３﹒０１％，報４４﹒４５元，最高價
４４﹒５元，最低價４３﹒５元；成交５８５﹒４８萬股，成交金額２﹒５８億元；主動買沽比
率６６：３４，資金淨主動買入６９００﹒３９萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券
香港，金額６４３﹒０６萬元，加權平均成交價４４﹒０７２元；現時最大淨被動賣出券商為摩
根大通，金額１０７９﹒２２萬元，加權平均成交價４３﹒９２９元。以現價計，該股暫連升３
日，累計升幅５﹒３３％。
　　現時，恒生指數報２０８７７，升３１４點或１﹒５３％；恒生中國企業指數報７１８７，
升１１０點或１﹒５６％；恒生科技指數報４６０７，升７２點或１﹒６％；主板成交
４５４﹒０４億元。
　　上證綜合指數報３２７７，升２７點或０﹒８４％，成交２００１﹒０９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３０，升１３９點或１﹒１３％，成交１３０１﹒４９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　４４﹒４５０　變動　　　　＋３﹒０１％
　　最高價　　　　　４４﹒５００　最低價　　　４３﹒５００
　　成交股數　　５８５﹒４８萬股　成交金額　　　２﹒５８億
　　１０天平均　　　４２﹒８２５　歷史波幅％　４０﹒５４４
　　２０天平均　　　４５﹒８９２　加權平均價　４４﹒０６２
　　５０天平均　　　４６﹒２８２　ＲＳＩ１４　４６﹒２０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入６９００﹒３９萬元；暫連升３日，累計
升幅５﹒３３％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　招行（０３９６８）　　　４４﹒４５　＋３﹒０１
　　建行（００９３９）　　　　５﹒０２　＋０﹒２０
　　中信銀行（００９９８）　　３﹒３０　＋０﹒６１
　　農行（０１２８８）　　　　２﹒５９　　　無升跌
　　工行（０１３９８）　　　　４﹒１５　＋０﹒７３
　　郵儲行（０１６５８）　　　５﹒２９　＋０﹒３８
　　交銀（０３３２８）　　　　４﹒６４　＋０﹒４３
　　中金（０３９０８）　　　１４﹒６６　＋１﹒５２
　　中行（０３９８８）　　　　２﹒７７　－０﹒３６
　　中信証券（０６０３０）　１６﹒３８　＋１﹒８７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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