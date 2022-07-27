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00884 旭輝控股集團
即時 按盤價 跌2.210 -0.300 (-11.952%)
大手異動

27/07/2022 09:37

《異動股》旭輝控股集團跌近１０％失守１０天線，報２﹒２７元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》旭輝控股集團（００８８４）跌９﹒５６％，報２﹒２７元，
跌穿１０天線（２﹒２９４元），最低價２﹒２５元，最高價２﹒３８元；成交１９２６﹒４４
萬股，成交金額４４６６﹒１７萬元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２８５﹒６１
萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額３６１﹒２８萬元，加權平均成交價
２﹒３０４元；現時最大淨被動賣出券商為國泰君安證券，金額２９２﹒７１萬元，加權平均成
交價２﹒３５元。
　　現時，恒生指數報２０７１８，跌１８７點或０﹒９％；恒生中國企業指數報７１１２，跌
７２點或１﹒０１％；恒生科技指數報４５５０，跌４５點或０﹒９９％；主板成交７５﹒０６
億元。
　　上證綜合指數報３２７１，跌５點或０﹒１８％，成交３３２﹒４８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３７８，跌３０點或０﹒２４％，成交２０５﹒４４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　２﹒２７０　變動　　　　　　－９﹒５６％
　　最高價　　　　　　　２﹒３８０　最低價　　　　　　２﹒２５０
　　成交股數　　１９２６﹒４４萬股　成交金額　　４４６６﹒１７萬
　　１０天平均　　　　　２﹒２９４　歷史波幅％　　１２１﹒７０６
　　２０天平均　　　　　２﹒８６５　加權平均價　　　　２﹒３１８
　　５０天平均　　　　　３﹒１４６　ＲＳＩ１４　　　３７﹒５１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２８５﹒６１萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒２７　　－９﹒５６
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒０５　　－３﹒０８
　　龍湖（００９６０）　　　　　２７﹒６０　　－６﹒２８
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒８３　　－５﹒０３
　　潤地（０１１０９）　　　　　３３﹒６０　　－２﹒０４
　　時代中國控股（０１２３３）　　１﹒７２　　－３﹒３７
　　合景泰富集團（０１８１３）　　１﹒７３　　－４﹒４２
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒２８　－１１﹒８３
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒４６　　－２﹒４０
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒９２　　－２﹒８１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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