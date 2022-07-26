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02319 蒙牛乳業
即時 按盤價 跌35.400 -1.150 (-3.146%)
大手異動

26/07/2022 09:25

《異動股》蒙牛（２３１９）低開１％，遭大行削目標及貝萊德減持

　　《經濟通通訊社２６日專訊》蒙牛乳業（０２３１９）現價跌１﹒２３％，報３６﹒１元，
以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅４﹒１２％。該股成交約１６萬股，涉資５７０萬元。
　　根據聯交所資料顯示，貝萊德於上周三（２０日）減持蒙牛乳業２６３萬股或０﹒０６％，
每股平均價３７﹒９９７１元，套現９９９３﹒２萬元，最新持股量降至５﹒９８％
　　此外，最新大和及富瑞下調蒙牛目標價，下表列部分大行對蒙牛最新評級：
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　大行╱券商　目標價變動　　　　　　　評級變動　　
　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　　　　　
　　大和　　　　６０﹒００→５９﹒００　維持買入　　
　　富瑞　　　　５４﹒００→４８﹒００　維持買入　　
　　麥格理　　　維持４６﹒００　　　　　維持跑贏大市
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　現時，恒生指數報２０６７６，升１１３點或升０﹒５５％，主板成交２２﹒６２億元。國
企指數報７１０９，升３２點或升０﹒４６％。恒生科技指數報４５５８，升２４點或升
０﹒５４％。
　　即月期指新報２０７０９，升１４８點，高水３２點。即月國指期貨報７１２４，升５０點
，高水１５點。即月科指期貨新報４５６６，升４５點，高水８點。
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　　　３６﹒１００元　跌１﹒２３％
　　中國飛鶴（０６１８６）　　　　　７﹒２００元　跌０﹒１４％
　　Ｈ＆Ｈ國際控股（０１１１２）　１０﹒１００元　跌２﹒７０％
　　優然牧業（０９８５８）　　　　　２﹒９８０元　　　　無升跌
　　潤啤（００２９１）　　　　　　５６﹒７００元　升３﹒００％
　　百威亞太（０１８７６）　　　　２３﹒１５０元　升０﹒８７％
　　農夫山泉（０９６３３）　　　　４６﹒２００元　升０﹒１１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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