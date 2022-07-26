《異動股》中海油升逾３％突破１００天線，報１０﹒０８元

《經濟通通訊社２６日專訊》中海油（００８８３）升３﹒１７％，報１０﹒０８元，升穿
１００天線（９﹒８４２元），最高價１０﹒０８元，最低價９﹒８９元；成交３６９３﹒５４
萬股，成交金額３﹒６９億元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１﹒１３億元。現時
最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額２５９９﹒３３萬元，加權平均成交價
９﹒９９６元；現時最大淨被動賣出券商為中國國際金融，金額１９６８﹒１１萬元，加權平均
成交價１０﹒０１１元。
現時，恒生指數報２０８９２，升３２９點或１﹒６％；恒生中國企業指數報７１９２，升
１１５點或１﹒６３％；恒生科技指數報４６０６，升７１點或１﹒５９％；主板成交
５５４﹒４８億元。
上證綜合指數報３２７５，升２５點或０﹒７８％，成交２２２１﹒０５億元人民幣。
深證成份指數報１２４０９，升１１７點或０﹒９６％，成交１４３６﹒９１億元人民幣。
基本資料
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現價 １０﹒０８０ 變動 ＋３﹒１７％
最高價 １０﹒０８０ 最低價 ９﹒８９０
成交股數 ３６９３﹒５４萬股 成交金額 ３﹒６９億
１０天平均 ９﹒７６７ 歷史波幅％ ３４﹒８６９
２０天平均 ９﹒９４５ 加權平均價 １０﹒００３
５０天平均 １０﹒２８３ ＲＳＩ１４ ５１﹒７２４
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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１﹒１３億元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中海油（００８８３） １０﹒０８０ ＋３﹒１７
上石化（００３３８） １﹒２８０ 無升跌
中石化（００３８６） ３﹒６５０ ＋１﹒６７
中石油（００８５７） ３﹒６７０ ＋２﹒８０
中石化冠德（００９３４） ２﹒５２０ ＋０﹒４０
中石化油服（０１０３３） ０﹒５７０ ＋１﹒７９
中煉化（０２３８６） ３﹒４５０ ＋０﹒２９
中海油服（０２８８３） ７﹒３３０ ＋２﹒０９
Ｆ三星原油期（０３１７５） ７﹒５４５ ＋４﹒９４
中海油化（０３９８３） ２﹒０９０ ＋０﹒４８
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（ｅｄ）
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