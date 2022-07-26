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02318 中國平安
即時 按盤價 升48.800 +1.350 (+2.845%)
大手異動

26/07/2022 15:43

《異動股》中國平安升逾３％突破１０天線，報４８﹒９元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國平安（０２３１８）升３﹒０６％，報４８﹒９元，升穿
１０天線（４８﹒２７元），最高價４８﹒９元，最低價４７﹒４元；成交１８３８﹒７９萬股
，成交金額８﹒８６億元；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入１﹒２９億元。現時最大
淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額９２９１﹒７３萬元，加權平均成交價４８﹒３２２
元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額６２１８﹒３萬元，加權平均成交價
４８﹒２６元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅３﹒６％。
　　現時，恒生指數報２０９２１，升３５８點或１﹒７４％；恒生中國企業指數報７１９７，
升１２０點或１﹒７１％；恒生科技指數報４５９７，升６３點或１﹒４％；主板成交
８５５﹒３７億元。
　　上證綜合指數報３２７７，升２７點或０﹒８３％，成交３３４４﹒２２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４０８，升１１６點或０﹒９５％，成交２１０９﹒７１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　４８﹒９００　變動　　　　＋３﹒０６％
　　最高價　　　　　　４８﹒９００　最低價　　　４７﹒４００
　　成交股數　　１８３８﹒７９萬股　成交金額　　　８﹒８６億
　　１０天平均　　　　４８﹒２７０　歷史波幅％　３２﹒０３６
　　２０天平均　　　　５０﹒５７８　加權平均價　４８﹒１７２
　　５０天平均　　　　４９﹒２７０　ＲＳＩ１４　４６﹒５３１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入１﹒２９億元；暫連升３
日，累計升幅３﹒６％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國平安（０２３１８）　　４８﹒９０　＋３﹒０６
　　匯控（００００５）　　　　５０﹒０５　＋２﹒４６
　　港交所（００３８８）　　３６７﹒００　＋３﹒１５
　　騰訊（００７００）　　　３２８﹒６０　＋０﹒６７
　　建行（００９３９）　　　　　５﹒０４　＋０﹒６０
　　中移動（００９４１）　　　５０﹒０５　＋０﹒５０
　　友邦（０１２９９）　　　　８１﹒３５　＋１﹒５０
　　藥明生物（０２２６９）　　８１﹒００　＋２﹒６６
　　美團（０３６９０）　　　１９０﹒７０　＋１﹒３３
　　阿里（０９９８８）　　　１０５﹒００　＋５﹒４２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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