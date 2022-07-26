《異動股》半新股中國石墨（２２３７）漲近１８％，報０﹒６元

《經濟通通訊社２６日專訊》半新股中國石墨（０２２３７）升１７﹒６５％，報０﹒６元
，最高價０﹒６２元，最低價０﹒５１元；成交３８３９﹒１７萬股，成交金額２２２９﹒４８
萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入７２３﹒９４萬元。現時最大淨被動買入券商
為滙豐證券經紀，金額２４﹒８萬元，加權平均成交價０﹒５９２元；現時最大淨被動賣出券商
為富途證券國際，金額２１９﹒０１萬元，加權平均成交價０﹒５７７元。該股一手１００００
股，ＩＰＯ投資者如持貨至今，不考慮交易費用，每手帳面賺２７５０元。
現時，恒生指數報２０８８３，升３２１點或１﹒５６％；恒生中國企業指數報７１９０，
升１１３點或１﹒６１％；恒生科技指數報４６０９，升７４點或１﹒６５％；主板成交
４７３﹒６８億元。
上證綜合指數報３２７８，升２８點或０﹒８８％，成交２１０１﹒６２億元人民幣。
深證成份指數報１２４３５，升１４４點或１﹒１７％，成交１３６４﹒１４億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒６００ 變動 ＋１７﹒６５％
最高價 ０﹒６２０ 最低價 ０﹒５１０
成交股數 ３８３９﹒１７萬股 成交金額 ２２２９﹒４８萬
１０天平均 － 歷史波幅％ －
２０天平均 － 加權平均價 ０﹒５８１
５０天平均 － ＲＳＩ１４ －
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股份狀態：主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入７２３﹒９４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國石墨（０２２３７） ０﹒６００ ＋１７﹒６５
新時代能源（００１６６） ０﹒１６４ －１﹒２０
南方錳業（０１０９１） １﹒０００ 無升跌
中廣核（０１１６４） ０﹒８１０ 無升跌
五礦資源（０１２０８） ２﹒６００ ＋３﹒１７
贛鋒鋰業（０１７７２） ７４﹒７５０ ＋３﹒０３
金川國際（０２３６２） ０﹒８４０ ＋２﹒４４
洛鉬（０３９９３） ３﹒８６０ ＋１﹒８５
金力永磁（０６６８０） ３３﹒９５０ －０﹒１５
天齊鋰業（０９６９６） ８０﹒３５０ ＋３﹒０１
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（ｅｄ）
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