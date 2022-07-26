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01577 匯鑫小貸
即時 按盤價 跌0.395 -0.165 (-29.464%)
大手異動

26/07/2022 15:12

《異動股》匯鑫小貸跌逾３１％失守１０天線，報０﹒３８５元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》匯鑫小貸（０１５７７）跌３１﹒２５％，報０﹒３８５元，
跌穿１０天線（０﹒５３４元），最低價０﹒２６５元，創１個月新低，最高價０﹒２６５元；
成交８０００股，成交金額２１２０元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出２１２０元
。現時最大淨被動買入券商為尊嘉證券國際，金額２１２０元，加權平均成交價０﹒２６５元。
　　現時，恒生指數報２０９２９，升３６６點或１﹒７８％；恒生中國企業指數報７２０１，
升１２４點或１﹒７６％；恒生科技指數報４５９８，升６３點或１﹒４％；主板成交
７８６﹒１７億元。
　　上證綜合指數報３２７７，升２７點或０﹒８３％，成交３３４４﹒２２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４０８，升１１６點或０﹒９５％，成交２１０９﹒７１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒３８５　變動　　　　－３１﹒２５％
　　最高價　　　０﹒２６５　最低價　　　　　０﹒２６５
　　成交股數　　８０００股　成交金額　　　　　２１２０
　　１０天平均　０﹒５３４　歷史波幅％　１７６﹒２９９
　　２０天平均　０﹒６６４　加權平均價　　　０﹒２６５
　　５０天平均　０﹒９０５　ＲＳＩ１４　　　６﹒７６６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線，創１個月新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出２１２０

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯鑫小貸（０１５７７）　　　０﹒３８５　－３１﹒２５
　　山高金融（００４１２）　　　０﹒８５０　　＋１﹒１９
　　大中華金融（００４３１）　　０﹒１７６　　－２﹒２２
　　中基長壽科學（００７６７）　０﹒０８０　＋２５﹒００
　　友聯租賃（０１５６３）　　　３﹒８７０　　＋１﹒８４
　　海通恆信（０１９０５）　　　０﹒８２０　　＋１﹒２３
　　遠東宏信（０３３６０）　　　６﹒３８０　　＋０﹒６３
　　中國船舶租賃（０３８７７）　１﹒３５０　　＋１﹒５０
　　盛業（０６０６９）　　　　　５﹒６８０　　－０﹒３５
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　１﹒７９０　　＋１﹒７０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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