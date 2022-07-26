《中資異動》中國金茂漲逾５％突破１０天線，報１﹒９４元

《經濟通通訊社２６日專訊》中國金茂（００８１７）升５﹒４３％，報１﹒９４元，升穿

１０天線（１﹒８７９元），最高價１﹒９４元，最低價１﹒８２元；成交１４０５﹒８萬股，

成交金額２６６０﹒８９萬元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入１１２８﹒５８萬元

。現時最大淨被動買入券商為大和資本市場香港，金額１５２﹒４２萬元，加權平均成交價

１﹒９１元；現時最大淨被動賣出券商為富瑞金融集團，金額２００﹒０７萬元，加權平均成交

價１﹒８９６元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒５９％。

現時，恒生指數報２０９４０，升３７７點或１﹒８３％；恒生中國企業指數報７２０１，

升１２４點或１﹒７６％；恒生科技指數報４６００，升６６點或１﹒４６％；主板成交

７２５﹒３９億元。

上證綜合指數報３２７４，升２３點或０﹒７４％，成交３０６６﹒０２億元人民幣。

深證成份指數報１２３９３，升１０２點或０﹒８３％，成交１９４０﹒４８億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒９４０ 變動 ＋５﹒４３％

最高價 １﹒９４０ 最低價 １﹒８２０

成交股數 １４０５﹒８萬股 成交金額 ２６６０﹒８９萬

１０天平均 １﹒８７９ 歷史波幅％ ４２﹒７７７

２０天平均 １﹒９６６ 加權平均價 １﹒８９３

５０天平均 ２﹒０４０ ＲＳＩ１４ ４７﹒７０５

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入１１２８﹒５８萬元；暫

連升２日，累計升幅６﹒５９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國金茂（００８１７） １﹒９４ ＋５﹒４３

中海外（００６８８） ２２﹒８０ ＋３﹒８７

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒４７ ＋１４﹒８８

龍湖（００９６０） ２９﹒６５ ＋４﹒４０

新城發展（０１０３０） ２﹒９７ ＋６﹒０７

潤地（０１１０９） ３４﹒６０ ＋４﹒５３

碧桂園（０２００７） ３﹒６４ ＋１０﹒９８

萬科企業（０２２０２） １５﹒８８ ＋３﹒５２

綠城（０３９００） １６﹒５４ ＋３﹒３７

鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒７９ ＋１﹒７０

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（ｅｄ）

