《異動股》協鑫（３８００）升逾４％，主席家族信託增持一千萬股

《經濟通通訊社２６日專訊》協鑫科技（０３８００）現價升４﹒３１％，報３﹒６３元，

該股成交約２﹒１１億股，涉資７﹒０８億元。

協鑫科技公布，獲主席朱共山告知，於上周五（２２日），他及其兒子朱鈺峰為受益人的朱

氏家族信託透過附屬公司以３５４８萬元於公開市場累計購入１０００萬股。是次所購平均每股

作價約３﹒５４８元，緊隨增持股份後，朱氏家族信託持約２３﹒６３％權益，而連同個人直接

持股，朱共山被視作持約２３﹒６５％股權，朱鈺峰被視作持有約２３﹒６４％股權，而增持股

份後維持足夠公眾持股量。

現時，恒生指數報２０６６７，升１０４點或升０﹒５１％，主板成交１５０﹒９７億元。

國企指數報７１０５，升２８點或升０﹒４０％。恒生科技指數報４５４７，升１２點或升

０﹒２８％。

即月期指新報２０６７２，升１１１點，高水４點。即月國指期貨報７１１０，升３６點，

高水５點。即月科指期貨新報４５５０，升２９點，高水６點。

上證綜合指數報３２５４，升４點或升０﹒１４％，成交６２６﹒７５億元人民幣。

深證成份指數報１２３１８，升２６點或升０﹒２２％，成交１０４６﹒６１億元人民幣。

（ｈｃ）

