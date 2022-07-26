  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
02237 中國石墨
即時 按盤價 升0.640 +0.130 (+25.490%)
大手異動

26/07/2022 11:26

《異動股》半新股中國石墨（２２３７）漲近１８％，報０﹒６元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》半新股中國石墨（０２２３７）升１７﹒６５％，報０﹒６元
，最高價０﹒６２元，最低價０﹒５１元；成交３８３９﹒１７萬股，成交金額２２２９﹒４８
萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入７２３﹒９４萬元。現時最大淨被動買入券商
為滙豐證券經紀，金額２４﹒８萬元，加權平均成交價０﹒５９２元；現時最大淨被動賣出券商
為富途證券國際，金額２１９﹒０１萬元，加權平均成交價０﹒５７７元。該股一手１００００
股，ＩＰＯ投資者如持貨至今，不考慮交易費用，每手帳面賺２７５０元。
　　現時，恒生指數報２０８８３，升３２１點或１﹒５６％；恒生中國企業指數報７１９０，
升１１３點或１﹒６１％；恒生科技指數報４６０９，升７４點或１﹒６５％；主板成交
４７３﹒６８億元。
　　上證綜合指數報３２７８，升２８點或０﹒８８％，成交２１０１﹒６２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３５，升１４４點或１﹒１７％，成交１３６４﹒１４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　０﹒６００　變動　　　　　＋１７﹒６５％
　　最高價　　　　　　　０﹒６２０　最低價　　　　　　０﹒５１０
　　成交股數　　３８３９﹒１７萬股　成交金額　　２２２９﹒４８萬
　　１０天平均　　　　　　　　　－　歷史波幅％　　　　　　　　－
　　２０天平均　　　　　　　　　－　加權平均價　　　　０﹒５８１
　　５０天平均　　　　　　　　　－　ＲＳＩ１４　　　　　　　　－
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入７２３﹒９４萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國石墨（０２２３７）　　　０﹒６００　＋１７﹒６５
　　新時代能源（００１６６）　　０﹒１６４　　－１﹒２０
　　南方錳業（０１０９１）　　　１﹒０００　　　　無升跌
　　中廣核（０１１６４）　　　　０﹒８１０　　　　無升跌
　　五礦資源（０１２０８）　　　２﹒６００　　＋３﹒１７
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７４﹒７５０　　＋３﹒０３
　　金川國際（０２３６２）　　　０﹒８４０　　＋２﹒４４
　　洛鉬（０３９９３）　　　　　３﹒８６０　　＋１﹒８５
　　金力永磁（０６６８０）　　３３﹒９５０　　－０﹒１５
　　天齊鋰業（０９６９６）　　８０﹒３５０　　＋３﹒０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰21/07/2022 10:12  《異動股》半新股中國石墨跌近２０％，報０﹒５６元

備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金