《異動股》碧桂園升逾１４％突破１０天線，報３﹒７５元

《經濟通通訊社２６日專訊》碧桂園（０２００７）升１４﹒３３％，報３﹒７５元，升穿

１０天線（３﹒４２６元），最高價３﹒７８元，最低價３﹒２１元；成交１﹒４８億股，成交

金額５﹒２３億元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２﹒０９億元。現時最大淨被動

買入券商為花旗環球金融亞洲，金額１２８１﹒７７萬元，加權平均成交價３﹒６２２元；現時

最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額２７９９﹒２１萬元，加權平均成交價３﹒５４元。

以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１９﹒４３％。

現時，恒生指數報２０９２４，升３６１點或１﹒７６％；恒生中國企業指數報７２０１，

升１２４點或１﹒７６％；恒生科技指數報４５９８，升６３點或１﹒４１％；主板成交

７８７﹒５９億元。

上證綜合指數報３２７７，升２７點或０﹒８３％，成交３３４４﹒２２億元人民幣。

深證成份指數報１２４０８，升１１６點或０﹒９５％，成交２１０９﹒７１億元人民幣。



基本資料

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現價 ３﹒７５０ 變動 ＋１４﹒３３％

最高價 ３﹒７８０ 最低價 ３﹒２１０

成交股數 １﹒４８億股 成交金額 ５﹒２３億

１０天平均 ３﹒４２６ 歷史波幅％ ６５﹒６１０

２０天平均 ３﹒９９４ 加權平均價 ３﹒５２５

５０天平均 ４﹒３７５ ＲＳＩ１４ ４４﹒６４６

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２﹒０９億元；暫連升２

日，累計升幅１９﹒４３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ３﹒７５ ＋１４﹒３３

中海外（００６８８） ２２﹒８５ ＋４﹒１０

中國金茂（００８１７） １﹒９４ ＋５﹒４３

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒５０ ＋１６﹒２８

龍湖（００９６０） ２９﹒６０ ＋４﹒２３

新城發展（０１０３０） ２﹒９８ ＋６﹒４３

潤地（０１１０９） ３４﹒６０ ＋４﹒５３

萬科企業（０２２０２） １５﹒９０ ＋３﹒６５

綠城（０３９００） １６﹒５２ ＋３﹒２５

鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒７９ ＋１﹒７０

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（ｅｄ）

