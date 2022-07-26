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09666 金科服務
即時 按盤價 升16.980 +1.560 (+10.117%)
大手異動

26/07/2022 14:51

《異動股》金科服務漲逾１０％突破１０天線，報１６﹒９８元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》金科服務（０９６６６）升１０﹒１２％，報１６﹒９８元，
升穿１０天線（１５﹒６５４元），最高價１６﹒９８元，最低價１４﹒８２元；成交
４３３﹒３３萬股，成交金額７００３﹒３４萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入
３２０３﹒３３萬元。現時最大淨被動買入券商為海通國際證券，金額１８５﹒１１萬元，加權
平均成交價１６﹒６８８元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額４７６﹒３８
萬元，加權平均成交價１６﹒２４４元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１３﹒５％。
　　現時，恒生指數報２０９４７，升３８４點或１﹒８７％；恒生中國企業指數報７２０４，
升１２７點或１﹒８％；恒生科技指數報４６０２，升６７點或１﹒５％；主板成交
７４０﹒８５億元。
　　上證綜合指數報３２７５，升２５點或０﹒７８％，成交３１９３﹒６７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９８，升１０７點或０﹒８７％，成交２０１７﹒７９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１６﹒９８０　變動　　　　　＋１０﹒１２％
　　最高價　　　　　１６﹒９８０　最低價　　　　　１４﹒８２０
　　成交股數　　４３３﹒３３萬股　成交金額　　７００３﹒３４萬
　　１０天平均　　　１５﹒６５４　歷史波幅％　　　５３﹒４０１
　　２０天平均　　　１７﹒３９５　加權平均價　　　１６﹒１６２
　　５０天平均　　　１８﹒５３６　ＲＳＩ１４　　　４７﹒３３７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入３２０３﹒３３萬元；暫
連升３日，累計升幅１３﹒５％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金科服務（０９６６６）　　　１６﹒９８　＋１０﹒１２
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒９２　　＋５﹒８０
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３６﹒５５　　＋２﹒５２
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒６８　　＋５﹒１４
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　６﹒４９　　＋８﹒１７
　　中海物業（０２６６９）　　　　８﹒４７　　＋２﹒４２
　　綠城服務（０２８６９）　　　　７﹒６４　　＋５﹒０９
　　雅生活（０３３１９）　　　　１０﹒７２　　＋８﹒７２
　　美的置業（０３９９０）　　　　９﹒８５　　＋２﹒２８
　　碧桂園服務（０６０９８）　　２２﹒１５　　＋６﹒７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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12/07/2022 09:39  《大手成交》金科服務一手１００萬股交叉盤，涉資１７７２萬元

備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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