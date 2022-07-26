《異動股》中國平安升逾３％突破１０天線，報４８﹒９元

《經濟通通訊社２６日專訊》中國平安（０２３１８）升３﹒０６％，報４８﹒９元，升穿
１０天線（４８﹒２７元），最高價４８﹒９元，最低價４７﹒４元；成交１８３８﹒７９萬股
，成交金額８﹒８６億元；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入１﹒２９億元。現時最大
淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額９２９１﹒７３萬元，加權平均成交價４８﹒３２２
元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額６２１８﹒３萬元，加權平均成交價
４８﹒２６元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅３﹒６％。
現時，恒生指數報２０９２１，升３５８點或１﹒７４％；恒生中國企業指數報７１９７，
升１２０點或１﹒７１％；恒生科技指數報４５９７，升６３點或１﹒４％；主板成交
８５５﹒３７億元。
上證綜合指數報３２７７，升２７點或０﹒８３％，成交３３４４﹒２２億元人民幣。
深證成份指數報１２４０８，升１１６點或０﹒９５％，成交２１０９﹒７１億元人民幣。
基本資料
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現價 ４８﹒９００ 變動 ＋３﹒０６％
最高價 ４８﹒９００ 最低價 ４７﹒４００
成交股數 １８３８﹒７９萬股 成交金額 ８﹒８６億
１０天平均 ４８﹒２７０ 歷史波幅％ ３２﹒０３６
２０天平均 ５０﹒５７８ 加權平均價 ４８﹒１７２
５０天平均 ４９﹒２７０ ＲＳＩ１４ ４６﹒５３１
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入１﹒２９億元；暫連升３
日，累計升幅３﹒６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國平安（０２３１８） ４８﹒９０ ＋３﹒０６
匯控（００００５） ５０﹒０５ ＋２﹒４６
港交所（００３８８） ３６７﹒００ ＋３﹒１５
騰訊（００７００） ３２８﹒６０ ＋０﹒６７
建行（００９３９） ５﹒０４ ＋０﹒６０
中移動（００９４１） ５０﹒０５ ＋０﹒５０
友邦（０１２９９） ８１﹒３５ ＋１﹒５０
藥明生物（０２２６９） ８１﹒００ ＋２﹒６６
美團（０３６９０） １９０﹒７０ ＋１﹒３３
阿里（０９９８８） １０５﹒００ ＋５﹒４２
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（ｅｄ）
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