《異動股》企展控股跌近３９％失守２５０天線，報１﹒２６元

《經濟通通訊社２６日專訊》企展控股（０１８０８）跌３８﹒５４％，報１﹒２６元，跌

穿２５０天線（１﹒２８８元），最低價１﹒２３元，最高價２﹒０５元；成交５０３﹒６７萬

股，成交金額７６１﹒９６萬元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出２１２﹒３１萬元

。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１２﹒８５萬元，加權平均成交價１﹒５２１

元；現時最大淨被動賣出券商為東方證券香港，金額４２萬元，加權平均成交價１﹒４１４元。

現時，恒生指數報２０８７９，升３１６點或１﹒５４％；恒生中國企業指數報７１９０，

升１１３點或１﹒６％；恒生科技指數報４６０７，升７３點或１﹒６２％；主板成交

４７１﹒６２億元。

上證綜合指數報３２７９，升２９點或０﹒８９％，成交２０９３﹒３８億元人民幣。

深證成份指數報１２４３８，升１４６點或１﹒１９％，成交１３５９﹒２７億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒２６０ 變動 －３８﹒５４％

最高價 ２﹒０５０ 最低價 １﹒２３０

成交股數 ５０３﹒６７萬股 成交金額 ７６１﹒９６萬

１０天平均 ０﹒９３７ 歷史波幅％ ２９０﹒０４６

２０天平均 ０﹒７２２ 加權平均價 １﹒５１３

５０天平均 ０﹒７０４ ＲＳＩ１４ ６１﹒０１７

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股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出２１２﹒３１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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企展控股（０１８０８） １﹒２６ －３８﹒５４

中國軟件國際（００３５４） ７﹒５４ －１﹒０５

民航信息（００６９６） １４﹒１４ －０﹒４２

偉仕佳杰（００８５６） ６﹒１９ ＋０﹒９８

神州控股（００８６１） ３﹒５５ 無升跌

塗鴉智能－Ｗ（０２３９１） １６﹒８４ －４﹒３２

艾伯科技（０２７０８） ２﹒４２ ＋０﹒８３

百融雲（０６６０８） ９﹒１３ ＋３﹒９９

萬國數據（０９６９８） ２８﹒００ －０﹒３６

聯易融科技－Ｗ（０９９５９） ６﹒１０ －０﹒３３

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（ｅｄ）

