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01997 九龍倉置業
即時 按盤價 升34.800 +0.600 (+1.754%)
大手異動

26/07/2022 14:37

《異動股》九置升近３％突破１０天線，報３５﹒２元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》九置（０１９９７）升２﹒９２％，報３５﹒２元，升穿１０
天線（３４﹒７０５元），最高價３５﹒２５元，最低價３４﹒１元；成交１２１﹒３４萬股，
成交金額４２２２﹒７１萬元；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入２０３９﹒５萬元。
現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１５５﹒０３萬元，加權平均成交價３４﹒７１６元
；現時最大淨被動賣出券商為麥格理資本，金額５１４﹒２４萬元，加權平均成交價
３４﹒７８８元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒１４％。
　　現時，恒生指數報２０９３６，升３７３點或１﹒８２％；恒生中國企業指數報７１９９，
升１２２點或１﹒７３％；恒生科技指數報４５９９，升６５點或１﹒４４％；主板成交
７１４﹒６４億元。
　　上證綜合指數報３２７４，升２３點或０﹒７３％，成交３００８﹒６５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９３，升１０１點或０﹒８３％，成交１９０７﹒４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　３５﹒２００　變動　　　　　　＋２﹒９２％
　　最高價　　　　　３５﹒２５０　最低價　　　　　３４﹒１００
　　成交股數　　１２１﹒３４萬股　成交金額　　４２２２﹒７１萬
　　１０天平均　　　３４﹒７０５　歷史波幅％　　　３０﹒６４２
　　２０天平均　　　３５﹒６４８　加權平均價　　　３４﹒８００
　　５０天平均　　　３６﹒０７３　ＲＳＩ１４　　　４８﹒８７３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入２０３９﹒５萬元；暫連
升２日，累計升幅４﹒１４％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　九置（０１９９７）　　　　　３５﹒２０　＋２﹒９２
　　希慎（０００１４）　　　　　２４﹒０５　＋１﹒９１
　　恒隆地產（００１０１）　　　１４﹒３２　＋０﹒９９
　　越秀房託（００４０５）　　　　３﹒０２　＋１﹒００
　　ＳＯＨＯ中國（００４１０）　　１﹒４１　＋３﹒６８
　　置富產業信託（００７７８）　　６﹒７１　＋１﹒２１
　　領展（００８２３）　　　　　６４﹒６０　＋０﹒３１
　　招商局商託（０１５０３）　　　２﹒５９　＋１﹒９７
　　太地（０１９７２）　　　　　１８﹒８６　＋０﹒９６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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