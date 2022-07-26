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00205 財訊傳媒
即時 按盤價 升0.199 +0.029 (+17.059%)
大手異動

26/07/2022 11:58

《異動股》財訊傳媒漲逾４６％突破５０天線，報０﹒２４９元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》財訊傳媒（００２０５）升４６﹒４７％，報０﹒２４９元，
升穿５０天線（０﹒２２９元），最高價０﹒２４９元，創１個月新高，最低價０﹒１７元；成
交７萬股，成交金額１﹒４４萬元；主動買沽比率８８：１２，資金淨主動買入１﹒１萬元。現
時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１７００元，加權平均成交價０﹒１７元；現時最
大淨被動賣出券商為美銀，金額６９５０元，加權平均成交價０﹒２３２元。
　　現時，恒生指數報２０８６４，升３０１點或１﹒４７％；恒生中國企業指數報７１８２，
升１０４點或１﹒４８％；恒生科技指數報４６０２，升６７點或１﹒５％；主板成交
５２４﹒２２億元。
　　上證綜合指數報３２７６，升２６點或０﹒８１％，成交２１３３﹒２３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２３，升１３１點或１﹒０７％，成交１３８３﹒０５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒２４９　變動　　　　＋４６﹒４７％
　　最高價　　　０﹒２４９　最低價　　　　　０﹒１７０
　　成交股數　　　　７萬股　成交金額　　　　１﹒４４萬
　　１０天平均　０﹒１８９　歷史波幅％　　９４﹒５９０
　　２０天平均　０﹒１９４　加權平均價　　　０﹒２０６
　　５０天平均　０﹒２２９　ＲＳＩ１４　　６６﹒２４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率８８：１２，資金淨主動買入１﹒１萬

　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　財訊傳媒（００２０５）　　　　　０﹒２４９　＋４６﹒４７
　　中國國家文化產業（００７４５）　０﹒１６０　　＋１﹒２７
　　筆克遠東（００７５２）　　　　　１﹒１２０　　　　無升跌
　　虎視傳媒（０１１６３）　　　　　１﹒８８０　＋１０﹒５９
　　車市科技（０１４９０）　　　　　０﹒４８０　　　　無升跌
　　兌吧（０１７５３）　　　　　　　１﹒０１０　　－０﹒９８
　　ＵＪＵ　ＨＬＤＧ（０１９４８）　４﹒１６０　　－４﹒５９
　　云想科技（０２１３１）　　　　　１﹒５００　　＋１﹒３５
　　世大控股（０８００３）　　　　　０﹒５２０　　－５﹒４５
　　艾德韋宣集團（０９９１９）　　　１﹒０００　　－３﹒８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
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