《異動股》中國儒意高開１％，手遊《傳奇天下》上線

《經濟通通訊社２６日專訊》中國儒意（００１３６）現價升１﹒２８％，報２﹒３７元，

該股成交約１９萬股，涉資４５萬元；騰訊（００７００）跌０﹒５５％，報３２４﹒６元；

ＩＧＧ（００７９９）無升跌，報３﹒２４元；網龍（００７７７）無升跌，報１６﹒０２元。

中國儒意公布繼今年５月２６日正式推出首款遊戲《亂世逐鹿》後，集團下屬品牌景秀遊戲

於今日推出傳奇ＩＰ系列大型多人在線角色扮演手機遊戲《傳奇天下》。《傳奇天下》由影星陳

小春代言，並由他及演員李乃文、鄒兆龍及歌手周曉鷗共同擔任群星推薦官。

《傳奇天下》是一款擁有正版授權並使用虛幻引擎４（Ｕｎｒｅａｌ Ｅｎｇｉｎｅ ４－

ＵＥ４）開發的傳奇系列手遊。《傳奇天下》由端遊研發團隊合作，歷時四年打造而成。

該款遊戲為集團獨家代理發行，同時也是集團與騰訊（００７００）在遊戲領域達成深度合

作後正式推出的第二款遊戲。玩家可通過微信、ＱＱ遊戲中心、Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ、官方網站

、ｏｐｐｏ、ｖｉｖｏ等渠道下載該遊戲。

現時，恒生指數報２０６７６，升１１３點或升０﹒５５％，主板成交２２﹒６２億元。國

企指數報７１０９，升３２點或升０﹒４６％。恒生科技指數報４５５８，升２４點或升

０﹒５４％。

即月期指新報２０７１８，升１５７點，高水４１點。即月國指期貨報７１３０，升５６點

，高水２１點。即月科指期貨新報４５６７，升４６點，高水８點。

上證綜合指數報３２５４，升３點或升０﹒１２％，成交２０﹒７５億元人民幣。

深證成份指數報１２３０８，升１７點或升０﹒１４％，成交１０﹒５４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國儒意（００１３６） ２﹒３７元 升１﹒２８％

騰訊（００７００） ３２４﹒６元 跌０﹒５５％

ＩＧＧ（００７９９） ３﹒２４元 無升跌

網龍（００７７７） １６﹒０２元 無升跌

飛魚科技（０１０２２） ０﹒３５５元 無升跌

心動公司（０２４００） １９﹒８元 升０﹒７１％

指尖悅動（０６８６０） ０﹒１６５元 無升跌

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２０４﹒４元 升０﹒８９％

網易（０９９９９） １５２﹒９元 升１﹒７３％

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（ｅｒ）

