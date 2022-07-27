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00357 美蘭空港
即時 按盤價 跌21.500 -0.500 (-2.273%)
大手異動

27/07/2022 09:05

《大手成交》美蘭空港一手約６９萬股市前交易，涉資１５２４萬元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美蘭空港（００３５７）於市前９：０４ａｍ錄得１手
６８﹒９萬股市前交易，每股造２２﹒１２元，較上日收市價高０﹒５５％，涉資
１５２４﹒０７萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
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