《異動股》凱升控股（００１０２）跌逾２０％，報０﹒１７９元

《經濟通通訊社２６日專訊》凱升控股（００１０２）跌２０﹒０９％，報０﹒１７９元，
最低價０﹒１７９元，最高價０﹒２２４元；成交３５５７﹒６萬股，成交金額６９３﹒７６萬
元；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出２５４﹒４４萬元。現時最大淨被動買入券商為
招銀國際證券，金額３２﹒４４萬元，加權平均成交價０﹒１９７元；現時最大淨被動賣出券商
為中銀國際證券，金額２９﹒０９萬元，加權平均成交價０﹒１９６元。以現價計，該股暫連跌
５日，累計跌幅４２﹒２６％。
現時，恒生指數報２０８８２，升３１９點或１﹒５６％；恒生中國企業指數報７１８９，
升１１２點或１﹒５９％；恒生科技指數報４６０８，升７４點或１﹒６４％；主板成交
４５６﹒５４億元。
上證綜合指數報３２７７，升２７點或０﹒８４％，成交２０１２﹒３６億元人民幣。
深證成份指數報１２４３３，升１４１點或１﹒１５％，成交１３０８﹒４４億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１７９ 變動 －２０﹒０９％
最高價 ０﹒２２４ 最低價 ０﹒１７９
成交股數 ３５５７﹒６萬股 成交金額 ６９３﹒７６萬
１０天平均 ０﹒２３７ 歷史波幅％ ３８５﹒４５４
２０天平均 ０﹒１５７ 加權平均價 ０﹒１９５
５０天平均 ０﹒１１６ ＲＳＩ１４ ５５﹒００５
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股份狀態：主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出２５４﹒４４萬元；暫連跌５日，累計跌
幅４２﹒２６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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凱升控股（００１０２） ０﹒１７９ －２０﹒０９
銀娛（０００２７） ４６﹒４５０ ＋１﹒８６
新濠（００２００） ５﹒５８０ －０﹒１８
信德集團（００２４２） １﹒４９０ －０﹒６７
澳博（００８８０） ３﹒３９０ 無升跌
永利澳門（０１１２８） ５﹒０５０ －０﹒７９
澳門勵駿（０１６８０） ０﹒３５０ －４﹒１１
金沙（０１９２８） １８﹒７００ ＋４﹒５９
美高梅（０２２８２） ４﹒３２０ ＋１﹒１７
金界控股（０３９１８） ７﹒２８０ 無升跌
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（ｅｄ）
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