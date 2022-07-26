《異動股》招行（０３９６８）升逾３％，報４４﹒４５元

《經濟通通訊社２６日專訊》招行（０３９６８）升３﹒０１％，報４４﹒４５元，最高價

４４﹒５元，最低價４３﹒５元；成交５８５﹒４８萬股，成交金額２﹒５８億元；主動買沽比

率６６：３４，資金淨主動買入６９００﹒３９萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券

香港，金額６４３﹒０６萬元，加權平均成交價４４﹒０７２元；現時最大淨被動賣出券商為摩

根大通，金額１０７９﹒２２萬元，加權平均成交價４３﹒９２９元。以現價計，該股暫連升３

日，累計升幅５﹒３３％。

現時，恒生指數報２０８７７，升３１４點或１﹒５３％；恒生中國企業指數報７１８７，

升１１０點或１﹒５６％；恒生科技指數報４６０７，升７２點或１﹒６％；主板成交

４５４﹒０４億元。

上證綜合指數報３２７７，升２７點或０﹒８４％，成交２００１﹒０９億元人民幣。

深證成份指數報１２４３０，升１３９點或１﹒１３％，成交１３０１﹒４９億元人民幣。



基本資料

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現價 ４４﹒４５０ 變動 ＋３﹒０１％

最高價 ４４﹒５００ 最低價 ４３﹒５００

成交股數 ５８５﹒４８萬股 成交金額 ２﹒５８億

１０天平均 ４２﹒８２５ 歷史波幅％ ４０﹒５４４

２０天平均 ４５﹒８９２ 加權平均價 ４４﹒０６２

５０天平均 ４６﹒２８２ ＲＳＩ１４ ４６﹒２０１

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股份狀態：主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入６９００﹒３９萬元；暫連升３日，累計

升幅５﹒３３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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招行（０３９６８） ４４﹒４５ ＋３﹒０１

建行（００９３９） ５﹒０２ ＋０﹒２０

中信銀行（００９９８） ３﹒３０ ＋０﹒６１

農行（０１２８８） ２﹒５９ 無升跌

工行（０１３９８） ４﹒１５ ＋０﹒７３

郵儲行（０１６５８） ５﹒２９ ＋０﹒３８

交銀（０３３２８） ４﹒６４ ＋０﹒４３

中金（０３９０８） １４﹒６６ ＋１﹒５２

中行（０３９８８） ２﹒７７ －０﹒３６

中信証券（０６０３０） １６﹒３８ ＋１﹒８７

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（ｅｄ）

