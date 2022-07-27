《異動股》企展控股升逾１７％突破２５０天線，報１﹒３５元

《經濟通通訊社２７日專訊》企展控股（０１８０８）升１７﹒３９％，報１﹒３５元，升

穿２５０天線（１﹒２８５元），最高價１﹒３９元，最低價１﹒０９元；成交４７﹒９２萬股

，成交金額５９﹒７８萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２１﹒９９萬元。現時

最大淨被動買入券商為東方證券香港，金額３﹒３６萬元，加權平均成交價１﹒２元；現時最大

淨被動賣出券商為富途證券國際，金額３﹒４萬元，加權平均成交價１﹒１９１元。

現時，恒生指數報２０７１２，跌１９２點或０﹒９２％；恒生中國企業指數報７１０７，

跌７７點或１﹒０８％；恒生科技指數報４５４５，跌５０點或１﹒１１％；主板成交

８８﹒８９億元。

上證綜合指數報３２７０，跌６點或０﹒２％，成交３９９﹒２３億元人民幣。

深證成份指數報１２３７０，跌３７點或０﹒３％，成交２４７﹒２４億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒３５０ 變動 ＋１７﹒３９％

最高價 １﹒３９０ 最低價 １﹒０９０

成交股數 ４７﹒９２萬股 成交金額 ５９﹒７８萬

１０天平均 １﹒００９ 歷史波幅％ ３６７﹒６２６

２０天平均 ０﹒７５７ 加權平均價 １﹒２４８

５０天平均 ０﹒７１６ ＲＳＩ１４ ６１﹒６５４

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股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２１﹒９９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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企展控股（０１８０８） １﹒３５ ＋１７﹒３９

中國軟件國際（００３５４） ７﹒４３ ＋０﹒５４

民航信息（００６９６） １４﹒０４ －０﹒７１

偉仕佳杰（００８５６） ６﹒１９ －１﹒２８

神州控股（００８６１） ３﹒５３ 無升跌

新意網集團（０１６８６） ５﹒４１ ＋０﹒１９

塗鴉智能－Ｗ（０２３９１） １６﹒０４ －５﹒４２

金融壹賬通（０６６３８） ４﹒０８ －０﹒４９

新紐科技（０９６００） ２﹒４０ 無升跌

萬國數據（０９６９８） ２７﹒１５ －３﹒５５

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（ｅｄ）

