《異動股》中海油升逾３％突破１００天線，報１０﹒０８元

《經濟通通訊社２６日專訊》中海油（００８８３）升３﹒１７％，報１０﹒０８元，升穿

１００天線（９﹒８４２元），最高價１０﹒０８元，最低價９﹒８９元；成交３６９３﹒５４

萬股，成交金額３﹒６９億元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１﹒１３億元。現時

最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額２５９９﹒３３萬元，加權平均成交價

９﹒９９６元；現時最大淨被動賣出券商為中國國際金融，金額１９６８﹒１１萬元，加權平均

成交價１０﹒０１１元。

現時，恒生指數報２０８９２，升３２９點或１﹒６％；恒生中國企業指數報７１９２，升

１１５點或１﹒６３％；恒生科技指數報４６０６，升７１點或１﹒５９％；主板成交

５５４﹒４８億元。

上證綜合指數報３２７５，升２５點或０﹒７８％，成交２２２１﹒０５億元人民幣。

深證成份指數報１２４０９，升１１７點或０﹒９６％，成交１４３６﹒９１億元人民幣。



基本資料

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現價 １０﹒０８０ 變動 ＋３﹒１７％

最高價 １０﹒０８０ 最低價 ９﹒８９０

成交股數 ３６９３﹒５４萬股 成交金額 ３﹒６９億

１０天平均 ９﹒７６７ 歷史波幅％ ３４﹒８６９

２０天平均 ９﹒９４５ 加權平均價 １０﹒００３

５０天平均 １０﹒２８３ ＲＳＩ１４ ５１﹒７２４

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１﹒１３億元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海油（００８８３） １０﹒０８０ ＋３﹒１７

上石化（００３３８） １﹒２８０ 無升跌

中石化（００３８６） ３﹒６５０ ＋１﹒６７

中石油（００８５７） ３﹒６７０ ＋２﹒８０

中石化冠德（００９３４） ２﹒５２０ ＋０﹒４０

中石化油服（０１０３３） ０﹒５７０ ＋１﹒７９

中煉化（０２３８６） ３﹒４５０ ＋０﹒２９

中海油服（０２８８３） ７﹒３３０ ＋２﹒０９

Ｆ三星原油期（０３１７５） ７﹒５４５ ＋４﹒９４

中海油化（０３９８３） ２﹒０９０ ＋０﹒４８

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（ｅｄ）

