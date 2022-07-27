《異動股》旭輝控股集團跌近１０％失守１０天線，報２﹒２７元

《經濟通通訊社２７日專訊》旭輝控股集團（００８８４）跌９﹒５６％，報２﹒２７元，

跌穿１０天線（２﹒２９４元），最低價２﹒２５元，最高價２﹒３８元；成交１９２６﹒４４

萬股，成交金額４４６６﹒１７萬元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２８５﹒６１

萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額３６１﹒２８萬元，加權平均成交價

２﹒３０４元；現時最大淨被動賣出券商為國泰君安證券，金額２９２﹒７１萬元，加權平均成

交價２﹒３５元。

現時，恒生指數報２０７１８，跌１８７點或０﹒９％；恒生中國企業指數報７１１２，跌

７２點或１﹒０１％；恒生科技指數報４５５０，跌４５點或０﹒９９％；主板成交７５﹒０６

億元。

上證綜合指數報３２７１，跌５點或０﹒１８％，成交３３２﹒４８億元人民幣。

深證成份指數報１２３７８，跌３０點或０﹒２４％，成交２０５﹒４４億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒２７０ 變動 －９﹒５６％

最高價 ２﹒３８０ 最低價 ２﹒２５０

成交股數 １９２６﹒４４萬股 成交金額 ４４６６﹒１７萬

１０天平均 ２﹒２９４ 歷史波幅％ １２１﹒７０６

２０天平均 ２﹒８６５ 加權平均價 ２﹒３１８

５０天平均 ３﹒１４６ ＲＳＩ１４ ３７﹒５１２

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２８５﹒６１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２７ －９﹒５６

中海外（００６８８） ２２﹒０５ －３﹒０８

龍湖（００９６０） ２７﹒６０ －６﹒２８

新城發展（０１０３０） ２﹒８３ －５﹒０３

潤地（０１１０９） ３３﹒６０ －２﹒０４

時代中國控股（０１２３３） １﹒７２ －３﹒３７

合景泰富集團（０１８１３） １﹒７３ －４﹒４２

碧桂園（０２００７） ３﹒２８ －１１﹒８３

萬科企業（０２２０２） １５﹒４６ －２﹒４０

綠城（０３９００） １５﹒９２ －２﹒８１

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（ｅｄ）

