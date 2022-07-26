《異動股》復星醫藥高開６％，擬８億人幣獨家商業化阿茲夫定

《經濟通通訊社２６日專訊》復星醫藥（０２１９６）現價升６﹒３８％，報３３﹒３５元

，該股成交約８３萬股，涉資２７６６萬元；四環醫藥（００４６０）無升跌，報１﹒１８元；

中國中藥（００５７０）無升跌，報３﹒５１元；石藥集團（０１０９３）升０﹒２４％，報

８﹒４１元。

復星醫藥公布，與真實生物訂立戰略合作協議，雙方就推進聯合開發並由復星醫藥獨家商業

化阿茲夫定等，該集團將付最多８億人民幣合作費。

該集團指，合作領域包括新型冠狀病毒、愛滋病治療及預防領域，將向真實生物支付１億人

民幣，如內地地區符合預期將付３﹒９９億人民幣，而其他指定區域如符預期將付３億人民幣，

並提供收益分成。該集團指，如合作依約開展，將有利於進一步豐富抗病毒產品線，滿足一線臨

床用藥需求，並助力疫情防控。

現時，恒生指數報２０６７６，升１１３點或升０﹒５５％，主板成交２２﹒６２億元。國

企指數報７１０９，升３２點或升０﹒４６％。恒生科技指數報４５５８，升２４點或升

０﹒５４％。

即月期指新報２０７１１，升１５０點，高水３４點。即月國指期貨報７１２５，升５１點

，高水１６點。即月科指期貨新報４５６４，升４３點，高水５點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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復星醫藥（０２１９６） ３３﹒３５元 升６﹒３８％

四環醫藥（００４６０） １﹒１８元 無升跌

中國中藥（００５７０） ３﹒５１元 無升跌

石藥集團（０１０９３） ８﹒４１元 升０﹒２４％

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒６５元 無升跌

藥明生物（０２２６９） ７８﹒８元 跌０﹒１３％

藥明康德（０２３５９） ９９﹒８元 無升跌

潤藥（０３３２０） ４﹒９３元 升１﹒２３％

翰森製藥（０３６９２） １６﹒２４元 無升跌

康龍化成（０３７５９） ６６﹒１５元 跌２﹒７２％

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（ｅｒ）

