《經濟通通訊社２６日專訊》建發國際集團（０１９０８）於３：２０ｐｍ錄得１手２００
萬股非自動對盤，每股造１９﹒３元，較上日收市價低１﹒６３％，涉資３８６０萬元。
建發國際集團現價升０﹒２％，報１９﹒６６元；成交３７６﹒９４萬股，成交金額
７３１７﹒９７萬元，主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入１６８６﹒９３萬元。
（ｒｗ）
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26/07/2022 15:21
《大手成交》建發國際集團２００萬股非自動對盤，涉３８６０萬元
《經濟通通訊社２６日專訊》建發國際集團（０１９０８）於３：２０ｐｍ錄得１手２００
萬股非自動對盤，每股造１９﹒３元，較上日收市價低１﹒６３％，涉資３８６０萬元。
建發國際集團現價升０﹒２％，報１９﹒６６元；成交３７６﹒９４萬股，成交金額
７３１７﹒９７萬元，主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入１６８６﹒９３萬元。
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下一篇新聞︰13/07/2022 09:33 《異動股》建發（１９０８）跌逾８％，先舊後新折讓近８％籌５億
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|備註：
|即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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