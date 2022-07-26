《異動股》九置升近３％突破１０天線，報３５﹒２元

《經濟通通訊社２６日專訊》九置（０１９９７）升２﹒９２％，報３５﹒２元，升穿１０

天線（３４﹒７０５元），最高價３５﹒２５元，最低價３４﹒１元；成交１２１﹒３４萬股，

成交金額４２２２﹒７１萬元；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入２０３９﹒５萬元。

現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１５５﹒０３萬元，加權平均成交價３４﹒７１６元

；現時最大淨被動賣出券商為麥格理資本，金額５１４﹒２４萬元，加權平均成交價

３４﹒７８８元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒１４％。

現時，恒生指數報２０９３６，升３７３點或１﹒８２％；恒生中國企業指數報７１９９，

升１２２點或１﹒７３％；恒生科技指數報４５９９，升６５點或１﹒４４％；主板成交

７１４﹒６４億元。

上證綜合指數報３２７４，升２３點或０﹒７３％，成交３００８﹒６５億元人民幣。

深證成份指數報１２３９３，升１０１點或０﹒８３％，成交１９０７﹒４億元人民幣。



基本資料

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現價 ３５﹒２００ 變動 ＋２﹒９２％

最高價 ３５﹒２５０ 最低價 ３４﹒１００

成交股數 １２１﹒３４萬股 成交金額 ４２２２﹒７１萬

１０天平均 ３４﹒７０５ 歷史波幅％ ３０﹒６４２

２０天平均 ３５﹒６４８ 加權平均價 ３４﹒８００

５０天平均 ３６﹒０７３ ＲＳＩ１４ ４８﹒８７３

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入２０３９﹒５萬元；暫連

升２日，累計升幅４﹒１４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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九置（０１９９７） ３５﹒２０ ＋２﹒９２

希慎（０００１４） ２４﹒０５ ＋１﹒９１

恒隆地產（００１０１） １４﹒３２ ＋０﹒９９

越秀房託（００４０５） ３﹒０２ ＋１﹒００

ＳＯＨＯ中國（００４１０） １﹒４１ ＋３﹒６８

置富產業信託（００７７８） ６﹒７１ ＋１﹒２１

領展（００８２３） ６４﹒６０ ＋０﹒３１

招商局商託（０１５０３） ２﹒５９ ＋１﹒９７

太地（０１９７２） １８﹒８６ ＋０﹒９６

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（ｅｄ）

