《異動股》理文造紙跌逾３％創６年新低，料中期少賺近六成

《經濟通通訊社２６日專訊》理文造紙（０２３１４）現價跌３﹒３２％，報２﹒９１元，

該股成交約２８７萬股，涉資８６０萬元。盤中低見２﹒９１元創逾６年新低。

理文造紙預期，截至今年６月底止上半年純利按年跌５９％，主要由於集團邊際利潤下跌。

現時，恒生指數報２０６６８，升１０５點或升０﹒５１％，主板成交１０５﹒２５億元。

國企指數報７１０５，升２８點或升０﹒４０％。恒生科技指數報４５６１，升２７點或升

０﹒６０％。

即月期指新報２０６８３，升１２２點，高水１５點。即月國指期貨報７１１４，升４０點

，高水８點。即月科指期貨新報４５６５，升４４點，高水５點。

上證綜合指數報３２５４，升４點或升０﹒１３％，成交４１６﹒０３億元人民幣。

深證成份指數報１２３０８，升１６點或升０﹒１３％，成交７０４﹒３１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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理文造紙（０２３１４） ２﹒９１０元 跌３﹒３２％

玖紙（０２６８９） ６﹒１８０元 跌１﹒４４％

鴻偉亞洲（０８１９１） １﹒０４０元 升１﹒９６％

陽光紙業（０２００２） ２﹒１２０元 跌１﹒４０％

大森控股（０１５８０） ０﹒０６１元 跌３８﹒３８％

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（ｈｃ）

