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00136 中國儒意
即時 按盤價 升2.350 +0.010 (+0.427%)
大手異動

26/07/2022 09:27

《異動股》中國儒意高開１％，手遊《傳奇天下》上線

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國儒意（００１３６）現價升１﹒２８％，報２﹒３７元，
該股成交約１９萬股，涉資４５萬元；騰訊（００７００）跌０﹒５５％，報３２４﹒６元；
ＩＧＧ（００７９９）無升跌，報３﹒２４元；網龍（００７７７）無升跌，報１６﹒０２元。
　　中國儒意公布繼今年５月２６日正式推出首款遊戲《亂世逐鹿》後，集團下屬品牌景秀遊戲
於今日推出傳奇ＩＰ系列大型多人在線角色扮演手機遊戲《傳奇天下》。《傳奇天下》由影星陳
小春代言，並由他及演員李乃文、鄒兆龍及歌手周曉鷗共同擔任群星推薦官。
　　《傳奇天下》是一款擁有正版授權並使用虛幻引擎４（Ｕｎｒｅａｌ　Ｅｎｇｉｎｅ　４－
ＵＥ４）開發的傳奇系列手遊。《傳奇天下》由端遊研發團隊合作，歷時四年打造而成。
　　該款遊戲為集團獨家代理發行，同時也是集團與騰訊（００７００）在遊戲領域達成深度合
作後正式推出的第二款遊戲。玩家可通過微信、ＱＱ遊戲中心、Ａｐｐ　Ｓｔｏｒｅ、官方網站
、ｏｐｐｏ、ｖｉｖｏ等渠道下載該遊戲。
　　現時，恒生指數報２０６７６，升１１３點或升０﹒５５％，主板成交２２﹒６２億元。國
企指數報７１０９，升３２點或升０﹒４６％。恒生科技指數報４５５８，升２４點或升
０﹒５４％。
　　即月期指新報２０７１８，升１５７點，高水４１點。即月國指期貨報７１３０，升５６點
，高水２１點。即月科指期貨新報４５６７，升４６點，高水８點。
　　上證綜合指數報３２５４，升３點或升０﹒１２％，成交２０﹒７５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３０８，升１７點或升０﹒１４％，成交１０﹒５４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國儒意（００１３６）　　２﹒３７元　升１﹒２８％
　　騰訊（００７００）　　　３２４﹒６元　跌０﹒５５％
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　３﹒２４元　　　　無升跌
　　網龍（００７７７）　　　１６﹒０２元　　　　無升跌
　　飛魚科技（０１０２２）　０﹒３５５元　　　　無升跌
　　心動公司（０２４００）　　１９﹒８元　升０﹒７１％
　　指尖悅動（０６８６０）　０﹒１６５元　　　　無升跌
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　２０４﹒４元　升０﹒８９％
　　網易（０９９９９）　　　１５２﹒９元　升１﹒７３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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