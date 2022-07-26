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03800 協鑫科技
即時 按盤價 升3.740 +0.260 (+7.471%)
大手異動

26/07/2022 09:50

《異動股》協鑫（３８００）升逾４％，主席家族信託增持一千萬股

　　《經濟通通訊社２６日專訊》協鑫科技（０３８００）現價升４﹒３１％，報３﹒６３元，
該股成交約２﹒１１億股，涉資７﹒０８億元。
　　協鑫科技公布，獲主席朱共山告知，於上周五（２２日），他及其兒子朱鈺峰為受益人的朱
氏家族信託透過附屬公司以３５４８萬元於公開市場累計購入１０００萬股。是次所購平均每股
作價約３﹒５４８元，緊隨增持股份後，朱氏家族信託持約２３﹒６３％權益，而連同個人直接
持股，朱共山被視作持約２３﹒６５％股權，朱鈺峰被視作持有約２３﹒６４％股權，而增持股
份後維持足夠公眾持股量。
　　現時，恒生指數報２０６６７，升１０４點或升０﹒５１％，主板成交１５０﹒９７億元。
國企指數報７１０５，升２８點或升０﹒４０％。恒生科技指數報４５４７，升１２點或升
０﹒２８％。
　　即月期指新報２０６７２，升１１１點，高水４點。即月國指期貨報７１１０，升３６點，
高水５點。即月科指期貨新報４５５０，升２９點，高水６點。
　　上證綜合指數報３２５４，升４點或升０﹒１４％，成交６２６﹒７５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３１８，升２６點或升０﹒２２％，成交１０４６﹒６１億元人民幣。
（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
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