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02314 理文造紙
即時 按盤價 跌2.950 -0.060 (-1.993%)
大手異動

26/07/2022 09:43

《異動股》理文造紙跌逾３％創６年新低，料中期少賺近六成

　　《經濟通通訊社２６日專訊》理文造紙（０２３１４）現價跌３﹒３２％，報２﹒９１元，
該股成交約２８７萬股，涉資８６０萬元。盤中低見２﹒９１元創逾６年新低。
　　理文造紙預期，截至今年６月底止上半年純利按年跌５９％，主要由於集團邊際利潤下跌。
　　現時，恒生指數報２０６６８，升１０５點或升０﹒５１％，主板成交１０５﹒２５億元。
國企指數報７１０５，升２８點或升０﹒４０％。恒生科技指數報４５６１，升２７點或升
０﹒６０％。
　　即月期指新報２０６８３，升１２２點，高水１５點。即月國指期貨報７１１４，升４０點
，高水８點。即月科指期貨新報４５６５，升４４點，高水５點。
　　上證綜合指數報３２５４，升４點或升０﹒１３％，成交４１６﹒０３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３０８，升１６點或升０﹒１３％，成交７０４﹒３１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　理文造紙（０２３１４）　２﹒９１０元　　跌３﹒３２％
　　玖紙（０２６８９）　　　６﹒１８０元　　跌１﹒４４％
　　鴻偉亞洲（０８１９１）　１﹒０４０元　　升１﹒９６％
　　陽光紙業（０２００２）　２﹒１２０元　　跌１﹒４０％
　　大森控股（０１５８０）　０﹒０６１元　跌３８﹒３８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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