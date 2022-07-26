《異動股》理文造紙跌逾３％創６年新低，料中期少賺近六成

《經濟通通訊社２６日專訊》理文造紙（０２３１４）現價跌３﹒３２％，報２﹒９１元，
該股成交約２８７萬股，涉資８６０萬元。盤中低見２﹒９１元創逾６年新低。
理文造紙預期，截至今年６月底止上半年純利按年跌５９％，主要由於集團邊際利潤下跌。
現時，恒生指數報２０６６８，升１０５點或升０﹒５１％，主板成交１０５﹒２５億元。
國企指數報７１０５，升２８點或升０﹒４０％。恒生科技指數報４５６１，升２７點或升
０﹒６０％。
即月期指新報２０６８３，升１２２點，高水１５點。即月國指期貨報７１１４，升４０點
，高水８點。即月科指期貨新報４５６５，升４４點，高水５點。
上證綜合指數報３２５４，升４點或升０﹒１３％，成交４１６﹒０３億元人民幣。
深證成份指數報１２３０８，升１６點或升０﹒１３％，成交７０４﹒３１億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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理文造紙（０２３１４） ２﹒９１０元 跌３﹒３２％
玖紙（０２６８９） ６﹒１８０元 跌１﹒４４％
鴻偉亞洲（０８１９１） １﹒０４０元 升１﹒９６％
陽光紙業（０２００２） ２﹒１２０元 跌１﹒４０％
大森控股（０１５８０） ０﹒０６１元 跌３８﹒３８％
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（ｈｃ）
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