《異動股》中國平安升逾３％突破１０天線，報４８﹒９元

《經濟通通訊社２６日專訊》中國平安（０２３１８）升３﹒０６％，報４８﹒９元，升穿

１０天線（４８﹒２７元），最高價４８﹒９元，最低價４７﹒４元；成交１８３８﹒７９萬股

，成交金額８﹒８６億元；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入１﹒２９億元。現時最大

淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額９２９１﹒７３萬元，加權平均成交價４８﹒３２２

元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額６２１８﹒３萬元，加權平均成交價

４８﹒２６元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅３﹒６％。

現時，恒生指數報２０９２１，升３５８點或１﹒７４％；恒生中國企業指數報７１９７，

升１２０點或１﹒７１％；恒生科技指數報４５９７，升６３點或１﹒４％；主板成交

８５５﹒３７億元。

上證綜合指數報３２７７，升２７點或０﹒８３％，成交３３４４﹒２２億元人民幣。

深證成份指數報１２４０８，升１１６點或０﹒９５％，成交２１０９﹒７１億元人民幣。



基本資料

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現價 ４８﹒９００ 變動 ＋３﹒０６％

最高價 ４８﹒９００ 最低價 ４７﹒４００

成交股數 １８３８﹒７９萬股 成交金額 ８﹒８６億

１０天平均 ４８﹒２７０ 歷史波幅％ ３２﹒０３６

２０天平均 ５０﹒５７８ 加權平均價 ４８﹒１７２

５０天平均 ４９﹒２７０ ＲＳＩ１４ ４６﹒５３１

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入１﹒２９億元；暫連升３

日，累計升幅３﹒６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國平安（０２３１８） ４８﹒９０ ＋３﹒０６

匯控（００００５） ５０﹒０５ ＋２﹒４６

港交所（００３８８） ３６７﹒００ ＋３﹒１５

騰訊（００７００） ３２８﹒６０ ＋０﹒６７

建行（００９３９） ５﹒０４ ＋０﹒６０

中移動（００９４１） ５０﹒０５ ＋０﹒５０

友邦（０１２９９） ８１﹒３５ ＋１﹒５０

藥明生物（０２２６９） ８１﹒００ ＋２﹒６６

美團（０３６９０） １９０﹒７０ ＋１﹒３３

阿里（０９９８８） １０５﹒００ ＋５﹒４２

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（ｅｄ）

