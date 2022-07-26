《異動股》中海油（８８３）升逾２％，美議息前夕油價彈２％

《經濟通通訊社２６日專訊》中海油（００８８３）Ｈ股現價升２﹒０５％，報９﹒９７元

，該股成交約５０５萬股，涉資５０２５萬元。Ａ股（滬：６００９３８）現價１５﹒１６元人

民幣，升０﹒２３元人民幣，或升１﹒５４％，成交８４７５萬元人民幣，涉及５５８萬股。現

價Ａ股對Ｈ股呈溢價７６﹒６９％。

美國將開展一連兩日議息，市場擔憂原油供應緊張，美元匯價下跌、美股早段上升等因素，

均帶動油價造好，惟紐油及布油仍未重上１００美元關。紐約期油收升２美元或２﹒１１％，報

每桶９６﹒７美元；布蘭特期油收升１﹒９５美元或１﹒８９％，報每桶１０５﹒１５美元。

三桶油走高；中石油（００８５７）升１﹒９６％，報３﹒６４元；中石化（００３８６）

升１﹒１１％，報３﹒６３元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒９７％。

現時，恒生指數報２０７００，升１３７點或升０﹒６７％，主板成交７７﹒４２億元。國

企指數報７１２０，升４３點或升０﹒６１％。恒生科技指數報４５７３，升３８點或升

０﹒８６％。

即月期指新報２０７１８，升１５７點，高水１８點。即月國指期貨報７１２９，升５５點

，高水９點。即月科指期貨新報４５７７，升５６點，高水７點。

上證綜合指數報３２５７，升６點或升０﹒２２％，成交２９３﹒００億元人民幣。

深證成份指數報１２３１２，升２１點或升０﹒１７％，成交４７７﹒１２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海油（００８８３） ９﹒９７元 升２﹒０５％

中石油（００８５７） ３﹒６４元 升１﹒９６％

中石化（００３８６） ３﹒６３元 升１﹒１１％

中海油服（０２８８３） ７﹒４１元 升３﹒２０％

中石化油服（０１０３３） ０﹒５７元 升１﹒７９％

亞美能源（０２６８６） １﹒４０元 升０﹒７２％

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（ｈｃ）

