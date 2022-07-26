《異動股》財訊傳媒漲逾４６％突破５０天線，報０﹒２４９元

《經濟通通訊社２６日專訊》財訊傳媒（００２０５）升４６﹒４７％，報０﹒２４９元，
升穿５０天線（０﹒２２９元），最高價０﹒２４９元，創１個月新高，最低價０﹒１７元；成
交７萬股，成交金額１﹒４４萬元；主動買沽比率８８：１２，資金淨主動買入１﹒１萬元。現
時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１７００元，加權平均成交價０﹒１７元；現時最
大淨被動賣出券商為美銀，金額６９５０元，加權平均成交價０﹒２３２元。
現時，恒生指數報２０８６４，升３０１點或１﹒４７％；恒生中國企業指數報７１８２，
升１０４點或１﹒４８％；恒生科技指數報４６０２，升６７點或１﹒５％；主板成交
５２４﹒２２億元。
上證綜合指數報３２７６，升２６點或０﹒８１％，成交２１３３﹒２３億元人民幣。
深證成份指數報１２４２３，升１３１點或１﹒０７％，成交１３８３﹒０５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２４９ 變動 ＋４６﹒４７％
最高價 ０﹒２４９ 最低價 ０﹒１７０
成交股數 ７萬股 成交金額 １﹒４４萬
１０天平均 ０﹒１８９ 歷史波幅％ ９４﹒５９０
２０天平均 ０﹒１９４ 加權平均價 ０﹒２０６
５０天平均 ０﹒２２９ ＲＳＩ１４ ６６﹒２４１
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股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率８８：１２，資金淨主動買入１﹒１萬
元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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財訊傳媒（００２０５） ０﹒２４９ ＋４６﹒４７
中國國家文化產業（００７４５） ０﹒１６０ ＋１﹒２７
筆克遠東（００７５２） １﹒１２０ 無升跌
虎視傳媒（０１１６３） １﹒８８０ ＋１０﹒５９
車市科技（０１４９０） ０﹒４８０ 無升跌
兌吧（０１７５３） １﹒０１０ －０﹒９８
ＵＪＵ ＨＬＤＧ（０１９４８） ４﹒１６０ －４﹒５９
云想科技（０２１３１） １﹒５００ ＋１﹒３５
世大控股（０８００３） ０﹒５２０ －５﹒４５
艾德韋宣集團（０９９１９） １﹒０００ －３﹒８５
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（ｅｄ）
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