《異動股》中國天化工跌逾１６％創新低，報０﹒０２６元

《經濟通通訊社２６日專訊》中國天化工（００３６２）跌１６﹒１３％，報０﹒０２６元
，最低價０﹒０２５元，創上市新低，最高價０﹒０３１元；成交５８６５﹒８９萬股，成交金
額１６１﹒１２萬元；主動買沽比率９：９１，資金淨主動賣出１３３﹒２２萬元。現時最大淨
被動買入券商為富途證券國際，金額２０﹒７１萬元，加權平均成交價０﹒０２７元；現時最大
淨被動賣出券商為摩根大通，金額２﹒４７萬元，加權平均成交價０﹒０２８元。
現時，恒生指數報２０８７０，升３０７點或１﹒４９％；恒生中國企業指數報７１８４，
升１０７點或１﹒５２％；恒生科技指數報４６０５，升７１點或１﹒５８％；主板成交
５００﹒５３億元。
上證綜合指數報３２７６，升２６點或０﹒８１％，成交２１３３﹒２３億元人民幣。
深證成份指數報１２４２３，升１３１點或１﹒０７％，成交１３８３﹒０５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０２６ 變動 －１６﹒１３％
最高價 ０﹒０３１ 最低價 ０﹒０２５
成交股數 ５８６５﹒８９萬股 成交金額 １６１﹒１２萬
１０天平均 ０﹒０４１ 歷史波幅％ １９４﹒４４９
２０天平均 ０﹒０５３ 加權平均價 ０﹒０２８
５０天平均 ０﹒０６２ ＲＳＩ１４ ２２﹒３８８
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率９：９１，資金淨主動賣出１３３﹒２２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國天化工（００３６２） ０﹒０２６ －１６﹒１３
中電（００００２） ６５﹒８００ －０﹒０８
潤電（００８３６） １４﹒８４０ ＋０﹒９５
華能國電（００９０２） ３﹒６６０ ＋０﹒８３
大唐發電（００９９１） １﹒４７０ ＋０﹒６８
長江基建集團（０１０３８） ４８﹒６００ －０﹒１０
華電國際（０１０７１） ２﹒８１０ 無升跌
中廣核電（０１８１６） １﹒８６０ －０﹒５３
中國電力（０２３８０） ４﹒５５０ ＋２﹒０２
港燈（０２６３８） ７﹒０５０ ＋０﹒２８
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（ｅｄ）
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