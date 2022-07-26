《異動股》企展控股跌近３９％失守２５０天線，報１﹒２６元

《經濟通通訊社２６日專訊》企展控股（０１８０８）跌３８﹒５４％，報１﹒２６元，跌
穿２５０天線（１﹒２８８元），最低價１﹒２３元，最高價２﹒０５元；成交５０３﹒６７萬
股，成交金額７６１﹒９６萬元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出２１２﹒３１萬元
。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１２﹒８５萬元，加權平均成交價１﹒５２１
元；現時最大淨被動賣出券商為東方證券香港，金額４２萬元，加權平均成交價１﹒４１４元。
現時，恒生指數報２０８７９，升３１６點或１﹒５４％；恒生中國企業指數報７１９０，
升１１３點或１﹒６％；恒生科技指數報４６０７，升７３點或１﹒６２％；主板成交
４７１﹒６２億元。
上證綜合指數報３２７９，升２９點或０﹒８９％，成交２０９３﹒３８億元人民幣。
深證成份指數報１２４３８，升１４６點或１﹒１９％，成交１３５９﹒２７億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒２６０ 變動 －３８﹒５４％
最高價 ２﹒０５０ 最低價 １﹒２３０
成交股數 ５０３﹒６７萬股 成交金額 ７６１﹒９６萬
１０天平均 ０﹒９３７ 歷史波幅％ ２９０﹒０４６
２０天平均 ０﹒７２２ 加權平均價 １﹒５１３
５０天平均 ０﹒７０４ ＲＳＩ１４ ６１﹒０１７
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股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出２１２﹒３１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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企展控股（０１８０８） １﹒２６ －３８﹒５４
中國軟件國際（００３５４） ７﹒５４ －１﹒０５
民航信息（００６９６） １４﹒１４ －０﹒４２
偉仕佳杰（００８５６） ６﹒１９ ＋０﹒９８
神州控股（００８６１） ３﹒５５ 無升跌
塗鴉智能－Ｗ（０２３９１） １６﹒８４ －４﹒３２
艾伯科技（０２７０８） ２﹒４２ ＋０﹒８３
百融雲（０６６０８） ９﹒１３ ＋３﹒９９
萬國數據（０９６９８） ２８﹒００ －０﹒３６
聯易融科技－Ｗ（０９９５９） ６﹒１０ －０﹒３３
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（ｅｄ）
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