《異動股》ＭＥＴＲＯＰＯＬＩＳ　ＣＡＰ升近４８％

《經濟通通訊社２７日專訊》ＭＥＴＲＯＰＯＬＩＳ ＣＡＰ（０８６２１）升

４７﹒８３％，報０﹒０６８元，升穿１００天線（０﹒０６１元），最高價０﹒０６８元，最

低價０﹒０６８元；成交８０００股，成交金額５４４元；主動買沽比率１００：０，資金淨主

動買入５４４元。現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額５４４元，加權平均成交價０﹒０６８

元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅６５﹒８５％。

現時，恒生指數報２０７３０，跌１７５點或０﹒８４％；恒生中國企業指數報７１１５，

跌６９點或０﹒９６％；恒生科技指數報４５４９，跌４７點或１﹒０３％；主板成交

３５﹒４６億元。

上證綜合指數報３２６７，跌９點或０﹒２９％，成交１２８﹒８３億元人民幣。

深證成份指數報１２３５０，跌５８點或０﹒４７％，成交８０﹒７１億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０６８ 變動 ＋４７﹒８３％

最高價 ０﹒０６８ 最低價 ０﹒０６８

成交股數 ８０００股 成交金額 ５４４

１０天平均 ０﹒０４７ 歷史波幅％ １１３﹒３７２

２０天平均 ０﹒０４５ 加權平均價 ０﹒０６８

５０天平均 ０﹒０４４ ＲＳＩ１４ ８１﹒９３９

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入５４４元；暫連升３日

，累計升幅６５﹒８５％



（ｅｄ）

