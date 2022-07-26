《異動股》時代天使低開５％，料中期盈利跌最多３１％

《經濟通通訊社２６日專訊》時代天使（０６６９９）發盈警，現價跌５﹒４２％，報

１４３元，該股成交約８２００股，涉資１１７萬元；微創醫療（００８５３）跌０﹒９８％，

報２０﹒１５元；復銳醫療科技（０１６９６）升１﹒７％，報１１﹒９６元；心通醫療

（０２１６０）升１﹒４５％，報２﹒８元。

時代天使公布，預期截至６月３０日止中期淨利潤介乎約６６１０萬至６９６０萬人民幣，

比去年同期減少約２７﹒３％至３０﹒９％。

該集團指，期內總收入介乎約５﹒４２億至５﹒７１億人民幣，同比持平至跌５％，毛利介

乎約３﹒１５億至３﹒３１億人民幣，同比減少約１２﹒２％至１６﹒６％。

該集團指，純利下跌主因期內內地疫情反覆以及政府相關防疫措施對隱形矯治服務的市場需

求受到負面影響，期內達成案例下降約２﹒８９％，至約７﹒７２萬例，以及期內經營開支同比

增加。該集團又指，隨著政府有效控制疫情以及牙科服務業務復甦，注意到對隱形矯治服務的市

場需求已逐漸恢復。

該集團預期於８月底前公布業績。

現時，恒生指數報２０６７６，升１１３點或升０﹒５５％，主板成交２２﹒６２億元。國

企指數報７１０９，升３２點或升０﹒４６％。恒生科技指數報４５５８，升２４點或升

０﹒５４％。

即月期指新報２０７０５，升１４４點，高水２８點。即月國指期貨報７１２６，升５２點

，高水１７點。即月科指期貨新報４５６９，升４８點，高水１０點。

上證綜合指數報３２５４，升３點或升０﹒１２％，成交２０﹒７５億元人民幣。

深證成份指數報１２３０８，升１７點或升０﹒１４％，成交１０﹒５４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

時代天使（０６６９９） １４３元 跌５﹒４２％

微創醫療（００８５３） ２０﹒１５元 跌０﹒９８％

復銳醫療科技（０１６９６） １１﹒９６元 升１﹒７％

心通醫療（０２１６０） ２﹒８元 升１﹒４５％

百心安－Ｂ（０２１８５） ６９元 無升跌

微創機器人－Ｂ（０２２５２） ３７﹒４５元 無升跌

啟明醫療－Ｂ（０２５００） １５﹒４４元 無升跌

環球醫療（０２６６６） ４﹒７７元 升０﹒４２％

諾輝健康（０６６０６） ２４﹒４５元 跌０﹒２％

沛嘉醫療（０９９９６） ６﹒９９元 無升跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｒ）

