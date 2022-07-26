《異動股》金科服務漲逾１０％突破１０天線，報１６﹒９８元

《經濟通通訊社２６日專訊》金科服務（０９６６６）升１０﹒１２％，報１６﹒９８元，
升穿１０天線（１５﹒６５４元），最高價１６﹒９８元，最低價１４﹒８２元；成交
４３３﹒３３萬股，成交金額７００３﹒３４萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入
３２０３﹒３３萬元。現時最大淨被動買入券商為海通國際證券，金額１８５﹒１１萬元，加權
平均成交價１６﹒６８８元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額４７６﹒３８
萬元，加權平均成交價１６﹒２４４元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１３﹒５％。
現時，恒生指數報２０９４７，升３８４點或１﹒８７％；恒生中國企業指數報７２０４，
升１２７點或１﹒８％；恒生科技指數報４６０２，升６７點或１﹒５％；主板成交
７４０﹒８５億元。
上證綜合指數報３２７５，升２５點或０﹒７８％，成交３１９３﹒６７億元人民幣。
深證成份指數報１２３９８，升１０７點或０﹒８７％，成交２０１７﹒７９億元人民幣。
基本資料
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現價 １６﹒９８０ 變動 ＋１０﹒１２％
最高價 １６﹒９８０ 最低價 １４﹒８２０
成交股數 ４３３﹒３３萬股 成交金額 ７００３﹒３４萬
１０天平均 １５﹒６５４ 歷史波幅％ ５３﹒４０１
２０天平均 １７﹒３９５ 加權平均價 １６﹒１６２
５０天平均 １８﹒５３６ ＲＳＩ１４ ４７﹒３３７
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入３２０３﹒３３萬元；暫
連升３日，累計升幅１３﹒５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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金科服務（０９６６６） １６﹒９８ ＋１０﹒１２
世茂服務（００８７３） ２﹒９２ ＋５﹒８０
華潤萬象生活（０１２０９） ３６﹒５５ ＋２﹒５２
融創服務（０１５１６） ３﹒６８ ＋５﹒１４
旭輝永升服務（０１９９５） ６﹒４９ ＋８﹒１７
中海物業（０２６６９） ８﹒４７ ＋２﹒４２
綠城服務（０２８６９） ７﹒６４ ＋５﹒０９
雅生活（０３３１９） １０﹒７２ ＋８﹒７２
美的置業（０３９９０） ９﹒８５ ＋２﹒２８
碧桂園服務（０６０９８） ２２﹒１５ ＋６﹒７５
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（ｅｄ）
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