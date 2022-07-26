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00857 中國石油股份
即時 按盤價 升3.660 +0.090 (+2.521%)
大手異動

26/07/2022 13:10

《異動股》中石油升近３％突破２５０天線，報３﹒６７元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中石油（００８５７）升２﹒８％，報３﹒６７元，升穿
２５０天線（３﹒６２５元），最高價３﹒６８元，最低價３﹒６元；成交２８３１﹒６７萬股
，成交金額１﹒０３億元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入２３４１﹒２６萬元。現
時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額６３６﹒３５萬元，加權平均成交價３﹒６４６元；現
時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額７４９﹒２８萬元，加權平均成交價３﹒６４６元

　　現時，恒生指數報２０８８９，升３２６點或１﹒５９％；恒生中國企業指數報７１９０，
升１１２點或１﹒６％；恒生科技指數報４６０２，升６８點或１﹒５％；主板成交
５５９﹒４１億元。
　　上證綜合指數報３２７７，升２６點或０﹒８２％，成交２２３８﹒３３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１４，升１２２點或１％，成交１４４６﹒１７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　３﹒６７０　變動　　　　＋２﹒８０％
　　最高價　　　　　　　３﹒６８０　最低價　　　　３﹒６００
　　成交股數　　２８３１﹒６７萬股　成交金額　　　１﹒０３億
　　１０天平均　　　　　３﹒５８４　歷史波幅％　２６﹒７３９
　　２０天平均　　　　　３﹒６１６　加權平均價　　３﹒６４９
　　５０天平均　　　　　３﹒８０５　ＲＳＩ１４　４９﹒８８８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入２３４１﹒２６萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石油（００８５７）　　　　　３﹒６７　＋２﹒８０
　　上石化（００３３８）　　　　　１﹒２８　　　無升跌
　　中石化（００３８６）　　　　　３﹒６５　＋１﹒６７
　　中海油（００８８３）　　　　１０﹒０６　＋２﹒９７
　　中石化冠德（００９３４）　　　２﹒５２　＋０﹒４０
　　中石化油服（０１０３３）　　　０﹒５７　＋１﹒７９
　　中煉化（０２３８６）　　　　　３﹒４５　＋０﹒２９
　　中海油服（０２８８３）　　　　７﹒３３　＋２﹒０９
　　Ｆ三星原油期（０３１７５）　　７﹒５４　＋４﹒８７
　　中海油化（０３９８３）　　　　２﹒０９　＋０﹒４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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