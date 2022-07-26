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01908 建發國際集團
即時 按盤價 不變19.620 0.000 (0.000%)
大手異動

26/07/2022 15:21

《大手成交》建發國際集團２００萬股非自動對盤，涉３８６０萬元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》建發國際集團（０１９０８）於３：２０ｐｍ錄得１手２００
萬股非自動對盤，每股造１９﹒３元，較上日收市價低１﹒６３％，涉資３８６０萬元。
　　建發國際集團現價升０﹒２％，報１９﹒６６元；成交３７６﹒９４萬股，成交金額
７３１７﹒９７萬元，主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入１６８６﹒９３萬元。
（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
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