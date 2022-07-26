《異動股》碧桂園升逾１４％突破１０天線，報３﹒７５元

《經濟通通訊社２６日專訊》碧桂園（０２００７）升１４﹒３３％，報３﹒７５元，升穿
１０天線（３﹒４２６元），最高價３﹒７８元，最低價３﹒２１元；成交１﹒４８億股，成交
金額５﹒２３億元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２﹒０９億元。現時最大淨被動
買入券商為花旗環球金融亞洲，金額１２８１﹒７７萬元，加權平均成交價３﹒６２２元；現時
最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額２７９９﹒２１萬元，加權平均成交價３﹒５４元。
以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１９﹒４３％。
現時，恒生指數報２０９２４，升３６１點或１﹒７６％；恒生中國企業指數報７２０１，
升１２４點或１﹒７６％；恒生科技指數報４５９８，升６３點或１﹒４１％；主板成交
７８７﹒５９億元。
上證綜合指數報３２７７，升２７點或０﹒８３％，成交３３４４﹒２２億元人民幣。
深證成份指數報１２４０８，升１１６點或０﹒９５％，成交２１０９﹒７１億元人民幣。
基本資料
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現價 ３﹒７５０ 變動 ＋１４﹒３３％
最高價 ３﹒７８０ 最低價 ３﹒２１０
成交股數 １﹒４８億股 成交金額 ５﹒２３億
１０天平均 ３﹒４２６ 歷史波幅％ ６５﹒６１０
２０天平均 ３﹒９９４ 加權平均價 ３﹒５２５
５０天平均 ４﹒３７５ ＲＳＩ１４ ４４﹒６４６
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２﹒０９億元；暫連升２
日，累計升幅１９﹒４３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園（０２００７） ３﹒７５ ＋１４﹒３３
中海外（００６８８） ２２﹒８５ ＋４﹒１０
中國金茂（００８１７） １﹒９４ ＋５﹒４３
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒５０ ＋１６﹒２８
龍湖（００９６０） ２９﹒６０ ＋４﹒２３
新城發展（０１０３０） ２﹒９８ ＋６﹒４３
潤地（０１１０９） ３４﹒６０ ＋４﹒５３
萬科企業（０２２０２） １５﹒９０ ＋３﹒６５
綠城（０３９００） １６﹒５２ ＋３﹒２５
鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒７９ ＋１﹒７０
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（ｅｄ）
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