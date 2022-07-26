《異動股》金科服務漲逾１０％突破１０天線，報１６﹒９８元

《經濟通通訊社２６日專訊》金科服務（０９６６６）升１０﹒１２％，報１６﹒９８元，

升穿１０天線（１５﹒６５４元），最高價１６﹒９８元，最低價１４﹒８２元；成交

４３３﹒３３萬股，成交金額７００３﹒３４萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入

３２０３﹒３３萬元。現時最大淨被動買入券商為海通國際證券，金額１８５﹒１１萬元，加權

平均成交價１６﹒６８８元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額４７６﹒３８

萬元，加權平均成交價１６﹒２４４元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１３﹒５％。

現時，恒生指數報２０９４７，升３８４點或１﹒８７％；恒生中國企業指數報７２０４，

升１２７點或１﹒８％；恒生科技指數報４６０２，升６７點或１﹒５％；主板成交

７４０﹒８５億元。

上證綜合指數報３２７５，升２５點或０﹒７８％，成交３１９３﹒６７億元人民幣。

深證成份指數報１２３９８，升１０７點或０﹒８７％，成交２０１７﹒７９億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒９８０ 變動 ＋１０﹒１２％

最高價 １６﹒９８０ 最低價 １４﹒８２０

成交股數 ４３３﹒３３萬股 成交金額 ７００３﹒３４萬

１０天平均 １５﹒６５４ 歷史波幅％ ５３﹒４０１

２０天平均 １７﹒３９５ 加權平均價 １６﹒１６２

５０天平均 １８﹒５３６ ＲＳＩ１４ ４７﹒３３７

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入３２０３﹒３３萬元；暫

連升３日，累計升幅１３﹒５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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金科服務（０９６６６） １６﹒９８ ＋１０﹒１２

世茂服務（００８７３） ２﹒９２ ＋５﹒８０

華潤萬象生活（０１２０９） ３６﹒５５ ＋２﹒５２

融創服務（０１５１６） ３﹒６８ ＋５﹒１４

旭輝永升服務（０１９９５） ６﹒４９ ＋８﹒１７

中海物業（０２６６９） ８﹒４７ ＋２﹒４２

綠城服務（０２８６９） ７﹒６４ ＋５﹒０９

雅生活（０３３１９） １０﹒７２ ＋８﹒７２

美的置業（０３９９０） ９﹒８５ ＋２﹒２８

碧桂園服務（０６０９８） ２２﹒１５ ＋６﹒７５

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（ｅｄ）

