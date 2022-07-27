  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
08621 METROPOLIS CAP
即時 按盤價 不變0.046 0.000 (0.000%)
大手異動

27/07/2022 09:32

《異動股》ＭＥＴＲＯＰＯＬＩＳ　ＣＡＰ升近４８％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》ＭＥＴＲＯＰＯＬＩＳ　ＣＡＰ（０８６２１）升
４７﹒８３％，報０﹒０６８元，升穿１００天線（０﹒０６１元），最高價０﹒０６８元，最
低價０﹒０６８元；成交８０００股，成交金額５４４元；主動買沽比率１００：０，資金淨主
動買入５４４元。現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額５４４元，加權平均成交價０﹒０６８
元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅６５﹒８５％。
　　現時，恒生指數報２０７３０，跌１７５點或０﹒８４％；恒生中國企業指數報７１１５，
跌６９點或０﹒９６％；恒生科技指數報４５４９，跌４７點或１﹒０３％；主板成交
３５﹒４６億元。
　　上證綜合指數報３２６７，跌９點或０﹒２９％，成交１２８﹒８３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３５０，跌５８點或０﹒４７％，成交８０﹒７１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒０６８　變動　　　　＋４７﹒８３％
　　最高價　　　０﹒０６８　最低價　　　　　０﹒０６８
　　成交股數　　８０００股　成交金額　　　　　　５４４
　　１０天平均　０﹒０４７　歷史波幅％　１１３﹒３７２
　　２０天平均　０﹒０４５　加權平均價　　　０﹒０６８
　　５０天平均　０﹒０４４　ＲＳＩ１４　　８１﹒９３９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入５４４元；暫連升３日
，累計升幅６５﹒８５％
　
（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰26/07/2022 09:44  《異動股》ＭＥＴＲＯＰＯＬＩＳ　ＣＡＰ漲逾６４％

其他大手異動
More

25/03/2022 11:08  《異動股》信都租賃跌逾１８％創新低，報０﹒０４元

02/03/2022 15:52  《異動股》信都租賃跌逾２１％創新低，報０﹒０５２元

備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金