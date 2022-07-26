《異動股》碧桂園漲逾１０％突破１０天線，報３﹒６１元

《經濟通通訊社２６日專訊》碧桂園（０２００７）升１０﹒０６％，報３﹒６１元，升穿

１０天線（３﹒４１２元），最高價３﹒６１元，最低價３﹒２１元；成交１﹒０７億股，成交

金額３﹒７億元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入１﹒５億元。現時最大淨被動買入

券商為國泰君安證券，金額５７６﹒３７萬元，加權平均成交價３﹒５１４元；現時最大淨被動

賣出券商為摩根大通，金額２３０７﹒２２萬元，加權平均成交價３﹒４４２元。以現價計，該

股暫連升２日，累計升幅１４﹒９７％。

現時，恒生指數報２０９０５，升３４２點或１﹒６７％；恒生中國企業指數報７１８７，

升１１０點或１﹒５６％；恒生科技指數報４５９６，升６１點或１﹒３６％；主板成交

６９５﹒６９億元。

上證綜合指數報３２７３，升２２點或０﹒７１％，成交２８９６﹒２６億元人民幣。

深證成份指數報１２３８６，升９４點或０﹒７７％，成交１８４４﹒４８億元人民幣。



基本資料

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現價 ３﹒６１０ 變動 ＋１０﹒０６％

最高價 ３﹒６１０ 最低價 ３﹒２１０

成交股數 １﹒０７億股 成交金額 ３﹒７億

１０天平均 ３﹒４１２ 歷史波幅％ ６５﹒６１０

２０天平均 ３﹒９８７ 加權平均價 ３﹒４６３

５０天平均 ４﹒３７２ ＲＳＩ１４ ４０﹒８６４

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入１﹒５億元；暫連升２日

，累計升幅１４﹒９７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ３﹒６１ ＋１０﹒０６

越地（００１２３） ９﹒６１ ＋２﹒６７

中海外（００６８８） ２２﹒７０ ＋３﹒４２

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒４０ ＋１１﹒６３

龍湖（００９６０） ２９﹒５５ ＋４﹒０５

新城發展（０１０３０） ２﹒９４ ＋５﹒００

潤地（０１１０９） ３４﹒３５ ＋３﹒７８

萬科企業（０２２０２） １５﹒８０ ＋３﹒００

綠城（０３９００） １６﹒６０ ＋３﹒７５

鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒７９ ＋１﹒７０

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（ｅｄ）

