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01359 中國信達
即時 按盤價 跌1.140 -0.040 (-3.390%)
大手異動

26/07/2022 09:35

《異動股》中國信達（１３５９）跌逾１％，料中期少賺最少三成

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國信達（０１３５９）現價跌１﹒６９％，報１﹒１６元，
以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒５２％。該股成交約１１５９萬股，涉資１３４３萬
元。
　　中國信達預期截至今年６月３０日止六個月期間歸屬於公司股東淨利潤按年下降約３０％至
３５％，主要原因是受到宏觀經濟形勢和市場環境變化的影響，公司持有的部分以攤餘成本計量
的金融資產質量承受較大壓力，增加計提信用風險撥備。
　　現時，恒生指數報２０７２５，升１６２點或升０﹒７９％，主板成交５５﹒５６億元。國
企指數報７１３１，升５４點或升０﹒７６％。恒生科技指數報４５７８，升４４點或升
０﹒９８％。
　　即月期指新報２０７４１，升１８０點，高水１６點。即月國指期貨報７１４０，升６６點
，高水９點。即月科指期貨新報４５８１，升６０點，高水３點。
　　上證綜合指數報３２６０，升９點或升０﹒３０％，成交１７８﹒８２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３３８，升４７點或升０﹒３９％，成交３０７﹒１７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國信達（０１３５９）　　　　　１﹒１６０元　　跌１﹒６９％
　　港交所（００３８８）　　　　３６３﹒０００元　　升２﹒０２％
　　茂宸集團（００２７３）　　　　　０﹒０３２元　升５２﹒３８％
　　中基長壽科學（００７６７）　　　０﹒０８８元　升３７﹒５０％
　　中國銀河（０６８８１）　　　　　３﹒９３０元　　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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