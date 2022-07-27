《經濟通通訊社２７日專訊》美蘭空港（００３５７）於市前９：０４ａｍ錄得１手
６８﹒９萬股市前交易，每股造２２﹒１２元，較上日收市價高０﹒５５％，涉資
１５２４﹒０７萬元。（ｒｗ）
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27/07/2022 09:05
《大手成交》美蘭空港一手約６９萬股市前交易，涉資１５２４萬元
《經濟通通訊社２７日專訊》美蘭空港（００３５７）於市前９：０４ａｍ錄得１手
６８﹒９萬股市前交易，每股造２２﹒１２元，較上日收市價高０﹒５５％，涉資
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|備註：
|即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
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