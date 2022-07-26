《異動股》金力永磁（０６６８０）升逾２％破頂，報３４﹒７元

《經濟通通訊社２６日專訊》金力永磁（０６６８０）升２﹒０６％，報３４﹒７元，最高
價３４﹒９５元，創上市新高，最低價３３﹒８元；成交２４﹒３２萬股，成交金額
８３１﹒６８萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入２６８﹒４８萬元。現時最大淨
被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１６２﹒６９萬元，加權平均成交價３３﹒９７３元；
現時最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額１４２﹒１９萬元，加權平均成交價
３４﹒２１８元。
現時，恒生指數報２０８６４，升３０１點或１﹒４７％；恒生中國企業指數報７１７３，
升９５點或１﹒３６％；恒生科技指數報４５８５，升５０點或１﹒１２％；主板成交
６２１﹒２４億元。
上證綜合指數報３２７０，升２０點或０﹒６３％，成交２５４７﹒２８億元人民幣。
深證成份指數報１２３７０，升７９點或０﹒６５％，成交１６３５﹒１億元人民幣。
基本資料
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現價 ３４﹒７００ 變動 ＋２﹒０６％
最高價 ３４﹒９５０ 最低價 ３３﹒８００
成交股數 ２４﹒３２萬股 成交金額 ８３１﹒６８萬
１０天平均 ３３﹒６４０ 歷史波幅％ ４４﹒４００
２０天平均 ３２﹒１４２ 加權平均價 ３４﹒１９７
５０天平均 ２６﹒７５６ ＲＳＩ１４ ７５﹒５７９
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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入２６８﹒４８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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金力永磁（０６６８０） ３４﹒７００ ＋２﹒０６
新時代能源（００１６６） ０﹒１５４ －７﹒２３
南方錳業（０１０９１） １﹒０００ 無升跌
中廣核（０１１６４） ０﹒８００ －１﹒２３
五礦資源（０１２０８） ２﹒６００ ＋３﹒１７
贛鋒鋰業（０１７７２） ７３﹒９５０ ＋１﹒９３
中國石墨（０２２３７） ０﹒６２０ ＋２１﹒５７
金川國際（０２３６２） ０﹒８３０ ＋１﹒２２
洛鉬（０３９９３） ３﹒８３０ ＋１﹒０６
天齊鋰業（０９６９６） ７９﹒６００ ＋２﹒０５
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（ｅｄ）
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