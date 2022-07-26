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01797 新東方在綫
即時 按盤價 升18.920 +3.100 (+19.595%)
大手異動

26/07/2022 14:58

《異動股》新東方在綫漲逾１０％突破２０天線，報１７﹒４８元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》新東方在綫（０１７９７）升１０﹒４９％，報１７﹒４８元
，升穿２０天線（１７﹒３０９元），最高價１７﹒５元，最低價１６元；成交２９６５﹒８３
萬股，成交金額４﹒９８億元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１﹒０４億元。現時
最大淨被動買入券商為海通國際證券，金額５８８﹒０５萬元，加權平均成交價１７﹒０５３元
；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額３１５７﹒３３萬元，加權平均成交價
１６﹒７５３元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１６﹒５３％。
　　現時，恒生指數報２０９１２，升３４９點或１﹒７％；恒生中國企業指數報７１９１，升
１１４點或１﹒６１％；恒生科技指數報４５９４，升６０點或１﹒３３％；主板成交
７５３﹒３７億元。
　　上證綜合指數報３２７７，升２７點或０﹒８４％，成交３３０５﹒３８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４０６，升１１４點或０﹒９３％，成交２０８５﹒５７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１７﹒４８０　變動　　　　＋１０﹒４９％
　　最高價　　　　　　１７﹒５００　最低價　　　　１６﹒０００
　　成交股數　　２９６５﹒８３萬股　成交金額　　　　４﹒９８億
　　１０天平均　　　　１６﹒０５８　歷史波幅％　　８３﹒９４０
　　２０天平均　　　　１７﹒３０９　加權平均價　　１６﹒８０８
　　５０天平均　　　　１２﹒２７８　ＲＳＩ１４　　５７﹒０２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１﹒０４億元；暫連升３
日，累計升幅１６﹒５３％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新東方在綫（０１７９７）　　１７﹒４８　＋１０﹒４９
　　中國東方教育（００６６７）　　３﹒４７　　＋１﹒７６
　　中教控股（００８３９）　　　　６﹒８８　　＋０﹒１５
　　建橋教育（０１５２５）　　　　３﹒７２　　－７﹒９２
　　希望教育（０１７６５）　　　　０﹒６６　　＋１﹒５４
　　天立國際控股（０１７７３）　　１﹒１３　　＋２﹒７３
　　中國春來（０１９６９）　　　　２﹒８４　　＋４﹒４１
　　宇華教育（０６１６９）　　　　１﹒２３　　＋３﹒３６
　　東軟教育（０９６１６）　　　　４﹒２０　　－１﹒１８
　　新東方（０９９０１）　　　　１９﹒４０　　＋６﹒８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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