《異動股》新東方在綫漲逾１０％突破２０天線，報１７﹒４８元

《經濟通通訊社２６日專訊》新東方在綫（０１７９７）升１０﹒４９％，報１７﹒４８元
，升穿２０天線（１７﹒３０９元），最高價１７﹒５元，最低價１６元；成交２９６５﹒８３
萬股，成交金額４﹒９８億元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１﹒０４億元。現時
最大淨被動買入券商為海通國際證券，金額５８８﹒０５萬元，加權平均成交價１７﹒０５３元
；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額３１５７﹒３３萬元，加權平均成交價
１６﹒７５３元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１６﹒５３％。
現時，恒生指數報２０９１２，升３４９點或１﹒７％；恒生中國企業指數報７１９１，升
１１４點或１﹒６１％；恒生科技指數報４５９４，升６０點或１﹒３３％；主板成交
７５３﹒３７億元。
上證綜合指數報３２７７，升２７點或０﹒８４％，成交３３０５﹒３８億元人民幣。
深證成份指數報１２４０６，升１１４點或０﹒９３％，成交２０８５﹒５７億元人民幣。
基本資料
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現價 １７﹒４８０ 變動 ＋１０﹒４９％
最高價 １７﹒５００ 最低價 １６﹒０００
成交股數 ２９６５﹒８３萬股 成交金額 ４﹒９８億
１０天平均 １６﹒０５８ 歷史波幅％ ８３﹒９４０
２０天平均 １７﹒３０９ 加權平均價 １６﹒８０８
５０天平均 １２﹒２７８ ＲＳＩ１４ ５７﹒０２６
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１﹒０４億元；暫連升３
日，累計升幅１６﹒５３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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新東方在綫（０１７９７） １７﹒４８ ＋１０﹒４９
中國東方教育（００６６７） ３﹒４７ ＋１﹒７６
中教控股（００８３９） ６﹒８８ ＋０﹒１５
建橋教育（０１５２５） ３﹒７２ －７﹒９２
希望教育（０１７６５） ０﹒６６ ＋１﹒５４
天立國際控股（０１７７３） １﹒１３ ＋２﹒７３
中國春來（０１９６９） ２﹒８４ ＋４﹒４１
宇華教育（０６１６９） １﹒２３ ＋３﹒３６
東軟教育（０９６１６） ４﹒２０ －１﹒１８
新東方（０９９０１） １９﹒４０ ＋６﹒８３
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（ｅｄ）
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