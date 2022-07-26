《中概異動》阿里巴巴高開３％，擬申請在港改為主要上市

《經濟通通訊社２６日專訊》阿里（０９９８８）現價升３﹒４１％，報１０３元，該股成

交約３９６萬股，涉資４﹒０８億元；騰訊（００７００）跌０﹒５５％，報３２４﹒６元；美

團（０３６９０）升０﹒２７％，報１８８﹒７元；小米（０１８１０）跌０﹒９３％，報

１２﹒７２元。

阿里巴巴公布，董事會已授權公司管理層申請在香港聯交所主板改變上市地位為主要上市。

阿里巴巴目前在聯交所主板第二上市，將會按照香港上市規則申請香港為主要上市地，預期

將於２０２２年年底前生效。相關主要上市流程完成後，阿里巴巴將成為以美國存託股份於紐約

證券交易所，以及以普通股於香港聯交所雙重主要上市的公司。該公司於美國掛牌的存託股及在

香港上市的普通股可以互相轉換。

該公司於２０１９年１１月在香港第二上市以來，公司在聯交所的公眾流通量顯著增加。截

至今年６月底止六個月，公司股份於香港市場的日均交易量約７億美元，股份於美國市場的日均

交易量約３２億美元。鑒於在大中華區擁有大量業務運營，該公司預期雙重主要上市地位將有助

擴大其投資者基礎及帶來新增的流動性，尤其是可觸達更多位於中國及亞洲其他地區的投資者。

現時，恒生指數報２０６７６，升１１３點或升０﹒５５％，主板成交２２﹒６２億元。國

企指數報７１０９，升３２點或升０﹒４６％。恒生科技指數報４５５８，升２４點或升

０﹒５４％。

即月期指新報２０７１２，升１５１點，高水３５點。即月國指期貨報７１２８，升５４點

，高水１９點。即月科指期貨新報４５６７，升４６點，高水８點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） １０３元 升３﹒４１％

騰訊（００７００） ３２４﹒６元 跌０﹒５５％

美團（０３６９０） １８８﹒７元 升０﹒２７％

小米（０１８１０） １２﹒７２元 跌０﹒９３％

京東集團（０９６１８） ２５０元 升１﹒２１％

快手（０１０２４） ８３﹒５元 升０﹒２４％

知乎（０２３９０） ２１﹒４元 跌２﹒５１％

汽車之家－Ｓ（０２５１８） ６９﹒４元 無升跌

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２０４﹒４元 升０﹒８９％

萬國數據（０９６９８） ２８﹒１元 無升跌

百度（０９８８８） １３９﹒１元 升０﹒８％

微博（０９８９８） １５５﹒６元 無升跌

寶尊電商（０９９９１） ２５﹒７５元 無升跌

網易（０９９９９） １５２﹒９元 升１﹒７３％

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（ｅｒ）

