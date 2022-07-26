《異動股》ＣＬＳＡ　ＰＲＥＭＩＵＭ升近４７％破２５０天線

《經濟通通訊社２６日專訊》ＣＬＳＡ ＰＲＥＭＩＵＭ（０６８７７）升４６﹒６１％，

報０﹒１７３元，升穿２５０天線（０﹒１６２元），最高價０﹒１７３元，創１個月新高，最

低價０﹒１２元；成交８９萬股，成交金額１３﹒２６萬元；主動買沽比率９２：８，資金淨主

動買入１１﹒２４萬元。現時最大淨被動買入券商為耀才證券國際，金額５２２０元，加權平均

成交價０﹒１３元；現時最大淨被動賣出券商為盈透證券香港，金額２﹒６４萬元，加權平均成

交價０﹒１４３元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅７１﹒２９％。

現時，恒生指數報２０９０７，升３４５點或１﹒６８％；恒生中國企業指數報７１８７，

升１１０點或１﹒５６％；恒生科技指數報４５９７，升６２點或１﹒３９％；主板成交

６４９﹒１８億元。

上證綜合指數報３２７１，升２０點或０﹒６４％，成交２６８５﹒２２億元人民幣。

深證成份指數報１２３７６，升８４點或０﹒６９％，成交１７１９﹒６５億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１７３ 變動 ＋４６﹒６１％

最高價 ０﹒１７３ 最低價 ０﹒１２０

成交股數 ８９萬股 成交金額 １３﹒２６萬

１０天平均 ０﹒１１１ 歷史波幅％ ６９﹒７６１

２０天平均 ０﹒１０４ 加權平均價 ０﹒１４９

５０天平均 ０﹒０９５ ＲＳＩ１４ ９４﹒３３７

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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率９２：８，資金淨主動買入

１１﹒２４萬元；暫連升３日，累計升幅７１﹒２９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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ＣＬＳＡ ＰＲＥＭＩＵＭ（０６８７７） ０﹒１７３ ＋４６﹒６１

港交所（００３８８） ３６９﹒２００ ＋３﹒７７

廣發証券（０１７７６） １０﹒５００ ＋０﹒７７

華興資本控股（０１９１１） ８﹒９６０ ＋２﹒９９

中金（０３９０８） １４﹒７００ ＋１﹒８０

東方證券（０３９５８） ３﹒８２０ ＋０﹒５３

中信証券（０６０３０） １６﹒４２０ ＋２﹒１１

中信建投証券（０６０６６） ７﹒５４０ ＋１﹒８９

海通證券（０６８３７） ５﹒２６０ ＋１﹒３５

中國銀河（０６８８１） ３﹒９４０ ＋０﹒２５

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（ｅｄ）

