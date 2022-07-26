《異動股》蒙牛（２３１９）低開１％，遭大行削目標及貝萊德減持

《經濟通通訊社２６日專訊》蒙牛乳業（０２３１９）現價跌１﹒２３％，報３６﹒１元，

以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅４﹒１２％。該股成交約１６萬股，涉資５７０萬元。

根據聯交所資料顯示，貝萊德於上周三（２０日）減持蒙牛乳業２６３萬股或０﹒０６％，

每股平均價３７﹒９９７１元，套現９９９３﹒２萬元，最新持股量降至５﹒９８％

此外，最新大和及富瑞下調蒙牛目標價，下表列部分大行對蒙牛最新評級：



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大行╱券商 目標價變動 評級變動

（元）

大和 ６０﹒００→５９﹒００ 維持買入

富瑞 ５４﹒００→４８﹒００ 維持買入

麥格理 維持４６﹒００ 維持跑贏大市

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現時，恒生指數報２０６７６，升１１３點或升０﹒５５％，主板成交２２﹒６２億元。國

企指數報７１０９，升３２點或升０﹒４６％。恒生科技指數報４５５８，升２４點或升

０﹒５４％。

即月期指新報２０７０９，升１４８點，高水３２點。即月國指期貨報７１２４，升５０點

，高水１５點。即月科指期貨新報４５６６，升４５點，高水８點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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蒙牛乳業（０２３１９） ３６﹒１００元 跌１﹒２３％

中國飛鶴（０６１８６） ７﹒２００元 跌０﹒１４％

Ｈ＆Ｈ國際控股（０１１１２） １０﹒１００元 跌２﹒７０％

優然牧業（０９８５８） ２﹒９８０元 無升跌

潤啤（００２９１） ５６﹒７００元 升３﹒００％

百威亞太（０１８７６） ２３﹒１５０元 升０﹒８７％

農夫山泉（０９６３３） ４６﹒２００元 升０﹒１１％

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（ｈｃ）

