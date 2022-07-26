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01681 康臣葯業
即時 按盤價 升4.600 +0.500 (+12.195%)
大手異動

26/07/2022 09:30

《異動股》康臣葯業高開１５％，執董擬溢價１﹒６倍售約三成股權

　　《經濟通通訊社２６日專訊》康臣葯業（０１６８１）現價升１４﹒８８％，報４﹒７１元
，該股成交約１９萬股，涉資８８萬元。
　　康臣葯業公布，控股股東潛在以約２１﹒８３億人民幣（約２５﹒３３億港元）出售約
２９﹒５％股權予潛在買方萬邦德（深：００２０８２）而訂無法律約束力意向書。
　　控股股東中成發展及執行董事黎倩擬售共約２﹒３８億股，暫定每股對價９﹒１７人民幣（
約１０﹒６４港元），較昨天收報４﹒１人民幣溢價約１﹒５９倍，而每股暫定價乃參考潛在買
方估值該集團約７４億人民幣（約８５﹒８４億港元），但倘潛在出售引發強制無條件現金要約
，則潛在出售不會進行，而獨家權利將於１０月３１日到期。
　　現時，恒生指數報２０６７６，升１１３點或升０﹒５５％，主板成交２２﹒６２億元。國
企指數報７１０９，升３２點或升０﹒４６％。恒生科技指數報４５５８，升２４點或升
０﹒５４％。
　　即月期指新報２０７１４，升１５３點，高水３７點。即月國指期貨報７１３０，升５６點
，高水２１點。即月科指期貨新報４５６９，升４８點，高水１１點。（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
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