《中資異動》中國金茂漲逾５％突破１０天線，報１﹒９４元

《經濟通通訊社２６日專訊》中國金茂（００８１７）升５﹒４３％，報１﹒９４元，升穿
１０天線（１﹒８７９元），最高價１﹒９４元，最低價１﹒８２元；成交１４０５﹒８萬股，
成交金額２６６０﹒８９萬元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入１１２８﹒５８萬元
。現時最大淨被動買入券商為大和資本市場香港，金額１５２﹒４２萬元，加權平均成交價
１﹒９１元；現時最大淨被動賣出券商為富瑞金融集團，金額２００﹒０７萬元，加權平均成交
價１﹒８９６元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒５９％。
現時，恒生指數報２０９４０，升３７７點或１﹒８３％；恒生中國企業指數報７２０１，
升１２４點或１﹒７６％；恒生科技指數報４６００，升６６點或１﹒４６％；主板成交
７２５﹒３９億元。
上證綜合指數報３２７４，升２３點或０﹒７４％，成交３０６６﹒０２億元人民幣。
深證成份指數報１２３９３，升１０２點或０﹒８３％，成交１９４０﹒４８億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒９４０ 變動 ＋５﹒４３％
最高價 １﹒９４０ 最低價 １﹒８２０
成交股數 １４０５﹒８萬股 成交金額 ２６６０﹒８９萬
１０天平均 １﹒８７９ 歷史波幅％ ４２﹒７７７
２０天平均 １﹒９６６ 加權平均價 １﹒８９３
５０天平均 ２﹒０４０ ＲＳＩ１４ ４７﹒７０５
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入１１２８﹒５８萬元；暫
連升２日，累計升幅６﹒５９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國金茂（００８１７） １﹒９４ ＋５﹒４３
中海外（００６８８） ２２﹒８０ ＋３﹒８７
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒４７ ＋１４﹒８８
龍湖（００９６０） ２９﹒６５ ＋４﹒４０
新城發展（０１０３０） ２﹒９７ ＋６﹒０７
潤地（０１１０９） ３４﹒６０ ＋４﹒５３
碧桂園（０２００７） ３﹒６４ ＋１０﹒９８
萬科企業（０２２０２） １５﹒８８ ＋３﹒５２
綠城（０３９００） １６﹒５４ ＋３﹒３７
鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒７９ ＋１﹒７０
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（ｅｄ）
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