《異動股》中石油升近３％突破２５０天線，報３﹒６７元

《經濟通通訊社２６日專訊》中石油（００８５７）升２﹒８％，報３﹒６７元，升穿
２５０天線（３﹒６２５元），最高價３﹒６８元，最低價３﹒６元；成交２８３１﹒６７萬股
，成交金額１﹒０３億元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入２３４１﹒２６萬元。現
時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額６３６﹒３５萬元，加權平均成交價３﹒６４６元；現
時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額７４９﹒２８萬元，加權平均成交價３﹒６４６元
。
現時，恒生指數報２０８８９，升３２６點或１﹒５９％；恒生中國企業指數報７１９０，
升１１２點或１﹒６％；恒生科技指數報４６０２，升６８點或１﹒５％；主板成交
５５９﹒４１億元。
上證綜合指數報３２７７，升２６點或０﹒８２％，成交２２３８﹒３３億元人民幣。
深證成份指數報１２４１４，升１２２點或１％，成交１４４６﹒１７億元人民幣。
基本資料
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現價 ３﹒６７０ 變動 ＋２﹒８０％
最高價 ３﹒６８０ 最低價 ３﹒６００
成交股數 ２８３１﹒６７萬股 成交金額 １﹒０３億
１０天平均 ３﹒５８４ 歷史波幅％ ２６﹒７３９
２０天平均 ３﹒６１６ 加權平均價 ３﹒６４９
５０天平均 ３﹒８０５ ＲＳＩ１４ ４９﹒８８８
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股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入２３４１﹒２６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中石油（００８５７） ３﹒６７ ＋２﹒８０
上石化（００３３８） １﹒２８ 無升跌
中石化（００３８６） ３﹒６５ ＋１﹒６７
中海油（００８８３） １０﹒０６ ＋２﹒９７
中石化冠德（００９３４） ２﹒５２ ＋０﹒４０
中石化油服（０１０３３） ０﹒５７ ＋１﹒７９
中煉化（０２３８６） ３﹒４５ ＋０﹒２９
中海油服（０２８８３） ７﹒３３ ＋２﹒０９
Ｆ三星原油期（０３１７５） ７﹒５４ ＋４﹒８７
中海油化（０３９８３） ２﹒０９ ＋０﹒４８
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（ｅｄ）
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