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00362 中國天化工
即時 按盤價 跌0.028 -0.003 (-9.677%)
大手異動

26/07/2022 11:38

《異動股》中國天化工跌逾１６％創新低，報０﹒０２６元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國天化工（００３６２）跌１６﹒１３％，報０﹒０２６元
，最低價０﹒０２５元，創上市新低，最高價０﹒０３１元；成交５８６５﹒８９萬股，成交金
額１６１﹒１２萬元；主動買沽比率９：９１，資金淨主動賣出１３３﹒２２萬元。現時最大淨
被動買入券商為富途證券國際，金額２０﹒７１萬元，加權平均成交價０﹒０２７元；現時最大
淨被動賣出券商為摩根大通，金額２﹒４７萬元，加權平均成交價０﹒０２８元。
　　現時，恒生指數報２０８７０，升３０７點或１﹒４９％；恒生中國企業指數報７１８４，
升１０７點或１﹒５２％；恒生科技指數報４６０５，升７１點或１﹒５８％；主板成交
５００﹒５３億元。
　　上證綜合指數報３２７６，升２６點或０﹒８１％，成交２１３３﹒２３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２３，升１３１點或１﹒０７％，成交１３８３﹒０５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　０﹒０２６　變動　　　　－１６﹒１３％
　　最高價　　　　　　　０﹒０３１　最低價　　　　　０﹒０２５
　　成交股數　　５８６５﹒８９萬股　成交金額　　１６１﹒１２萬
　　１０天平均　　　　　０﹒０４１　歷史波幅％　１９４﹒４４９
　　２０天平均　　　　　０﹒０５３　加權平均價　　　０﹒０２８
　　５０天平均　　　　　０﹒０６２　ＲＳＩ１４　　２２﹒３８８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率９：９１，資金淨主動賣出１３３﹒２２萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國天化工（００３６２）　　　０﹒０２６　－１６﹒１３
　　中電（００００２）　　　　　６５﹒８００　　－０﹒０８
　　潤電（００８３６）　　　　　１４﹒８４０　　＋０﹒９５
　　華能國電（００９０２）　　　　３﹒６６０　　＋０﹒８３
　　大唐發電（００９９１）　　　　１﹒４７０　　＋０﹒６８
　　長江基建集團（０１０３８）　４８﹒６００　　－０﹒１０
　　華電國際（０１０７１）　　　　２﹒８１０　　　　無升跌
　　中廣核電（０１８１６）　　　　１﹒８６０　　－０﹒５３
　　中國電力（０２３８０）　　　　４﹒５５０　　＋２﹒０２
　　港燈（０２６３８）　　　　　　７﹒０５０　　＋０﹒２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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