《異動股》半新股中國石墨（２２３７）漲近１８％，報０﹒６元

《經濟通通訊社２６日專訊》半新股中國石墨（０２２３７）升１７﹒６５％，報０﹒６元

，最高價０﹒６２元，最低價０﹒５１元；成交３８３９﹒１７萬股，成交金額２２２９﹒４８

萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入７２３﹒９４萬元。現時最大淨被動買入券商

為滙豐證券經紀，金額２４﹒８萬元，加權平均成交價０﹒５９２元；現時最大淨被動賣出券商

為富途證券國際，金額２１９﹒０１萬元，加權平均成交價０﹒５７７元。該股一手１００００

股，ＩＰＯ投資者如持貨至今，不考慮交易費用，每手帳面賺２７５０元。

現時，恒生指數報２０８８３，升３２１點或１﹒５６％；恒生中國企業指數報７１９０，

升１１３點或１﹒６１％；恒生科技指數報４６０９，升７４點或１﹒６５％；主板成交

４７３﹒６８億元。

上證綜合指數報３２７８，升２８點或０﹒８８％，成交２１０１﹒６２億元人民幣。

深證成份指數報１２４３５，升１４４點或１﹒１７％，成交１３６４﹒１４億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒６００ 變動 ＋１７﹒６５％

最高價 ０﹒６２０ 最低價 ０﹒５１０

成交股數 ３８３９﹒１７萬股 成交金額 ２２２９﹒４８萬

１０天平均 － 歷史波幅％ －

２０天平均 － 加權平均價 ０﹒５８１

５０天平均 － ＲＳＩ１４ －

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股份狀態：主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入７２３﹒９４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國石墨（０２２３７） ０﹒６００ ＋１７﹒６５

新時代能源（００１６６） ０﹒１６４ －１﹒２０

南方錳業（０１０９１） １﹒０００ 無升跌

中廣核（０１１６４） ０﹒８１０ 無升跌

五礦資源（０１２０８） ２﹒６００ ＋３﹒１７

贛鋒鋰業（０１７７２） ７４﹒７５０ ＋３﹒０３

金川國際（０２３６２） ０﹒８４０ ＋２﹒４４

洛鉬（０３９９３） ３﹒８６０ ＋１﹒８５

金力永磁（０６６８０） ３３﹒９５０ －０﹒１５

天齊鋰業（０９６９６） ８０﹒３５０ ＋３﹒０１

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（ｅｄ）

