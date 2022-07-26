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00883 中國海洋石油
即時 按盤價 升10.000 +0.230 (+2.354%)
大手異動

26/07/2022 13:08

《異動股》中海油升逾３％突破１００天線，報１０﹒０８元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中海油（００８８３）升３﹒１７％，報１０﹒０８元，升穿
１００天線（９﹒８４２元），最高價１０﹒０８元，最低價９﹒８９元；成交３６９３﹒５４
萬股，成交金額３﹒６９億元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１﹒１３億元。現時
最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額２５９９﹒３３萬元，加權平均成交價
９﹒９９６元；現時最大淨被動賣出券商為中國國際金融，金額１９６８﹒１１萬元，加權平均
成交價１０﹒０１１元。
　　現時，恒生指數報２０８９２，升３２９點或１﹒６％；恒生中國企業指數報７１９２，升
１１５點或１﹒６３％；恒生科技指數報４６０６，升７１點或１﹒５９％；主板成交
５５４﹒４８億元。
　　上證綜合指數報３２７５，升２５點或０﹒７８％，成交２２２１﹒０５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４０９，升１１７點或０﹒９６％，成交１４３６﹒９１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１０﹒０８０　變動　　　　＋３﹒１７％
　　最高價　　　　　　１０﹒０８０　最低價　　　　９﹒８９０
　　成交股數　　３６９３﹒５４萬股　成交金額　　　３﹒６９億
　　１０天平均　　　　　９﹒７６７　歷史波幅％　３４﹒８６９
　　２０天平均　　　　　９﹒９４５　加權平均價　１０﹒００３
　　５０天平均　　　　１０﹒２８３　ＲＳＩ１４　５１﹒７２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１﹒１３億元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油（００８８３）　　　　１０﹒０８０　＋３﹒１７
　　上石化（００３３８）　　　　　１﹒２８０　　　無升跌
　　中石化（００３８６）　　　　　３﹒６５０　＋１﹒６７
　　中石油（００８５７）　　　　　３﹒６７０　＋２﹒８０
　　中石化冠德（００９３４）　　　２﹒５２０　＋０﹒４０
　　中石化油服（０１０３３）　　　０﹒５７０　＋１﹒７９
　　中煉化（０２３８６）　　　　　３﹒４５０　＋０﹒２９
　　中海油服（０２８８３）　　　　７﹒３３０　＋２﹒０９
　　Ｆ三星原油期（０３１７５）　　７﹒５４５　＋４﹒９４
　　中海油化（０３９８３）　　　　２﹒０９０　＋０﹒４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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