《異動股》金力永磁（０６６８０）升逾２％破頂，報３４﹒７元

《經濟通通訊社２６日專訊》金力永磁（０６６８０）升２﹒０６％，報３４﹒７元，最高

價３４﹒９５元，創上市新高，最低價３３﹒８元；成交２４﹒３２萬股，成交金額

８３１﹒６８萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入２６８﹒４８萬元。現時最大淨

被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１６２﹒６９萬元，加權平均成交價３３﹒９７３元；

現時最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額１４２﹒１９萬元，加權平均成交價

３４﹒２１８元。

現時，恒生指數報２０８６４，升３０１點或１﹒４７％；恒生中國企業指數報７１７３，

升９５點或１﹒３６％；恒生科技指數報４５８５，升５０點或１﹒１２％；主板成交

６２１﹒２４億元。

上證綜合指數報３２７０，升２０點或０﹒６３％，成交２５４７﹒２８億元人民幣。

深證成份指數報１２３７０，升７９點或０﹒６５％，成交１６３５﹒１億元人民幣。



基本資料

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現價 ３４﹒７００ 變動 ＋２﹒０６％

最高價 ３４﹒９５０ 最低價 ３３﹒８００

成交股數 ２４﹒３２萬股 成交金額 ８３１﹒６８萬

１０天平均 ３３﹒６４０ 歷史波幅％ ４４﹒４００

２０天平均 ３２﹒１４２ 加權平均價 ３４﹒１９７

５０天平均 ２６﹒７５６ ＲＳＩ１４ ７５﹒５７９

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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入２６８﹒４８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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金力永磁（０６６８０） ３４﹒７００ ＋２﹒０６

新時代能源（００１６６） ０﹒１５４ －７﹒２３

南方錳業（０１０９１） １﹒０００ 無升跌

中廣核（０１１６４） ０﹒８００ －１﹒２３

五礦資源（０１２０８） ２﹒６００ ＋３﹒１７

贛鋒鋰業（０１７７２） ７３﹒９５０ ＋１﹒９３

中國石墨（０２２３７） ０﹒６２０ ＋２１﹒５７

金川國際（０２３６２） ０﹒８３０ ＋１﹒２２

洛鉬（０３９９３） ３﹒８３０ ＋１﹒０６

天齊鋰業（０９６９６） ７９﹒６００ ＋２﹒０５

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（ｅｄ）

