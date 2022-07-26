《異動股》碧桂園漲逾１０％突破１０天線，報３﹒６１元

《經濟通通訊社２６日專訊》碧桂園（０２００７）升１０﹒０６％，報３﹒６１元，升穿
１０天線（３﹒４１２元），最高價３﹒６１元，最低價３﹒２１元；成交１﹒０７億股，成交
金額３﹒７億元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入１﹒５億元。現時最大淨被動買入
券商為國泰君安證券，金額５７６﹒３７萬元，加權平均成交價３﹒５１４元；現時最大淨被動
賣出券商為摩根大通，金額２３０７﹒２２萬元，加權平均成交價３﹒４４２元。以現價計，該
股暫連升２日，累計升幅１４﹒９７％。
現時，恒生指數報２０９０５，升３４２點或１﹒６７％；恒生中國企業指數報７１８７，
升１１０點或１﹒５６％；恒生科技指數報４５９６，升６１點或１﹒３６％；主板成交
６９５﹒６９億元。
上證綜合指數報３２７３，升２２點或０﹒７１％，成交２８９６﹒２６億元人民幣。
深證成份指數報１２３８６，升９４點或０﹒７７％，成交１８４４﹒４８億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ３﹒６１０ 變動 ＋１０﹒０６％
最高價 ３﹒６１０ 最低價 ３﹒２１０
成交股數 １﹒０７億股 成交金額 ３﹒７億
１０天平均 ３﹒４１２ 歷史波幅％ ６５﹒６１０
２０天平均 ３﹒９８７ 加權平均價 ３﹒４６３
５０天平均 ４﹒３７２ ＲＳＩ１４ ４０﹒８６４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入１﹒５億元；暫連升２日
，累計升幅１４﹒９７％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
碧桂園（０２００７） ３﹒６１ ＋１０﹒０６
越地（００１２３） ９﹒６１ ＋２﹒６７
中海外（００６８８） ２２﹒７０ ＋３﹒４２
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒４０ ＋１１﹒６３
龍湖（００９６０） ２９﹒５５ ＋４﹒０５
新城發展（０１０３０） ２﹒９４ ＋５﹒００
潤地（０１１０９） ３４﹒３５ ＋３﹒７８
萬科企業（０２２０２） １５﹒８０ ＋３﹒００
綠城（０３９００） １６﹒６０ ＋３﹒７５
鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒７９ ＋１﹒７０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動