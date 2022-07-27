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01808 企展控股
即時 按盤價 升1.330 +0.180 (+15.652%)
大手異動

27/07/2022 09:39

《異動股》企展控股升逾１７％突破２５０天線，報１﹒３５元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》企展控股（０１８０８）升１７﹒３９％，報１﹒３５元，升
穿２５０天線（１﹒２８５元），最高價１﹒３９元，最低價１﹒０９元；成交４７﹒９２萬股
，成交金額５９﹒７８萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２１﹒９９萬元。現時
最大淨被動買入券商為東方證券香港，金額３﹒３６萬元，加權平均成交價１﹒２元；現時最大
淨被動賣出券商為富途證券國際，金額３﹒４萬元，加權平均成交價１﹒１９１元。
　　現時，恒生指數報２０７１２，跌１９２點或０﹒９２％；恒生中國企業指數報７１０７，
跌７７點或１﹒０８％；恒生科技指數報４５４５，跌５０點或１﹒１１％；主板成交
８８﹒８９億元。
　　上證綜合指數報３２７０，跌６點或０﹒２％，成交３９９﹒２３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３７０，跌３７點或０﹒３％，成交２４７﹒２４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１﹒３５０　變動　　　　＋１７﹒３９％
　　最高價　　　　　１﹒３９０　最低價　　　　　１﹒０９０
　　成交股數　　４７﹒９２萬股　成交金額　　　５９﹒７８萬
　　１０天平均　　　１﹒００９　歷史波幅％　３６７﹒６２６
　　２０天平均　　　０﹒７５７　加權平均價　　　１﹒２４８
　　５０天平均　　　０﹒７１６　ＲＳＩ１４　　６１﹒６５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２１﹒９９萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　企展控股（０１８０８）　　　　１﹒３５　＋１７﹒３９
　　中國軟件國際（００３５４）　　７﹒４３　　＋０﹒５４
　　民航信息（００６９６）　　　１４﹒０４　　－０﹒７１
　　偉仕佳杰（００８５６）　　　　６﹒１９　　－１﹒２８
　　神州控股（００８６１）　　　　３﹒５３　　　　無升跌
　　新意網集團（０１６８６）　　　５﹒４１　　＋０﹒１９
　　塗鴉智能－Ｗ（０２３９１）　１６﹒０４　　－５﹒４２
　　金融壹賬通（０６６３８）　　　４﹒０８　　－０﹒４９
　　新紐科技（０９６００）　　　　２﹒４０　　　　無升跌
　　萬國數據（０９６９８）　　　２７﹒１５　　－３﹒５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 27/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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