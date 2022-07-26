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01808 企展控股
即時 按盤價 跌1.150 -0.900 (-43.902%)
大手異動

26/07/2022 11:25

《異動股》企展控股跌近３９％失守２５０天線，報１﹒２６元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》企展控股（０１８０８）跌３８﹒５４％，報１﹒２６元，跌
穿２５０天線（１﹒２８８元），最低價１﹒２３元，最高價２﹒０５元；成交５０３﹒６７萬
股，成交金額７６１﹒９６萬元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出２１２﹒３１萬元
。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１２﹒８５萬元，加權平均成交價１﹒５２１
元；現時最大淨被動賣出券商為東方證券香港，金額４２萬元，加權平均成交價１﹒４１４元。
　　現時，恒生指數報２０８７９，升３１６點或１﹒５４％；恒生中國企業指數報７１９０，
升１１３點或１﹒６％；恒生科技指數報４６０７，升７３點或１﹒６２％；主板成交
４７１﹒６２億元。
　　上證綜合指數報３２７９，升２９點或０﹒８９％，成交２０９３﹒３８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３８，升１４６點或１﹒１９％，成交１３５９﹒２７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１﹒２６０　變動　　　　－３８﹒５４％
　　最高價　　　　　　２﹒０５０　最低價　　　　　１﹒２３０
　　成交股數　　５０３﹒６７萬股　成交金額　　７６１﹒９６萬
　　１０天平均　　　　０﹒９３７　歷史波幅％　２９０﹒０４６
　　２０天平均　　　　０﹒７２２　加權平均價　　　１﹒５１３
　　５０天平均　　　　０﹒７０４　ＲＳＩ１４　　６１﹒０１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出２１２﹒３１萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　企展控股（０１８０８）　　　　　１﹒２６　－３８﹒５４
　　中國軟件國際（００３５４）　　　７﹒５４　　－１﹒０５
　　民航信息（００６９６）　　　　１４﹒１４　　－０﹒４２
　　偉仕佳杰（００８５６）　　　　　６﹒１９　　＋０﹒９８
　　神州控股（００８６１）　　　　　３﹒５５　　　　無升跌
　　塗鴉智能－Ｗ（０２３９１）　　１６﹒８４　　－４﹒３２
　　艾伯科技（０２７０８）　　　　　２﹒４２　　＋０﹒８３
　　百融雲（０６６０８）　　　　　　９﹒１３　　＋３﹒９９
　　萬國數據（０９６９８）　　　　２８﹒００　　－０﹒３６
　　聯易融科技－Ｗ（０９９５９）　　６﹒１０　　－０﹒３３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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