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02269 藥明生物
即時 按盤價 升81.150 +2.250 (+2.852%)
大手異動

26/07/2022 15:02

《異動股》藥明生物（０２２６９）升逾３％，報８１﹒３５元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》藥明生物（０２２６９）升３﹒１１％，報８１﹒３５元，最
高價８１﹒３５元，最低價７８﹒７元；成交１０４４﹒２２萬股，成交金額８﹒３８億元；主
動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１﹒５８億元。現時最大淨被動買入券商為麥格理資本
，金額３７４５﹒６１萬元，加權平均成交價８０﹒６０９元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀
，金額２９４７﹒８５萬元，加權平均成交價８０﹒７３６元。
　　現時，恒生指數報２０９３３，升３７０點或１﹒８％；恒生中國企業指數報７２００，升
１２３點或１﹒７５％；恒生科技指數報４５９９，升６４點或１﹒４３％；主板成交
７６３﹒５４億元。
　　上證綜合指數報３２７７，升２７點或０﹒８３％，成交３３４４﹒２２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４０８，升１１６點或０﹒９５％，成交２１０９﹒７１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　８１﹒３５０　變動　　　　＋３﹒１１％
　　最高價　　　　　　８１﹒３５０　最低價　　　７８﹒７００
　　成交股數　　１０４４﹒２２萬股　成交金額　　　８﹒３８億
　　１０天平均　　　　７８﹒７２０　歷史波幅％　５３﹒６１５
　　２０天平均　　　　７８﹒２３５　加權平均價　８０﹒２９１
　　５０天平均　　　　６８﹒５７４　ＲＳＩ１４　６０﹒０６１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１﹒５８億元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物（０２２６９）　　８１﹒３５　＋３﹒１１
　　匯控（００００５）　　　　５０﹒２０　＋２﹒７６
　　港交所（００３８８）　　３６８﹒４０　＋３﹒５４
　　騰訊（００７００）　　　３２８﹒４０　＋０﹒６１
　　建行（００９３９）　　　　　５﹒０３　＋０﹒４０
　　中移動（００９４１）　　　５０﹒０５　＋０﹒５０
　　友邦（０１２９９）　　　　８１﹒１５　＋１﹒２５
　　中國平安（０２３１８）　　４８﹒６５　＋２﹒５３
　　美團（０３６９０）　　　１９１﹒６０　＋１﹒８１
　　阿里（０９９８８）　　　１０４﹒９０　＋５﹒３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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