《異動股》商湯低開近４％，ＣＣＡＳＳ增１４％股份料為軟銀持有

《經濟通通訊社２６日專訊》商湯（０００２０）現價跌３﹒７５％，報２﹒３１元，該股

成交約４７６萬股，涉資１１００萬元；阿里（０９９８８）升３﹒４１％，報１０３元；騰訊

（００７００）跌０﹒５５％，報３２４﹒６元；美團（０３６９０）升０﹒２７％，報

１８８﹒７元。

根據中央結算系統（ＣＣＡＳＳ）持股紀錄顯示，商湯上周五（２２日）新增約

１４﹒１２％的股份於系統之中，以當日收市價計，貨值約１１５億元。而根據去年１２月的招

股說明書，軟銀ＳＰＶ持有商湯科技約１４﹒２１％的股權，ＣＣＡＳＳ新增股份與軟銀持股量

一致，意味今次轉倉行動或與軟銀關係密切。

資料顯示，截至上周五，在ＣＣＡＳＳ的股份數佔到商湯總流通股的７３﹒１５％，而上周

四（２１日）為５９﹒０３％。新出現在該系統的股份大多由匯豐控股持有。

現時，恒生指數報２０６７６，升１１３點或升０﹒５５％，主板成交２２﹒６２億元。國

企指數報７１０９，升３２點或升０﹒４６％。恒生科技指數報４５５８，升２４點或升

０﹒５４％。

即月期指新報２０７０３，升１４２點，高水２６點。即月國指期貨報７１２１，升４７點

，高水１２點。即月科指期貨新報４５６１，升４０點，高水２點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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商湯（０００２０） ２﹒３１元 跌３﹒７５％

阿里（０９９８８） １０３元 升３﹒４１％

騰訊（００７００） ３２４﹒６元 跌０﹒５５％

美團（０３６９０） １８８﹒７元 升０﹒２７％

小米（０１８１０） １２﹒７２元 跌０﹒９３％

京東集團（０９６１８） ２５０元 升１﹒２１％

快手（０１０２４） ８３﹒５元 升０﹒２４％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２０４﹒４元 升０﹒８９％

百度（０９８８８） １３９﹒１元 升０﹒８％

網易（０９９９９） １５２﹒９元 升１﹒７３％

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（ｅｒ）

