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00883 中國海洋石油
即時 按盤價 升10.000 +0.230 (+2.354%)
大手異動

26/07/2022 09:39

《異動股》中海油（８８３）升逾２％，美議息前夕油價彈２％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中海油（００８８３）Ｈ股現價升２﹒０５％，報９﹒９７元
，該股成交約５０５萬股，涉資５０２５萬元。Ａ股（滬：６００９３８）現價１５﹒１６元人
民幣，升０﹒２３元人民幣，或升１﹒５４％，成交８４７５萬元人民幣，涉及５５８萬股。現
價Ａ股對Ｈ股呈溢價７６﹒６９％。
　　美國將開展一連兩日議息，市場擔憂原油供應緊張，美元匯價下跌、美股早段上升等因素，
均帶動油價造好，惟紐油及布油仍未重上１００美元關。紐約期油收升２美元或２﹒１１％，報
每桶９６﹒７美元；布蘭特期油收升１﹒９５美元或１﹒８９％，報每桶１０５﹒１５美元。
　　三桶油走高；中石油（００８５７）升１﹒９６％，報３﹒６４元；中石化（００３８６）
升１﹒１１％，報３﹒６３元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒９７％。
　　現時，恒生指數報２０７００，升１３７點或升０﹒６７％，主板成交７７﹒４２億元。國
企指數報７１２０，升４３點或升０﹒６１％。恒生科技指數報４５７３，升３８點或升
０﹒８６％。
　　即月期指新報２０７１８，升１５７點，高水１８點。即月國指期貨報７１２９，升５５點
，高水９點。即月科指期貨新報４５７７，升５６點，高水７點。
　　上證綜合指數報３２５７，升６點或升０﹒２２％，成交２９３﹒００億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３１２，升２１點或升０﹒１７％，成交４７７﹒１２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油（００８８３）　　　９﹒９７元　升２﹒０５％
　　中石油（００８５７）　　　３﹒６４元　升１﹒９６％
　　中石化（００３８６）　　　３﹒６３元　升１﹒１１％
　　中海油服（０２８８３）　　７﹒４１元　升３﹒２０％
　　中石化油服（０１０３３）　０﹒５７元　升１﹒７９％
　　亞美能源（０２６８６）　　１﹒４０元　升０﹒７２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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