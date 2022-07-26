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08347 Ｆ８企業（新）
即時 按盤價 升0.570 +0.100 (+21.277%)
大手異動

26/07/2022 14:40

《異動股》Ｆ８企業（新）漲近４３％破２５０天線報０﹒６７元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》Ｆ８企業（新）（０８３４７）升４２﹒５５％，報０﹒６７
元，升穿２５０天線（０﹒５９６元），最高價０﹒６７元，創１個月新高，最低價０﹒４２元
；成交２００﹒７２萬股，成交金額１２５﹒５４萬元；主動買沽比率９７：３，資金淨主動買
入１１８﹒５６萬元。現時最大淨被動買入券商為恒生證券，金額３﹒０１萬元，加權平均成交
價０﹒４７元；現時最大淨被動賣出券商為華盛資本証券，金額１０﹒１８萬元，加權平均成交
價０﹒６７元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅８１﹒０８％。
　　現時，恒生指數報２０９４９，升３８６點或１﹒８８％；恒生中國企業指數報７２０５，
升１２８點或１﹒８２％；恒生科技指數報４６０４，升６９點或１﹒５４％；主板成交
７２２﹒０８億元。
　　上證綜合指數報３２７４，升２４點或０﹒７６％，成交３０４１﹒６８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９４，升１０３點或０﹒８４％，成交１９２６﹒５５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒６７０　變動　　　　＋４２﹒５５％
　　最高價　　　　　　０﹒６７０　最低價　　　　　０﹒４２０
　　成交股數　　２００﹒７２萬股　成交金額　　１２５﹒５４萬
　　１０天平均　　　　０﹒４０４　歷史波幅％　　８７﹒１４７
　　２０天平均　　　　０﹒３７７　加權平均價　　　０﹒６２５
　　５０天平均　　　　０﹒３５０　ＲＳＩ１４　　９０﹒１９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率９７：３，資金淨主動買入
１１８﹒５６萬元；暫連升３日，累計升幅８１﹒０８％
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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