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00102 凱升控股
即時 按盤價 跌0.182 -0.042 (-18.750%)
大手異動

26/07/2022 11:18

《異動股》凱升控股（００１０２）跌逾２０％，報０﹒１７９元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》凱升控股（００１０２）跌２０﹒０９％，報０﹒１７９元，
最低價０﹒１７９元，最高價０﹒２２４元；成交３５５７﹒６萬股，成交金額６９３﹒７６萬
元；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出２５４﹒４４萬元。現時最大淨被動買入券商為
招銀國際證券，金額３２﹒４４萬元，加權平均成交價０﹒１９７元；現時最大淨被動賣出券商
為中銀國際證券，金額２９﹒０９萬元，加權平均成交價０﹒１９６元。以現價計，該股暫連跌
５日，累計跌幅４２﹒２６％。
　　現時，恒生指數報２０８８２，升３１９點或１﹒５６％；恒生中國企業指數報７１８９，
升１１２點或１﹒５９％；恒生科技指數報４６０８，升７４點或１﹒６４％；主板成交
４５６﹒５４億元。
　　上證綜合指數報３２７７，升２７點或０﹒８４％，成交２０１２﹒３６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３３，升１４１點或１﹒１５％，成交１３０８﹒４４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒１７９　變動　　　　－２０﹒０９％
　　最高價　　　　　　０﹒２２４　最低價　　　　　０﹒１７９
　　成交股數　　３５５７﹒６萬股　成交金額　　６９３﹒７６萬
　　１０天平均　　　　０﹒２３７　歷史波幅％　３８５﹒４５４
　　２０天平均　　　　０﹒１５７　加權平均價　　　０﹒１９５
　　５０天平均　　　　０﹒１１６　ＲＳＩ１４　　５５﹒００５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出２５４﹒４４萬元；暫連跌５日，累計跌
幅４２﹒２６％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　凱升控股（００１０２）　　０﹒１７９　－２０﹒０９
　　銀娛（０００２７）　　　４６﹒４５０　　＋１﹒８６
　　新濠（００２００）　　　　５﹒５８０　　－０﹒１８
　　信德集團（００２４２）　　１﹒４９０　　－０﹒６７
　　澳博（００８８０）　　　　３﹒３９０　　　　無升跌
　　永利澳門（０１１２８）　　５﹒０５０　　－０﹒７９
　　澳門勵駿（０１６８０）　　０﹒３５０　　－４﹒１１
　　金沙（０１９２８）　　　１８﹒７００　　＋４﹒５９
　　美高梅（０２２８２）　　　４﹒３２０　　＋１﹒１７
　　金界控股（０３９１８）　　７﹒２８０　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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