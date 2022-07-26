《異動股》藥明生物（０２２６９）升逾３％，報８１﹒３５元

《經濟通通訊社２６日專訊》藥明生物（０２２６９）升３﹒１１％，報８１﹒３５元，最

高價８１﹒３５元，最低價７８﹒７元；成交１０４４﹒２２萬股，成交金額８﹒３８億元；主

動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１﹒５８億元。現時最大淨被動買入券商為麥格理資本

，金額３７４５﹒６１萬元，加權平均成交價８０﹒６０９元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀

，金額２９４７﹒８５萬元，加權平均成交價８０﹒７３６元。

現時，恒生指數報２０９３３，升３７０點或１﹒８％；恒生中國企業指數報７２００，升

１２３點或１﹒７５％；恒生科技指數報４５９９，升６４點或１﹒４３％；主板成交

７６３﹒５４億元。

上證綜合指數報３２７７，升２７點或０﹒８３％，成交３３４４﹒２２億元人民幣。

深證成份指數報１２４０８，升１１６點或０﹒９５％，成交２１０９﹒７１億元人民幣。



基本資料

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現價 ８１﹒３５０ 變動 ＋３﹒１１％

最高價 ８１﹒３５０ 最低價 ７８﹒７００

成交股數 １０４４﹒２２萬股 成交金額 ８﹒３８億

１０天平均 ７８﹒７２０ 歷史波幅％ ５３﹒６１５

２０天平均 ７８﹒２３５ 加權平均價 ８０﹒２９１

５０天平均 ６８﹒５７４ ＲＳＩ１４ ６０﹒０６１

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股份狀態：主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１﹒５８億元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） ８１﹒３５ ＋３﹒１１

匯控（００００５） ５０﹒２０ ＋２﹒７６

港交所（００３８８） ３６８﹒４０ ＋３﹒５４

騰訊（００７００） ３２８﹒４０ ＋０﹒６１

建行（００９３９） ５﹒０３ ＋０﹒４０

中移動（００９４１） ５０﹒０５ ＋０﹒５０

友邦（０１２９９） ８１﹒１５ ＋１﹒２５

中國平安（０２３１８） ４８﹒６５ ＋２﹒５３

美團（０３６９０） １９１﹒６０ ＋１﹒８１

阿里（０９９８８） １０４﹒９０ ＋５﹒３２

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（ｅｄ）

