《異動股》凱升控股（００１０２）跌逾２０％，報０﹒１７９元

《經濟通通訊社２６日專訊》凱升控股（００１０２）跌２０﹒０９％，報０﹒１７９元，

最低價０﹒１７９元，最高價０﹒２２４元；成交３５５７﹒６萬股，成交金額６９３﹒７６萬

元；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出２５４﹒４４萬元。現時最大淨被動買入券商為

招銀國際證券，金額３２﹒４４萬元，加權平均成交價０﹒１９７元；現時最大淨被動賣出券商

為中銀國際證券，金額２９﹒０９萬元，加權平均成交價０﹒１９６元。以現價計，該股暫連跌

５日，累計跌幅４２﹒２６％。

現時，恒生指數報２０８８２，升３１９點或１﹒５６％；恒生中國企業指數報７１８９，

升１１２點或１﹒５９％；恒生科技指數報４６０８，升７４點或１﹒６４％；主板成交

４５６﹒５４億元。

上證綜合指數報３２７７，升２７點或０﹒８４％，成交２０１２﹒３６億元人民幣。

深證成份指數報１２４３３，升１４１點或１﹒１５％，成交１３０８﹒４４億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１７９ 變動 －２０﹒０９％

最高價 ０﹒２２４ 最低價 ０﹒１７９

成交股數 ３５５７﹒６萬股 成交金額 ６９３﹒７６萬

１０天平均 ０﹒２３７ 歷史波幅％ ３８５﹒４５４

２０天平均 ０﹒１５７ 加權平均價 ０﹒１９５

５０天平均 ０﹒１１６ ＲＳＩ１４ ５５﹒００５

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股份狀態：主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出２５４﹒４４萬元；暫連跌５日，累計跌

幅４２﹒２６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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凱升控股（００１０２） ０﹒１７９ －２０﹒０９

銀娛（０００２７） ４６﹒４５０ ＋１﹒８６

新濠（００２００） ５﹒５８０ －０﹒１８

信德集團（００２４２） １﹒４９０ －０﹒６７

澳博（００８８０） ３﹒３９０ 無升跌

永利澳門（０１１２８） ５﹒０５０ －０﹒７９

澳門勵駿（０１６８０） ０﹒３５０ －４﹒１１

金沙（０１９２８） １８﹒７００ ＋４﹒５９

美高梅（０２２８２） ４﹒３２０ ＋１﹒１７

金界控股（０３９１８） ７﹒２８０ 無升跌

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（ｅｄ）

