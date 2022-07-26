《異動股》新東方在綫漲逾１０％突破２０天線，報１７﹒４８元

《經濟通通訊社２６日專訊》新東方在綫（０１７９７）升１０﹒４９％，報１７﹒４８元

，升穿２０天線（１７﹒３０９元），最高價１７﹒５元，最低價１６元；成交２９６５﹒８３

萬股，成交金額４﹒９８億元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１﹒０４億元。現時

最大淨被動買入券商為海通國際證券，金額５８８﹒０５萬元，加權平均成交價１７﹒０５３元

；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額３１５７﹒３３萬元，加權平均成交價

１６﹒７５３元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１６﹒５３％。

現時，恒生指數報２０９１２，升３４９點或１﹒７％；恒生中國企業指數報７１９１，升

１１４點或１﹒６１％；恒生科技指數報４５９４，升６０點或１﹒３３％；主板成交

７５３﹒３７億元。

上證綜合指數報３２７７，升２７點或０﹒８４％，成交３３０５﹒３８億元人民幣。

深證成份指數報１２４０６，升１１４點或０﹒９３％，成交２０８５﹒５７億元人民幣。



基本資料

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現價 １７﹒４８０ 變動 ＋１０﹒４９％

最高價 １７﹒５００ 最低價 １６﹒０００

成交股數 ２９６５﹒８３萬股 成交金額 ４﹒９８億

１０天平均 １６﹒０５８ 歷史波幅％ ８３﹒９４０

２０天平均 １７﹒３０９ 加權平均價 １６﹒８０８

５０天平均 １２﹒２７８ ＲＳＩ１４ ５７﹒０２６

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１﹒０４億元；暫連升３

日，累計升幅１６﹒５３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新東方在綫（０１７９７） １７﹒４８ ＋１０﹒４９

中國東方教育（００６６７） ３﹒４７ ＋１﹒７６

中教控股（００８３９） ６﹒８８ ＋０﹒１５

建橋教育（０１５２５） ３﹒７２ －７﹒９２

希望教育（０１７６５） ０﹒６６ ＋１﹒５４

天立國際控股（０１７７３） １﹒１３ ＋２﹒７３

中國春來（０１９６９） ２﹒８４ ＋４﹒４１

宇華教育（０６１６９） １﹒２３ ＋３﹒３６

東軟教育（０９６１６） ４﹒２０ －１﹒１８

新東方（０９９０１） １９﹒４０ ＋６﹒８３

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（ｅｄ）

