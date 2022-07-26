《經濟通通訊社２６日專訊》永利澳門（０１１２８）於３：１４ｐｍ錄得１手
５７０﹒２４萬股交叉盤，每股造５﹒０５５元，較上日收市價低０﹒６９％，涉資
２８８２﹒５６萬元。
永利澳門現價跌０﹒５９％，報５﹒０６元；成交１１５３﹒８８萬股，成交金額
５８３７﹒２９萬元，主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入１４５０﹒２７萬元。
（ｒｗ）
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26/07/2022 15:15
《大手成交》永利澳門一手約５７０萬股交叉盤，涉資２８８３萬元
《經濟通通訊社２６日專訊》永利澳門（０１１２８）於３：１４ｐｍ錄得１手
５７０﹒２４萬股交叉盤，每股造５﹒０５５元，較上日收市價低０﹒６９％，涉資
２８８２﹒５６萬元。
永利澳門現價跌０﹒５９％，報５﹒０６元；成交１１５３﹒８８萬股，成交金額
５８３７﹒２９萬元，主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入１４５０﹒２７萬元。
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|備註：
|即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
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