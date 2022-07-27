《異動股》旭輝控股集團跌近１０％失守１０天線，報２﹒２７元

《經濟通通訊社２７日專訊》旭輝控股集團（００８８４）跌９﹒５６％，報２﹒２７元，
跌穿１０天線（２﹒２９４元），最低價２﹒２５元，最高價２﹒３８元；成交１９２６﹒４４
萬股，成交金額４４６６﹒１７萬元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２８５﹒６１
萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額３６１﹒２８萬元，加權平均成交價
２﹒３０４元；現時最大淨被動賣出券商為國泰君安證券，金額２９２﹒７１萬元，加權平均成
交價２﹒３５元。
現時，恒生指數報２０７１８，跌１８７點或０﹒９％；恒生中國企業指數報７１１２，跌
７２點或１﹒０１％；恒生科技指數報４５５０，跌４５點或０﹒９９％；主板成交７５﹒０６
億元。
上證綜合指數報３２７１，跌５點或０﹒１８％，成交３３２﹒４８億元人民幣。
深證成份指數報１２３７８，跌３０點或０﹒２４％，成交２０５﹒４４億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒２７０ 變動 －９﹒５６％
最高價 ２﹒３８０ 最低價 ２﹒２５０
成交股數 １９２６﹒４４萬股 成交金額 ４４６６﹒１７萬
１０天平均 ２﹒２９４ 歷史波幅％ １２１﹒７０６
２０天平均 ２﹒８６５ 加權平均價 ２﹒３１８
５０天平均 ３﹒１４６ ＲＳＩ１４ ３７﹒５１２
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２８５﹒６１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２７ －９﹒５６
中海外（００６８８） ２２﹒０５ －３﹒０８
龍湖（００９６０） ２７﹒６０ －６﹒２８
新城發展（０１０３０） ２﹒８３ －５﹒０３
潤地（０１１０９） ３３﹒６０ －２﹒０４
時代中國控股（０１２３３） １﹒７２ －３﹒３７
合景泰富集團（０１８１３） １﹒７３ －４﹒４２
碧桂園（０２００７） ３﹒２８ －１１﹒８３
萬科企業（０２２０２） １５﹒４６ －２﹒４０
綠城（０３９００） １５﹒９２ －２﹒８１
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（ｅｄ）
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