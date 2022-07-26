《異動股》ＣＬＳＡ　ＰＲＥＭＩＵＭ升近４７％破２５０天線

《經濟通通訊社２６日專訊》ＣＬＳＡ ＰＲＥＭＩＵＭ（０６８７７）升４６﹒６１％，
報０﹒１７３元，升穿２５０天線（０﹒１６２元），最高價０﹒１７３元，創１個月新高，最
低價０﹒１２元；成交８９萬股，成交金額１３﹒２６萬元；主動買沽比率９２：８，資金淨主
動買入１１﹒２４萬元。現時最大淨被動買入券商為耀才證券國際，金額５２２０元，加權平均
成交價０﹒１３元；現時最大淨被動賣出券商為盈透證券香港，金額２﹒６４萬元，加權平均成
交價０﹒１４３元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅７１﹒２９％。
現時，恒生指數報２０９０７，升３４５點或１﹒６８％；恒生中國企業指數報７１８７，
升１１０點或１﹒５６％；恒生科技指數報４５９７，升６２點或１﹒３９％；主板成交
６４９﹒１８億元。
上證綜合指數報３２７１，升２０點或０﹒６４％，成交２６８５﹒２２億元人民幣。
深證成份指數報１２３７６，升８４點或０﹒６９％，成交１７１９﹒６５億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ０﹒１７３ 變動 ＋４６﹒６１％
最高價 ０﹒１７３ 最低價 ０﹒１２０
成交股數 ８９萬股 成交金額 １３﹒２６萬
１０天平均 ０﹒１１１ 歷史波幅％ ６９﹒７６１
２０天平均 ０﹒１０４ 加權平均價 ０﹒１４９
５０天平均 ０﹒０９５ ＲＳＩ１４ ９４﹒３３７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率９２：８，資金淨主動買入
１１﹒２４萬元；暫連升３日，累計升幅７１﹒２９％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
ＣＬＳＡ ＰＲＥＭＩＵＭ（０６８７７） ０﹒１７３ ＋４６﹒６１
港交所（００３８８） ３６９﹒２００ ＋３﹒７７
廣發証券（０１７７６） １０﹒５００ ＋０﹒７７
華興資本控股（０１９１１） ８﹒９６０ ＋２﹒９９
中金（０３９０８） １４﹒７００ ＋１﹒８０
東方證券（０３９５８） ３﹒８２０ ＋０﹒５３
中信証券（０６０３０） １６﹒４２０ ＋２﹒１１
中信建投証券（０６０６６） ７﹒５４０ ＋１﹒８９
海通證券（０６８３７） ５﹒２６０ ＋１﹒３５
中國銀河（０６８８１） ３﹒９４０ ＋０﹒２５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動