《異動股》億和（００８３８）升逾６％，上半年訂單３億增近６倍

《經濟通通訊社２６日專訊》億和控股（００８３８）現價升６﹒２２％，報２﹒２２元，

該股成交約１５１９萬股，涉資３３８４萬元，盤中高見２﹒２８元，最低見２﹒１５元；信懇

智能（０１９６７）升１﹒９５％，報３６﹒６元；建滔積層板（０１８８８）升１﹒８６％，

報７﹒６７元；建滔集團（００１４８）升０﹒４１％，報２４﹒２５元。

億和回顧集團業務，截至今年６月底止六個月內，與內地成立的某知名企業所接訂單約３億

元，相比去年同期增長約５６７％。在６月底億和集團與該企業所接訂單約６﹒６億元，一般項

目由接訂單到交付產品的周期約一年到三年。根據集團近期的業務回顧及可獲得的有關今年第三

、四季度的訂單交付預測，於２０２１年已交付並確認為收入的訂單約３５００萬元，預計於

２０２２年內將交付並確認為收入的訂單約１億元，而截至今年１２月底預測未交付的訂單約

５﹒２５億元，將於２０２３年及２０２４年內交付後並確認為收入。

該集團在２０２１年初開始與該企業在儲能電池、車載電子、光伏逆變器和智慧座艙等汽車

零部件業務，以及互聯網伺服器業務開始展開洽談，並在今年上半年內陸續中標多個重點項目，

亦預計在今年第四季度實現全面量產，主要為其提供汽車零部件業務及互聯網伺服器業務相關的

精密結構件製造及產品組裝合成之綜合服務。該集團已經針對該企業的訂單做出相應設備和產能

的整體規劃，為已中標項目的加速量產和論證階段項目的快速落地做好充分準備。

現時，恒生指數報２０６６２，升９９點或升０﹒４９％，主板成交１５４﹒０５億元。國

企指數報７１０３，升２６點或升０﹒３８％。恒生科技指數報４５４６，升１１點或升

０﹒２６％。

即月期指新報２０６６２，升１０１點，低水１點。即月國指期貨報７１０５，升３１點，高水

１點。即月科指期貨新報４５４６，升２５點，平水。

上證綜合指數報３２５２，升２點或升０﹒０８％，成交６４５﹒４１億元人民幣。

深證成份指數報１２３０４，升１２點或升０﹒１０％，成交４００﹒４６億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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億和控股（００８３８） ２﹒２２元 升６﹒２２％

信懇智能（０１９６７） ３６﹒６元 升１﹒９５％

建滔積層板（０１８８８） ７﹒６７元 升１﹒８６％

建滔集團（００１４８） ２４﹒２５元 升０﹒４１％

信義玻璃（００８６８） １６﹒０４元 升０﹒３８％

洛陽玻璃股份（０１１０８） １１﹒５４元 升０﹒１７％

火幣科技（０１６１１） ４﹒２３元 跌３﹒６４％

海天國際（０１８８２） １８﹒９４元 無升跌

香港航天科技（０１７２５） ９﹒９３元 跌３﹒７８％

京城機電股份（００１８７） ３﹒９８元 跌１﹒２４％

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（ｐｃ）



