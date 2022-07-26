《異動股》藥明生物（０２２６９）升逾３％，報８１﹒３５元

《經濟通通訊社２６日專訊》藥明生物（０２２６９）升３﹒１１％，報８１﹒３５元，最
高價８１﹒３５元，最低價７８﹒７元；成交１０４４﹒２２萬股，成交金額８﹒３８億元；主
動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１﹒５８億元。現時最大淨被動買入券商為麥格理資本
，金額３７４５﹒６１萬元，加權平均成交價８０﹒６０９元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀
，金額２９４７﹒８５萬元，加權平均成交價８０﹒７３６元。
現時，恒生指數報２０９３３，升３７０點或１﹒８％；恒生中國企業指數報７２００，升
１２３點或１﹒７５％；恒生科技指數報４５９９，升６４點或１﹒４３％；主板成交
７６３﹒５４億元。
上證綜合指數報３２７７，升２７點或０﹒８３％，成交３３４４﹒２２億元人民幣。
深證成份指數報１２４０８，升１１６點或０﹒９５％，成交２１０９﹒７１億元人民幣。
基本資料
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現價 ８１﹒３５０ 變動 ＋３﹒１１％
最高價 ８１﹒３５０ 最低價 ７８﹒７００
成交股數 １０４４﹒２２萬股 成交金額 ８﹒３８億
１０天平均 ７８﹒７２０ 歷史波幅％ ５３﹒６１５
２０天平均 ７８﹒２３５ 加權平均價 ８０﹒２９１
５０天平均 ６８﹒５７４ ＲＳＩ１４ ６０﹒０６１
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股份狀態：主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１﹒５８億元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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藥明生物（０２２６９） ８１﹒３５ ＋３﹒１１
匯控（００００５） ５０﹒２０ ＋２﹒７６
港交所（００３８８） ３６８﹒４０ ＋３﹒５４
騰訊（００７００） ３２８﹒４０ ＋０﹒６１
建行（００９３９） ５﹒０３ ＋０﹒４０
中移動（００９４１） ５０﹒０５ ＋０﹒５０
友邦（０１２９９） ８１﹒１５ ＋１﹒２５
中國平安（０２３１８） ４８﹒６５ ＋２﹒５３
美團（０３６９０） １９１﹒６０ ＋１﹒８１
阿里（０９９８８） １０４﹒９０ ＋５﹒３２
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（ｅｄ）
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