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00817 中國金茂
即時 按盤價 升1.930 +0.090 (+4.891%)
大手異動

26/07/2022 14:42

《中資異動》中國金茂漲逾５％突破１０天線，報１﹒９４元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國金茂（００８１７）升５﹒４３％，報１﹒９４元，升穿
１０天線（１﹒８７９元），最高價１﹒９４元，最低價１﹒８２元；成交１４０５﹒８萬股，
成交金額２６６０﹒８９萬元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入１１２８﹒５８萬元
。現時最大淨被動買入券商為大和資本市場香港，金額１５２﹒４２萬元，加權平均成交價
１﹒９１元；現時最大淨被動賣出券商為富瑞金融集團，金額２００﹒０７萬元，加權平均成交
價１﹒８９６元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒５９％。
　　現時，恒生指數報２０９４０，升３７７點或１﹒８３％；恒生中國企業指數報７２０１，
升１２４點或１﹒７６％；恒生科技指數報４６００，升６６點或１﹒４６％；主板成交
７２５﹒３９億元。
　　上證綜合指數報３２７４，升２３點或０﹒７４％，成交３０６６﹒０２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９３，升１０２點或０﹒８３％，成交１９４０﹒４８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１﹒９４０　變動　　　　　　＋５﹒４３％
　　最高價　　　　　　１﹒９４０　最低價　　　　　　１﹒８２０
　　成交股數　　１４０５﹒８萬股　成交金額　　２６６０﹒８９萬
　　１０天平均　　　　１﹒８７９　歷史波幅％　　　４２﹒７７７
　　２０天平均　　　　１﹒９６６　加權平均價　　　　１﹒８９３
　　５０天平均　　　　２﹒０４０　ＲＳＩ１４　　　４７﹒７０５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入１１２８﹒５８萬元；暫
連升２日，累計升幅６﹒５９％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國金茂（００８１７）　　　　１﹒９４　　＋５﹒４３
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒８０　　＋３﹒８７
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒４７　＋１４﹒８８
　　龍湖（００９６０）　　　　　２９﹒６５　　＋４﹒４０
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒９７　　＋６﹒０７
　　潤地（０１１０９）　　　　　３４﹒６０　　＋４﹒５３
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒６４　＋１０﹒９８
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒８８　　＋３﹒５２
　　綠城（０３９００）　　　　　１６﹒５４　　＋３﹒３７
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　１﹒７９　　＋１﹒７０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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