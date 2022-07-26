《異動股》中國信達（１３５９）跌逾１％，料中期少賺最少三成

《經濟通通訊社２６日專訊》中國信達（０１３５９）現價跌１﹒６９％，報１﹒１６元，
以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒５２％。該股成交約１１５９萬股，涉資１３４３萬
元。
中國信達預期截至今年６月３０日止六個月期間歸屬於公司股東淨利潤按年下降約３０％至
３５％，主要原因是受到宏觀經濟形勢和市場環境變化的影響，公司持有的部分以攤餘成本計量
的金融資產質量承受較大壓力，增加計提信用風險撥備。
現時，恒生指數報２０７２５，升１６２點或升０﹒７９％，主板成交５５﹒５６億元。國
企指數報７１３１，升５４點或升０﹒７６％。恒生科技指數報４５７８，升４４點或升
０﹒９８％。
即月期指新報２０７４１，升１８０點，高水１６點。即月國指期貨報７１４０，升６６點
，高水９點。即月科指期貨新報４５８１，升６０點，高水３點。
上證綜合指數報３２６０，升９點或升０﹒３０％，成交１７８﹒８２億元人民幣。
深證成份指數報１２３３８，升４７點或升０﹒３９％，成交３０７﹒１７億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國信達（０１３５９） １﹒１６０元 跌１﹒６９％
港交所（００３８８） ３６３﹒０００元 升２﹒０２％
茂宸集團（００２７３） ０﹒０３２元 升５２﹒３８％
中基長壽科學（００７６７） ０﹒０８８元 升３７﹒５０％
中國銀河（０６８８１） ３﹒９３０元 無升跌
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（ｈｃ）
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