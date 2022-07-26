《異動股》匯鑫小貸跌逾３１％失守１０天線，報０﹒３８５元

《經濟通通訊社２６日專訊》匯鑫小貸（０１５７７）跌３１﹒２５％，報０﹒３８５元，
跌穿１０天線（０﹒５３４元），最低價０﹒２６５元，創１個月新低，最高價０﹒２６５元；
成交８０００股，成交金額２１２０元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出２１２０元
。現時最大淨被動買入券商為尊嘉證券國際，金額２１２０元，加權平均成交價０﹒２６５元。
現時，恒生指數報２０９２９，升３６６點或１﹒７８％；恒生中國企業指數報７２０１，
升１２４點或１﹒７６％；恒生科技指數報４５９８，升６３點或１﹒４％；主板成交
７８６﹒１７億元。
上證綜合指數報３２７７，升２７點或０﹒８３％，成交３３４４﹒２２億元人民幣。
深證成份指數報１２４０８，升１１６點或０﹒９５％，成交２１０９﹒７１億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒３８５ 變動 －３１﹒２５％
最高價 ０﹒２６５ 最低價 ０﹒２６５
成交股數 ８０００股 成交金額 ２１２０
１０天平均 ０﹒５３４ 歷史波幅％ １７６﹒２９９
２０天平均 ０﹒６６４ 加權平均價 ０﹒２６５
５０天平均 ０﹒９０５ ＲＳＩ１４ ６﹒７６６
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股份狀態：跌穿１０天線，創１個月新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出２１２０
元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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匯鑫小貸（０１５７７） ０﹒３８５ －３１﹒２５
山高金融（００４１２） ０﹒８５０ ＋１﹒１９
大中華金融（００４３１） ０﹒１７６ －２﹒２２
中基長壽科學（００７６７） ０﹒０８０ ＋２５﹒００
友聯租賃（０１５６３） ３﹒８７０ ＋１﹒８４
海通恆信（０１９０５） ０﹒８２０ ＋１﹒２３
遠東宏信（０３３６０） ６﹒３８０ ＋０﹒６３
中國船舶租賃（０３８７７） １﹒３５０ ＋１﹒５０
盛業（０６０６９） ５﹒６８０ －０﹒３５
鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒７９０ ＋１﹒７０
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（ｅｄ）
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