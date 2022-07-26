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00968 信義光能
即時 按盤價 升13.120 +0.380 (+2.983%)
大手異動

26/07/2022 13:27

《異動股》信義光能升逾３％突破１００天線，報１３﹒１４元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》信義光能（００９６８）升３﹒１４％，報１３﹒１４元，升
穿１００天線（１２﹒８９９元），最高價１３﹒１４元，創１個月新高，最低價１２﹒７４元
；成交９６６﹒１５萬股，成交金額１﹒２５億元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入
２５４３﹒３９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１１７６﹒０７萬元
，加權平均成交價１３﹒０２元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額４５８﹒６８
萬元，加權平均成交價１３﹒０３８元。以現價計，該股暫連升５日，累計升幅９﹒１４％。
　　現時，恒生指數報２０８６９，升３０６點或１﹒４９％；恒生中國企業指數報７１８０，
升１０３點或１﹒４６％；恒生科技指數報４５９６，升６２點或１﹒３７％；主板成交
５９３﹒３９億元。
　　上證綜合指數報３２７６，升２５點或０﹒７９％，成交２３９０﹒７３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４０８，升１１６點或０﹒９５％，成交１５３１﹒３３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１３﹒１４０　變動　　　　＋３﹒１４％
　　最高價　　　　　１３﹒１４０　最低價　　　１２﹒７４０
　　成交股數　　９６６﹒１５萬股　成交金額　　　１﹒２５億
　　１０天平均　　　１２﹒３４２　歷史波幅％　４０﹒１０１
　　２０天平均　　　１２﹒２２３　加權平均價　１２﹒９８８
　　５０天平均　　　１２﹒８３７　ＲＳＩ１４　６０﹒５５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入
２５４３﹒３９萬元；暫連升５日，累計升幅９﹒１４％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信義光能（００９６８）　　　　　１３﹒１４０　＋３﹒１４
　　協鑫新能源（００４５１）　　　　　０﹒１７４　＋２﹒３５
　　北京能源國際（００６８６）　　　　０﹒２３１　－１﹒７０
　　卡姆丹克太陽能（００７１２）　　　０﹒２９５　　　無升跌
　　水發興業能源（００７５０）　　　　１﹒２２０　－０﹒８１
　　陽光能源（００７５７）　　　　　　０﹒３６５　＋２﹒８２
　　順風清潔能源（０１１６５）　　　　０﹒０４７　　　無升跌
　　北控清潔能源集團（０１２５０）　　０﹒０７２　－１﹒３７
　　新特能源（０１７９９）　　　　　２０﹒９５０　＋５﹒７０
　　協鑫科技（０３８００）　　　　　　３﹒７５０　＋７﹒７６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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