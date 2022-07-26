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06877 CLSA PREMIUM
即時 按盤價 升0.146 +0.028 (+23.729%)
大手異動

26/07/2022 14:01

《異動股》ＣＬＳＡ　ＰＲＥＭＩＵＭ升近４７％破２５０天線

　　《經濟通通訊社２６日專訊》ＣＬＳＡ　ＰＲＥＭＩＵＭ（０６８７７）升４６﹒６１％，
報０﹒１７３元，升穿２５０天線（０﹒１６２元），最高價０﹒１７３元，創１個月新高，最
低價０﹒１２元；成交８９萬股，成交金額１３﹒２６萬元；主動買沽比率９２：８，資金淨主
動買入１１﹒２４萬元。現時最大淨被動買入券商為耀才證券國際，金額５２２０元，加權平均
成交價０﹒１３元；現時最大淨被動賣出券商為盈透證券香港，金額２﹒６４萬元，加權平均成
交價０﹒１４３元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅７１﹒２９％。
　　現時，恒生指數報２０９０７，升３４５點或１﹒６８％；恒生中國企業指數報７１８７，
升１１０點或１﹒５６％；恒生科技指數報４５９７，升６２點或１﹒３９％；主板成交
６４９﹒１８億元。
　　上證綜合指數報３２７１，升２０點或０﹒６４％，成交２６８５﹒２２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３７６，升８４點或０﹒６９％，成交１７１９﹒６５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒１７３　變動　　　　＋４６﹒６１％
　　最高價　　　０﹒１７３　最低價　　　　　０﹒１２０
　　成交股數　　　８９萬股　成交金額　　　１３﹒２６萬
　　１０天平均　０﹒１１１　歷史波幅％　　６９﹒７６１
　　２０天平均　０﹒１０４　加權平均價　　　０﹒１４９
　　５０天平均　０﹒０９５　ＲＳＩ１４　　９４﹒３３７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率９２：８，資金淨主動買入
１１﹒２４萬元；暫連升３日，累計升幅７１﹒２９％
　
　　　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＣＬＳＡ　ＰＲＥＭＩＵＭ（０６８７７）　　　０﹒１７３　＋４６﹒６１
　　港交所（００３８８）　　　　　　　　　　３６９﹒２００　　＋３﹒７７
　　廣發証券（０１７７６）　　　　　　　　　　１０﹒５００　　＋０﹒７７
　　華興資本控股（０１９１１）　　　　　　　　　８﹒９６０　　＋２﹒９９
　　中金（０３９０８）　　　　　　　　　　　　１４﹒７００　　＋１﹒８０
　　東方證券（０３９５８）　　　　　　　　　　　３﹒８２０　　＋０﹒５３
　　中信証券（０６０３０）　　　　　　　　　　１６﹒４２０　　＋２﹒１１
　　中信建投証券（０６０６６）　　　　　　　　　７﹒５４０　　＋１﹒８９
　　海通證券（０６８３７）　　　　　　　　　　　５﹒２６０　　＋１﹒３５
　　中國銀河（０６８８１）　　　　　　　　　　　３﹒９４０　　＋０﹒２５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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