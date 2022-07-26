《異動股》匯鑫小貸跌逾３１％失守１０天線，報０﹒３８５元

《經濟通通訊社２６日專訊》匯鑫小貸（０１５７７）跌３１﹒２５％，報０﹒３８５元，

跌穿１０天線（０﹒５３４元），最低價０﹒２６５元，創１個月新低，最高價０﹒２６５元；

成交８０００股，成交金額２１２０元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出２１２０元

。現時最大淨被動買入券商為尊嘉證券國際，金額２１２０元，加權平均成交價０﹒２６５元。

現時，恒生指數報２０９２９，升３６６點或１﹒７８％；恒生中國企業指數報７２０１，

升１２４點或１﹒７６％；恒生科技指數報４５９８，升６３點或１﹒４％；主板成交

７８６﹒１７億元。

上證綜合指數報３２７７，升２７點或０﹒８３％，成交３３４４﹒２２億元人民幣。

深證成份指數報１２４０８，升１１６點或０﹒９５％，成交２１０９﹒７１億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒３８５ 變動 －３１﹒２５％

最高價 ０﹒２６５ 最低價 ０﹒２６５

成交股數 ８０００股 成交金額 ２１２０

１０天平均 ０﹒５３４ 歷史波幅％ １７６﹒２９９

２０天平均 ０﹒６６４ 加權平均價 ０﹒２６５

５０天平均 ０﹒９０５ ＲＳＩ１４ ６﹒７６６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：跌穿１０天線，創１個月新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出２１２０

元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

匯鑫小貸（０１５７７） ０﹒３８５ －３１﹒２５

山高金融（００４１２） ０﹒８５０ ＋１﹒１９

大中華金融（００４３１） ０﹒１７６ －２﹒２２

中基長壽科學（００７６７） ０﹒０８０ ＋２５﹒００

友聯租賃（０１５６３） ３﹒８７０ ＋１﹒８４

海通恆信（０１９０５） ０﹒８２０ ＋１﹒２３

遠東宏信（０３３６０） ６﹒３８０ ＋０﹒６３

中國船舶租賃（０３８７７） １﹒３５０ ＋１﹒５０

盛業（０６０６９） ５﹒６８０ －０﹒３５

鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒７９０ ＋１﹒７０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

