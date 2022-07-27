《異動股》ＭＥＴＲＯＰＯＬＩＳ　ＣＡＰ升近４８％

《經濟通通訊社２７日專訊》ＭＥＴＲＯＰＯＬＩＳ ＣＡＰ（０８６２１）升
４７﹒８３％，報０﹒０６８元，升穿１００天線（０﹒０６１元），最高價０﹒０６８元，最
低價０﹒０６８元；成交８０００股，成交金額５４４元；主動買沽比率１００：０，資金淨主
動買入５４４元。現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額５４４元，加權平均成交價０﹒０６８
元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅６５﹒８５％。
現時，恒生指數報２０７３０，跌１７５點或０﹒８４％；恒生中國企業指數報７１１５，
跌６９點或０﹒９６％；恒生科技指數報４５４９，跌４７點或１﹒０３％；主板成交
３５﹒４６億元。
上證綜合指數報３２６７，跌９點或０﹒２９％，成交１２８﹒８３億元人民幣。
深證成份指數報１２３５０，跌５８點或０﹒４７％，成交８０﹒７１億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０６８ 變動 ＋４７﹒８３％
最高價 ０﹒０６８ 最低價 ０﹒０６８
成交股數 ８０００股 成交金額 ５４４
１０天平均 ０﹒０４７ 歷史波幅％ １１３﹒３７２
２０天平均 ０﹒０４５ 加權平均價 ０﹒０６８
５０天平均 ０﹒０４４ ＲＳＩ１４ ８１﹒９３９
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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入５４４元；暫連升３日
，累計升幅６５﹒８５％
（ｅｄ）
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