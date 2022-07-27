《異動股》企展控股升逾１７％突破２５０天線，報１﹒３５元

《經濟通通訊社２７日專訊》企展控股（０１８０８）升１７﹒３９％，報１﹒３５元，升
穿２５０天線（１﹒２８５元），最高價１﹒３９元，最低價１﹒０９元；成交４７﹒９２萬股
，成交金額５９﹒７８萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２１﹒９９萬元。現時
最大淨被動買入券商為東方證券香港，金額３﹒３６萬元，加權平均成交價１﹒２元；現時最大
淨被動賣出券商為富途證券國際，金額３﹒４萬元，加權平均成交價１﹒１９１元。
現時，恒生指數報２０７１２，跌１９２點或０﹒９２％；恒生中國企業指數報７１０７，
跌７７點或１﹒０８％；恒生科技指數報４５４５，跌５０點或１﹒１１％；主板成交
８８﹒８９億元。
上證綜合指數報３２７０，跌６點或０﹒２％，成交３９９﹒２３億元人民幣。
深證成份指數報１２３７０，跌３７點或０﹒３％，成交２４７﹒２４億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １﹒３５０ 變動 ＋１７﹒３９％
最高價 １﹒３９０ 最低價 １﹒０９０
成交股數 ４７﹒９２萬股 成交金額 ５９﹒７８萬
１０天平均 １﹒００９ 歷史波幅％ ３６７﹒６２６
２０天平均 ０﹒７５７ 加權平均價 １﹒２４８
５０天平均 ０﹒７１６ ＲＳＩ１４ ６１﹒６５４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２１﹒９９萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
企展控股（０１８０８） １﹒３５ ＋１７﹒３９
中國軟件國際（００３５４） ７﹒４３ ＋０﹒５４
民航信息（００６９６） １４﹒０４ －０﹒７１
偉仕佳杰（００８５６） ６﹒１９ －１﹒２８
神州控股（００８６１） ３﹒５３ 無升跌
新意網集團（０１６８６） ５﹒４１ ＋０﹒１９
塗鴉智能－Ｗ（０２３９１） １６﹒０４ －５﹒４２
金融壹賬通（０６６３８） ４﹒０８ －０﹒４９
新紐科技（０９６００） ２﹒４０ 無升跌
萬國數據（０９６９８） ２７﹒１５ －３﹒５５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動