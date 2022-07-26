《異動股》Ｆ８企業（新）漲近４３％破２５０天線報０﹒６７元

《經濟通通訊社２６日專訊》Ｆ８企業（新）（０８３４７）升４２﹒５５％，報０﹒６７

元，升穿２５０天線（０﹒５９６元），最高價０﹒６７元，創１個月新高，最低價０﹒４２元

；成交２００﹒７２萬股，成交金額１２５﹒５４萬元；主動買沽比率９７：３，資金淨主動買

入１１８﹒５６萬元。現時最大淨被動買入券商為恒生證券，金額３﹒０１萬元，加權平均成交

價０﹒４７元；現時最大淨被動賣出券商為華盛資本証券，金額１０﹒１８萬元，加權平均成交

價０﹒６７元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅８１﹒０８％。

現時，恒生指數報２０９４９，升３８６點或１﹒８８％；恒生中國企業指數報７２０５，

升１２８點或１﹒８２％；恒生科技指數報４６０４，升６９點或１﹒５４％；主板成交

７２２﹒０８億元。

上證綜合指數報３２７４，升２４點或０﹒７６％，成交３０４１﹒６８億元人民幣。

深證成份指數報１２３９４，升１０３點或０﹒８４％，成交１９２６﹒５５億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒６７０ 變動 ＋４２﹒５５％

最高價 ０﹒６７０ 最低價 ０﹒４２０

成交股數 ２００﹒７２萬股 成交金額 １２５﹒５４萬

１０天平均 ０﹒４０４ 歷史波幅％ ８７﹒１４７

２０天平均 ０﹒３７７ 加權平均價 ０﹒６２５

５０天平均 ０﹒３５０ ＲＳＩ１４ ９０﹒１９７

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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率９７：３，資金淨主動買入

１１８﹒５６萬元；暫連升３日，累計升幅８１﹒０８％



（ｅｄ）

