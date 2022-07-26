《異動股》九置升近３％突破１０天線，報３５﹒２元

《經濟通通訊社２６日專訊》九置（０１９９７）升２﹒９２％，報３５﹒２元，升穿１０
天線（３４﹒７０５元），最高價３５﹒２５元，最低價３４﹒１元；成交１２１﹒３４萬股，
成交金額４２２２﹒７１萬元；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入２０３９﹒５萬元。
現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１５５﹒０３萬元，加權平均成交價３４﹒７１６元
；現時最大淨被動賣出券商為麥格理資本，金額５１４﹒２４萬元，加權平均成交價
３４﹒７８８元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒１４％。
現時，恒生指數報２０９３６，升３７３點或１﹒８２％；恒生中國企業指數報７１９９，
升１２２點或１﹒７３％；恒生科技指數報４５９９，升６５點或１﹒４４％；主板成交
７１４﹒６４億元。
上證綜合指數報３２７４，升２３點或０﹒７３％，成交３００８﹒６５億元人民幣。
深證成份指數報１２３９３，升１０１點或０﹒８３％，成交１９０７﹒４億元人民幣。
基本資料
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現價 ３５﹒２００ 變動 ＋２﹒９２％
最高價 ３５﹒２５０ 最低價 ３４﹒１００
成交股數 １２１﹒３４萬股 成交金額 ４２２２﹒７１萬
１０天平均 ３４﹒７０５ 歷史波幅％ ３０﹒６４２
２０天平均 ３５﹒６４８ 加權平均價 ３４﹒８００
５０天平均 ３６﹒０７３ ＲＳＩ１４ ４８﹒８７３
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入２０３９﹒５萬元；暫連
升２日，累計升幅４﹒１４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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九置（０１９９７） ３５﹒２０ ＋２﹒９２
希慎（０００１４） ２４﹒０５ ＋１﹒９１
恒隆地產（００１０１） １４﹒３２ ＋０﹒９９
越秀房託（００４０５） ３﹒０２ ＋１﹒００
ＳＯＨＯ中國（００４１０） １﹒４１ ＋３﹒６８
置富產業信託（００７７８） ６﹒７１ ＋１﹒２１
領展（００８２３） ６４﹒６０ ＋０﹒３１
招商局商託（０１５０３） ２﹒５９ ＋１﹒９７
太地（０１９７２） １８﹒８６ ＋０﹒９６
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（ｅｄ）
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