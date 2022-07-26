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02007 碧桂園
即時 按盤價 升3.720 +0.440 (+13.415%)
大手異動

26/07/2022 15:13

《異動股》碧桂園升逾１４％突破１０天線，報３﹒７５元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》碧桂園（０２００７）升１４﹒３３％，報３﹒７５元，升穿
１０天線（３﹒４２６元），最高價３﹒７８元，最低價３﹒２１元；成交１﹒４８億股，成交
金額５﹒２３億元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２﹒０９億元。現時最大淨被動
買入券商為花旗環球金融亞洲，金額１２８１﹒７７萬元，加權平均成交價３﹒６２２元；現時
最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額２７９９﹒２１萬元，加權平均成交價３﹒５４元。
以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１９﹒４３％。
　　現時，恒生指數報２０９２４，升３６１點或１﹒７６％；恒生中國企業指數報７２０１，
升１２４點或１﹒７６％；恒生科技指數報４５９８，升６３點或１﹒４１％；主板成交
７８７﹒５９億元。
　　上證綜合指數報３２７７，升２７點或０﹒８３％，成交３３４４﹒２２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４０８，升１１６點或０﹒９５％，成交２１０９﹒７１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　３﹒７５０　變動　　　　＋１４﹒３３％
　　最高價　　　　３﹒７８０　最低價　　　　　３﹒２１０
　　成交股數　　１﹒４８億股　成交金額　　　　５﹒２３億
　　１０天平均　　３﹒４２６　歷史波幅％　　６５﹒６１０
　　２０天平均　　３﹒９９４　加權平均價　　　３﹒５２５
　　５０天平均　　４﹒３７５　ＲＳＩ１４　　４４﹒６４６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２﹒０９億元；暫連升２
日，累計升幅１９﹒４３％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒７５　＋１４﹒３３
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒８５　　＋４﹒１０
　　中國金茂（００８１７）　　　　１﹒９４　　＋５﹒４３
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒５０　＋１６﹒２８
　　龍湖（００９６０）　　　　　２９﹒６０　　＋４﹒２３
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒９８　　＋６﹒４３
　　潤地（０１１０９）　　　　　３４﹒６０　　＋４﹒５３
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒９０　　＋３﹒６５
　　綠城（０３９００）　　　　　１６﹒５２　　＋３﹒２５
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　１﹒７９　　＋１﹒７０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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