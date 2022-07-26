《異動股》信義光能升逾３％突破１００天線，報１３﹒１４元

《經濟通通訊社２６日專訊》信義光能（００９６８）升３﹒１４％，報１３﹒１４元，升
穿１００天線（１２﹒８９９元），最高價１３﹒１４元，創１個月新高，最低價１２﹒７４元
；成交９６６﹒１５萬股，成交金額１﹒２５億元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入
２５４３﹒３９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１１７６﹒０７萬元
，加權平均成交價１３﹒０２元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額４５８﹒６８
萬元，加權平均成交價１３﹒０３８元。以現價計，該股暫連升５日，累計升幅９﹒１４％。
現時，恒生指數報２０８６９，升３０６點或１﹒４９％；恒生中國企業指數報７１８０，
升１０３點或１﹒４６％；恒生科技指數報４５９６，升６２點或１﹒３７％；主板成交
５９３﹒３９億元。
上證綜合指數報３２７６，升２５點或０﹒７９％，成交２３９０﹒７３億元人民幣。
深證成份指數報１２４０８，升１１６點或０﹒９５％，成交１５３１﹒３３億元人民幣。
基本資料
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現價 １３﹒１４０ 變動 ＋３﹒１４％
最高價 １３﹒１４０ 最低價 １２﹒７４０
成交股數 ９６６﹒１５萬股 成交金額 １﹒２５億
１０天平均 １２﹒３４２ 歷史波幅％ ４０﹒１０１
２０天平均 １２﹒２２３ 加權平均價 １２﹒９８８
５０天平均 １２﹒８３７ ＲＳＩ１４ ６０﹒５５６
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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入
２５４３﹒３９萬元；暫連升５日，累計升幅９﹒１４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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信義光能（００９６８） １３﹒１４０ ＋３﹒１４
協鑫新能源（００４５１） ０﹒１７４ ＋２﹒３５
北京能源國際（００６８６） ０﹒２３１ －１﹒７０
卡姆丹克太陽能（００７１２） ０﹒２９５ 無升跌
水發興業能源（００７５０） １﹒２２０ －０﹒８１
陽光能源（００７５７） ０﹒３６５ ＋２﹒８２
順風清潔能源（０１１６５） ０﹒０４７ 無升跌
北控清潔能源集團（０１２５０） ０﹒０７２ －１﹒３７
新特能源（０１７９９） ２０﹒９５０ ＋５﹒７０
協鑫科技（０３８００） ３﹒７５０ ＋７﹒７６
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（ｅｄ）
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