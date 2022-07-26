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06680 金力永磁
即時 按盤價 升34.700 +0.700 (+2.059%)
大手異動

26/07/2022 13:44

《異動股》金力永磁（０６６８０）升逾２％破頂，報３４﹒７元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》金力永磁（０６６８０）升２﹒０６％，報３４﹒７元，最高
價３４﹒９５元，創上市新高，最低價３３﹒８元；成交２４﹒３２萬股，成交金額
８３１﹒６８萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入２６８﹒４８萬元。現時最大淨
被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１６２﹒６９萬元，加權平均成交價３３﹒９７３元；
現時最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額１４２﹒１９萬元，加權平均成交價
３４﹒２１８元。
　　現時，恒生指數報２０８６４，升３０１點或１﹒４７％；恒生中國企業指數報７１７３，
升９５點或１﹒３６％；恒生科技指數報４５８５，升５０點或１﹒１２％；主板成交
６２１﹒２４億元。
　　上證綜合指數報３２７０，升２０點或０﹒６３％，成交２５４７﹒２８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３７０，升７９點或０﹒６５％，成交１６３５﹒１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　３４﹒７００　變動　　　　　＋２﹒０６％
　　最高價　　　　３４﹒９５０　最低價　　　　３３﹒８００
　　成交股數　　２４﹒３２萬股　成交金額　　８３１﹒６８萬
　　１０天平均　　３３﹒６４０　歷史波幅％　　４４﹒４００
　　２０天平均　　３２﹒１４２　加權平均價　　３４﹒１９７
　　５０天平均　　２６﹒７５６　ＲＳＩ１４　　７５﹒５７９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入２６８﹒４８萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金力永磁（０６６８０）　　３４﹒７００　　＋２﹒０６
　　新時代能源（００１６６）　　０﹒１５４　　－７﹒２３
　　南方錳業（０１０９１）　　　１﹒０００　　　　無升跌
　　中廣核（０１１６４）　　　　０﹒８００　　－１﹒２３
　　五礦資源（０１２０８）　　　２﹒６００　　＋３﹒１７
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７３﹒９５０　　＋１﹒９３
　　中國石墨（０２２３７）　　　０﹒６２０　＋２１﹒５７
　　金川國際（０２３６２）　　　０﹒８３０　　＋１﹒２２
　　洛鉬（０３９９３）　　　　　３﹒８３０　　＋１﹒０６
　　天齊鋰業（０９６９６）　　７９﹒６００　　＋２﹒０５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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